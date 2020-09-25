Тракторист
предлагаю за нынешних и предудущих "реформаторов" не голосовать на предстоящих выборах..
Можно и за "будущих" не голосовать, всё равно ничего не изменится.
Голосуй, как говорится, не голосуй, платить за Кредиты заставят.
Очень жаль, что нельзя сравнивать нашу коммуналку с Беларусской, вражеской коммуналкой.
Прошло ровно 4 месяца. И вдруг в последние 2 дня это стало "сенсацией", о которой не написало только ленивое издание.
Наш народ так устроен, решают проблемы по "мере поступления" онных!
Ну, когда у беременной бабы живот сложно спрятать, они в ЗАГС идут! Что касается высоких цен на коммуналку и энергоресурсы, "Они" реально выжили из ума!
Вышеперечисленные меры приведут к снижению потребления электроэнергии, газа, преходу на здоровый образ жизни, собственные продукты питания и пр.
Вы нам высокие цены? Да нивапрос! Мы компенсируем всё поднятием цен на наши услуги, нашу продукцию и пр.
Соответственно, резко падает оборот, ВВП
проблемы с бюджетом и пр., мы то... как-нибудь выживем, но поступление налогов, снижается по геометрической прогрессии!
Страну погрузят в коллапс...
Падение цен на недвигу с выходом на массовые распродажи, т.к. сдавать чисто за коммуналку и аммортизацию дешевеющую недвигу - не выгодно, проще продать и купить "слиток золота", в предверии Кризиса Мирового!
Закрытие, консервация бизнеса и пр.
Вообщем, принимаемые ЗЕ-командой законы, однозначно ведут страну к МегаКризису 2021, скорее всего Дефолту со всеми "вытекающими".
Ну, они "там" ну очень Вумную команду набрали, видимо или реально, за них решают другие "вумные" донестями.