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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6594659565966597>
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:24

  Тракторист написав:
  Ethereum написав:Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили" :D

Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.
https://dilo.net.ua/ekonomika/z-1-zhovt ... zaplatyty/

предлагаю за нынешних и предудущих "реформаторов" не голосовать на предстоящих выборах... ;)

Вот эти деятели уже предпредыдущие "реформаторы". Предлагаете за них голосовать?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:09

"Почему нашли деньги на зарплату Коболева, а не новый самолет?"

Но уже сейчас в Сети обсуждают более обширную проблему - как в Украине разворовывается огромное количество средств, тогда как курсанты учатся на технике, которой больше 40 лет. И ее отказ - это вопрос уже ближайшего времени.

Публицист Игорь Лесев посвятил этому большой пост на Facebook.

"Чугуев. Ан-26. Вы уже всё знаете. Уже сейчас свечки на аватарках и слезные речи политиков всех мастей – от районного уровня и до самого Первого. Первый, к слову, уже сегодня будет в Харьковской области. Ну как же без него? Страна должна знать (накануне выборов) как Зе печется об армии и авиации. Дальше пышные похороны, заверения в вечной памяти и… и, собственно, все. Элитка разбегается по своим кормушкам.

Но давайте прямо – падение АН-26 – это закономерность. Нет, он мог не разбиться именно вчера. Он мог разбиться позавчера. Или завтра. Но когда любой технике 40+ лет – она обречена в какой-то момент навихнуться.

А что создало/приобрело украинское государство за все эти годы для своих ВВС? Ни-че-го. У Украины НЕТ военно-воздушных сил. Украина обладает исключительно советскими летательными аппаратами – истребительными, бомбардировочными, транспортными, учебными, вот вся линейка – это made in USSR.

Да, у нас проводят какую-то модернизацию авиапарка. Проводить, кстати, начали еще со времен Януковича. МиГ-29 долопатили до уровня МиГ-29 МУ-1, учебный чехословацкий Л-39 довели до Л-39М1, Су-25 до Су-25М1 и так далее. Ставят новую авионику, и вооружение. Это абсолютно нормальная мировая практика, потому что этим занимаются во всем мире. Каждый выпущенный самолет в течении его жизни дохимичивают по нескольку раз.

Но ремонтировать раз приобретенное 40 лет назад без закупки/производства новых образцов техники – это тупик. Да, есть совершенные системы, которые и спустя 50 лет конструкторская мысль радикально переплюнуть не смогла. Как у американцев Б-52 "Стратофортресс" или у русских Ту-160, которые пару лет назад начали опять выпускать по новой.

Но опять же, ни одна авиационная держава мира не ремонтирует 40 лет подряд одни и те же самолеты, не приобретая/создавая абсолютно новые. Такое могут себе позволить Молдавия или Бурунди, вот только они не называют себя авиационными державами.

Другой вопрос – а дорого ли быть авиационной державой? Чертовски дорого. Просто до усрачки. Час полета на МиГ-29 – это 3,5 тонны авиатоплива. А чтобы курсант стал летчиком ему надо налетать хотя бы 500 часов. Подготовка одного летчика – это состояние. И в Украине военных пилотов меньше, чем особо редких экземпляров животных в "Красной книге". Одновременно 40 боевых самолетов в воздух Украина сегодня точно не поднимет. Потому что нет пилотов.

И это мы говорим только о базовой эксплуатации. А сколько стоит купить новые самолет, скажем, истребитель? От 30 миллионов долларов и дальше как душа пожелает. Т.е., один истребитель вроде шведского "Грипена" обойдется за 800 лямов гривасиков.

Итак, военная авиация – это фантастически дорого. Но тогда другой вопрос – так ли уж она нужна? Но это вопрос из справочника Капитана-Очевидности. Все современные вооруженные конфликты выигрывались теми, кто контролирует воздушное пространство. Все. Исключений – 0.

Югославия, Ирак, Августовская война с Грузией, свержение Каддафи в Ливии, присоединение Крыма и сохранение режима Асада в Сирии – везде ключевое значение имела авиация. И, напротив, война в Донбассе с вынужденным отказом Украины от применения авиации после лета 14-го, перевело окончательно конфликт в позиционный без каких-либо перспектив решения его военным путем. Любая страна с признаками субъектности развивает боевую авиацию.

И вот Украина. Да, с субъектностью мы давно не заморачиваемся.

Но все же в такие черные дни возникают вопросы со сгоревшими курсантами. Почему для них не нашлось денег на новый самолет, а на зарплату Коболеву, который получает по миллиону в день, деньги находятся?

Почему больше миллиарда мы находим денег – наших с вами денег – на зарплаты членам набсоветов? Почему на "суспильне телебачення", которое никто в этой стране не смотрит, включая тех бездарей, что там работают, мы тратит в год полтора ярда? Почему мы продолжаем молча смотреть, как из бюджета на откровенные распил "Стены Яценюка" продолжают капать деньги?

