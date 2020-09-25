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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6594659565966597> Додано: Суб 26 вер, 2020 10:24 Тракторист написав: Ethereum написав: Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили"



Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.

https://dilo.net.ua/ekonomika/z-1-zhovt ... zaplatyty/ Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили"Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.

предлагаю за нынешних и предудущих "реформаторов" не голосовать на предстоящих выборах... предлагаю за нынешних и предудущих "реформаторов" не голосовать на предстоящих выборах...

Вот эти деятели уже предпредыдущие "реформаторы". Предлагаете за них голосовать?

Вот эти деятели уже предпредыдущие "реформаторы". Предлагаете за них голосовать? Schmit

Повідомлень: 1655 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 15:09 "Почему нашли деньги на зарплату Коболева, а не новый самолет?"



Но уже сейчас в Сети обсуждают более обширную проблему - как в Украине разворовывается огромное количество средств, тогда как курсанты учатся на технике, которой больше 40 лет. И ее отказ - это вопрос уже ближайшего времени.



Публицист Игорь Лесев посвятил этому большой пост на Facebook.



"Чугуев. Ан-26. Вы уже всё знаете. Уже сейчас свечки на аватарках и слезные речи политиков всех мастей – от районного уровня и до самого Первого. Первый, к слову, уже сегодня будет в Харьковской области. Ну как же без него? Страна должна знать (накануне выборов) как Зе печется об армии и авиации. Дальше пышные похороны, заверения в вечной памяти и… и, собственно, все. Элитка разбегается по своим кормушкам.



Но давайте прямо – падение АН-26 – это закономерность. Нет, он мог не разбиться именно вчера. Он мог разбиться позавчера. Или завтра. Но когда любой технике 40+ лет – она обречена в какой-то момент навихнуться.



А что создало/приобрело украинское государство за все эти годы для своих ВВС? Ни-че-го. У Украины НЕТ военно-воздушных сил. Украина обладает исключительно советскими летательными аппаратами – истребительными, бомбардировочными, транспортными, учебными, вот вся линейка – это made in USSR.



Да, у нас проводят какую-то модернизацию авиапарка. Проводить, кстати, начали еще со времен Януковича. МиГ-29 долопатили до уровня МиГ-29 МУ-1, учебный чехословацкий Л-39 довели до Л-39М1, Су-25 до Су-25М1 и так далее. Ставят новую авионику, и вооружение. Это абсолютно нормальная мировая практика, потому что этим занимаются во всем мире. Каждый выпущенный самолет в течении его жизни дохимичивают по нескольку раз.



Но ремонтировать раз приобретенное 40 лет назад без закупки/производства новых образцов техники – это тупик. Да, есть совершенные системы, которые и спустя 50 лет конструкторская мысль радикально переплюнуть не смогла. Как у американцев Б-52 "Стратофортресс" или у русских Ту-160, которые пару лет назад начали опять выпускать по новой.



Но опять же, ни одна авиационная держава мира не ремонтирует 40 лет подряд одни и те же самолеты, не приобретая/создавая абсолютно новые. Такое могут себе позволить Молдавия или Бурунди, вот только они не называют себя авиационными державами.



Другой вопрос – а дорого ли быть авиационной державой? Чертовски дорого. Просто до усрачки. Час полета на МиГ-29 – это 3,5 тонны авиатоплива. А чтобы курсант стал летчиком ему надо налетать хотя бы 500 часов. Подготовка одного летчика – это состояние. И в Украине военных пилотов меньше, чем особо редких экземпляров животных в "Красной книге". Одновременно 40 боевых самолетов в воздух Украина сегодня точно не поднимет. Потому что нет пилотов.



И это мы говорим только о базовой эксплуатации. А сколько стоит купить новые самолет, скажем, истребитель? От 30 миллионов долларов и дальше как душа пожелает. Т.е., один истребитель вроде шведского "Грипена" обойдется за 800 лямов гривасиков.



Итак, военная авиация – это фантастически дорого. Но тогда другой вопрос – так ли уж она нужна? Но это вопрос из справочника Капитана-Очевидности. Все современные вооруженные конфликты выигрывались теми, кто контролирует воздушное пространство. Все. Исключений – 0.