Почему из фонда на ковид выпилили 30 ярдов гривен на дороги с непонятными подрядчиками и очень понятными откатами? Почему находятся деньги на двукратное повышение зарплат членам тарифного регулятора НКРЕКП, превышающие 700 лямов? Почему тратится по 5 ярдов в год на НАБУ, которые ничего не могут расследовать и довести до суда?

Вот эти все "почему" - это цена жизни погибших курсантов. Они уже стали камикадзе, решив стать военными летчиками в воровском государстве. В воровском государстве военной авиации быть не может, потому что это противоречит сущности воровского государства. Авиация – это очень дорого. Одновременно строить ВВС и ТАК воровать невозможно.

Воровское государство может нам только рассказывать о "воюющей стране". Но в по-настоящему воюющей стране не может быть лощенных морд Коболева или Смилянского.

Что дальше? Вы и сами знаете, что будет дальше. Мамы погибших будут плакать до самых своих последних дней. А обладатели пафосных свечек-аватарок воздвигнут Эверест пафоса и уже с понедельника разбредутся по своим сладким схемам. Надо еще столько успеть украсть. И никто из власти не скажет, когда в стране начнут покупать/производить новые самолеты".
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:13

Пост-советские армии стабильны - вышли на учения - потери как при реальных боевых действиях.
На рф тоже на днях сами сбили свой су-30 на учениях
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:21

Кстати, как прокомментируют прыхыльныкы "армии, мовы, виры"?
Порошенко пидняв армию, а "агент птна Зеленский" - розвалив?
Не хотят узнать, на каком языке говорили курсанты, в какой патриархат ходили? Ведь это же такие важные вопросы?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 16:27

  Вкладчик1234 написав:Кстати, как прокомментируют прыхыльныкы "армии, мовы, виры"?
Порошенко пидняв армию, а "агент птна Зеленский" - розвалив?
Не хотят узнать, на каком языке говорили курсанты, в какой патриархат ходили? Ведь это же такие важные вопросы?

Якщо це "не такой важный вопрос" то навіщо ви його тут піднімаєте? :D :D :D
Видно для вас це реально "самый важный", раз ви(і такі як ви) регулярно його тут обговорюєте.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:14

  Вкладчик1234 написав:"Почему нашли деньги на зарплату Коболева, а не новый самолет?"

Но уже сейчас в Сети обсуждают более обширную проблему - как в Украине разворовывается огромное количество средств, тогда как курсанты учатся на технике, которой больше 40 лет. И ее отказ - это вопрос уже ближайшего времени.

Публицист Игорь Лесев посвятил этому большой пост на Facebook.

"Чугуев. Ан-26. Вы уже всё знаете. Уже сейчас свечки на аватарках и слезные речи политиков всех мастей – от районного уровня и до самого Первого. Первый, к слову, уже сегодня будет в Харьковской области. Ну как же без него? Страна должна знать (накануне выборов) как Зе печется об армии и авиации. Дальше пышные похороны, заверения в вечной памяти и… и, собственно, все. Элитка разбегается по своим кормушкам.

Но давайте прямо – падение АН-26 – это закономерность. Нет, он мог не разбиться именно вчера. Он мог разбиться позавчера. Или завтра. Но когда любой технике 40+ лет – она обречена в какой-то момент навихнуться.

А что создало/приобрело украинское государство за все эти годы для своих ВВС? Ни-че-го. У Украины НЕТ военно-воздушных сил. Украина обладает исключительно советскими летательными аппаратами – истребительными, бомбардировочными, транспортными, учебными, вот вся линейка – это made in USSR.

Да, у нас проводят какую-то модернизацию авиапарка. Проводить, кстати, начали еще со времен Януковича. МиГ-29 долопатили до уровня МиГ-29 МУ-1, учебный чехословацкий Л-39 довели до Л-39М1, Су-25 до Су-25М1 и так далее. Ставят новую авионику, и вооружение. Это абсолютно нормальная мировая практика, потому что этим занимаются во всем мире. Каждый выпущенный самолет в течении его жизни дохимичивают по нескольку раз.

Но ремонтировать раз приобретенное 40 лет назад без закупки/производства новых образцов техники – это тупик. Да, есть совершенные системы, которые и спустя 50 лет конструкторская мысль радикально переплюнуть не смогла. Как у американцев Б-52 "Стратофортресс" или у русских Ту-160, которые пару лет назад начали опять выпускать по новой.

Но опять же, ни одна авиационная держава мира не ремонтирует 40 лет подряд одни и те же самолеты, не приобретая/создавая абсолютно новые. Такое могут себе позволить Молдавия или Бурунди, вот только они не называют себя авиационными державами.

Другой вопрос – а дорого ли быть авиационной державой? Чертовски дорого. Просто до усрачки. Час полета на МиГ-29 – это 3,5 тонны авиатоплива. А чтобы курсант стал летчиком ему надо налетать хотя бы 500 часов. Подготовка одного летчика – это состояние. И в Украине военных пилотов меньше, чем особо редких экземпляров животных в "Красной книге". Одновременно 40 боевых самолетов в воздух Украина сегодня точно не поднимет. Потому что нет пилотов.

И это мы говорим только о базовой эксплуатации. А сколько стоит купить новые самолет, скажем, истребитель? От 30 миллионов долларов и дальше как душа пожелает. Т.е., один истребитель вроде шведского "Грипена" обойдется за 800 лямов гривасиков.

Итак, военная авиация – это фантастически дорого. Но тогда другой вопрос – так ли уж она нужна? Но это вопрос из справочника Капитана-Очевидности. Все современные вооруженные конфликты выигрывались теми, кто контролирует воздушное пространство. Все. Исключений – 0.

Югославия, Ирак, Августовская война с Грузией, свержение Каддафи в Ливии, присоединение Крыма и сохранение режима Асада в Сирии – везде ключевое значение имела авиация. И, напротив, война в Донбассе с вынужденным отказом Украины от применения авиации после лета 14-го, перевело окончательно конфликт в позиционный без каких-либо перспектив решения его военным путем. Любая страна с признаками субъектности развивает боевую авиацию.

И вот Украина. Да, с субъектностью мы давно не заморачиваемся.

Но все же в такие черные дни возникают вопросы со сгоревшими курсантами. Почему для них не нашлось денег на новый самолет, а на зарплату Коболеву, который получает по миллиону в день, деньги находятся?

Почему больше миллиарда мы находим денег – наших с вами денег – на зарплаты членам набсоветов? Почему на "суспильне телебачення", которое никто в этой стране не смотрит, включая тех бездарей, что там работают, мы тратит в год полтора ярда? Почему мы продолжаем молча смотреть, как из бюджета на откровенные распил "Стены Яценюка" продолжают капать деньги?

Почему из фонда на ковид выпилили 30 ярдов гривен на дороги с непонятными подрядчиками и очень понятными откатами? Почему находятся деньги на двукратное повышение зарплат членам тарифного регулятора НКРЕКП, превышающие 700 лямов? Почему тратится по 5 ярдов в год на НАБУ, которые ничего не могут расследовать и довести до суда?

Вот эти все "почему" - это цена жизни погибших курсантов. Они уже стали камикадзе, решив стать военными летчиками в воровском государстве. В воровском государстве военной авиации быть не может, потому что это противоречит сущности воровского государства. Авиация – это очень дорого. Одновременно строить ВВС и ТАК воровать невозможно.

Воровское государство может нам только рассказывать о "воюющей стране". Но в по-настоящему воюющей стране не может быть лощенных морд Коболева или Смилянского.

Что дальше? Вы и сами знаете, что будет дальше. Мамы погибших будут плакать до самых своих последних дней. А обладатели пафосных свечек-аватарок воздвигнут Эверест пафоса и уже с понедельника разбредутся по своим сладким схемам. Надо еще столько успеть украсть. И никто из власти не скажет, когда в стране начнут покупать/производить новые самолеты".

де порохоботи льотчік хотаб, прапор будівельник, розвєдчік лібо, бух. песікот, козаз-характерник, шміт і т.д.?
жду жгучі камєнти про армовір і Петю, який підняв армію з колін, про космічний флот, жавєліни, з.д. Антонов, Мрію, локомотиви GE, танкі Олот, катєрний флот, і т.д.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:14

ВИДЕО:

Уборщице, выигравшей муниципальные выборы в Костромской области, запретили общаться с журналистами.

Дело было так. Главе Повалихинского сельского поселения на выборах нужен был конкурент. Ради сущей формальности Николай Локтев выдвинул свою уборщицу — Марину Удгодскую. А потом случился вот этот па па поворот. Люди выбрали девушку, потому что от Локтева давно устали.

И пока чиновник был уверен в триумфе и никого не агитировал, местные отдали свой голос Удгодской. Уборщица — теперь глава, править ей, народ обещает ей во всём помогать. Правда, саму Марину запугали: по словам сельчан, женщина лишний раз не высовывается, а со СМИ ей запретили говорить вовсе.

https://t.me/breakingmash/20738

У нас так против Порошенка проголосовали :)
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:19

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:которой больше 40 лет.

Забули дописати що в рашці таких літаків стоїть на озброєні 175 штук.
Літаки падають періодично в тому числі і нові
Не має сенсу це політизувати
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:43

  flyman написав:
  Ethereum написав:Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили" :D

Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.
https://dilo.net.ua/ekonomika/z-1-zhovt ... zaplatyty/

продовжують реформи Петра

И тут Петро виноват
Когда ты сам себе в штаны насрешь, тоже Петро будет виноват ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:46

  freeze написав:Интересно, кто в совершенстве знает английский, может скажут своё мнение.
По часто публикуемым видео с выступлением Байдена, складывается впечатление, что человек периодически, еще не избравшись, встречается с Альцгеймером. Забывает начало мысли в конце предложения, несёт какую-то ахинею, например, про 200 миллионов американцев умерших от коронавируса и подобные друге пёрлы, изложение мыслей невнятное и хаотичное.
Это обманчивое впечатление, или Байден уже реально тупит из-за неких проблем головного мозга ?

Вы по походке уже назначили виновных в деле Шеремета.
Теперь транслируете все перлы рос.пропаганды о Байдене

Но вот что-то вы подозрительно молчите о Бубочке, а ведь сейчас именно он вас имеет, но вы не противитесь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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