Югославия, Ирак, Августовская война с Грузией, свержение Каддафи в Ливии, присоединение Крыма и сохранение режима Асада в Сирии – везде ключевое значение имела авиация. И, напротив, война в Донбассе с вынужденным отказом Украины от применения авиации после лета 14-го, перевело окончательно конфликт в позиционный без каких-либо перспектив решения его военным путем. Любая страна с признаками субъектности развивает боевую авиацию.



И вот Украина. Да, с субъектностью мы давно не заморачиваемся.



Но все же в такие черные дни возникают вопросы со сгоревшими курсантами. Почему для них не нашлось денег на новый самолет, а на зарплату Коболеву, который получает по миллиону в день, деньги находятся?



Почему больше миллиарда мы находим денег – наших с вами денег – на зарплаты членам набсоветов? Почему на "суспильне телебачення", которое никто в этой стране не смотрит, включая тех бездарей, что там работают, мы тратит в год полтора ярда? Почему мы продолжаем молча смотреть, как из бюджета на откровенные распил "Стены Яценюка" продолжают капать деньги?



Почему из фонда на ковид выпилили 30 ярдов гривен на дороги с непонятными подрядчиками и очень понятными откатами? Почему находятся деньги на двукратное повышение зарплат членам тарифного регулятора НКРЕКП, превышающие 700 лямов? Почему тратится по 5 ярдов в год на НАБУ, которые ничего не могут расследовать и довести до суда?



Вот эти все "почему" - это цена жизни погибших курсантов. Они уже стали камикадзе, решив стать военными летчиками в воровском государстве. В воровском государстве военной авиации быть не может, потому что это противоречит сущности воровского государства. Авиация – это очень дорого. Одновременно строить ВВС и ТАК воровать невозможно.



Воровское государство может нам только рассказывать о "воюющей стране". Но в по-настоящему воюющей стране не может быть лощенных морд Коболева или Смилянского.



Что дальше? Вы и сами знаете, что будет дальше. Мамы погибших будут плакать до самых своих последних дней. А обладатели пафосных свечек-аватарок воздвигнут Эверест пафоса и уже с понедельника разбредутся по своим сладким схемам. Надо еще столько успеть украсть. И никто из власти не скажет, когда в стране начнут покупать/производить новые самолеты". Но уже сейчас в Сети обсуждают более обширную проблему - как в Украине разворовывается огромное количество средств, тогда как курсанты учатся на технике, которой больше 40 лет. И ее отказ - это вопрос уже ближайшего времени.Публицист Игорь Лесев посвятил этому большой пост на Facebook. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12692 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7171 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 15:13 Пост-советские армии стабильны - вышли на учения - потери как при реальных боевых действиях.

На рф тоже на днях сами сбили свой су-30 на учениях Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12692 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7171 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 15:21 Кстати, как прокомментируют прыхыльныкы "армии, мовы, виры"?

Порошенко пидняв армию, а "агент птна Зеленский" - розвалив?

Не хотят узнать, на каком языке говорили курсанты, в какой патриархат ходили? Ведь это же такие важные вопросы? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12692 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7171 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 16:27 Вкладчик1234 написав: Кстати, как прокомментируют прыхыльныкы "армии, мовы, виры"?

Порошенко пидняв армию, а "агент птна Зеленский" - розвалив?

Не хотят узнать, на каком языке говорили курсанты, в какой патриархат ходили? Ведь это же такие важные вопросы? Кстати, как прокомментируют прыхыльныкы "армии, мовы, виры"?Порошенко пидняв армию, а "агент птна Зеленский" - розвалив?Не хотят узнать, на каком языке говорили курсанты, в какой патриархат ходили? Ведь это же такие важные вопросы?

Якщо це "не такой важный вопрос" то навіщо ви його тут піднімаєте?

Видно для вас це реально "самый важный", раз ви(і такі як ви) регулярно його тут обговорюєте. Якщо це "не такой важный вопрос" то навіщо ви його тут піднімаєте?Видно для вас це реально "самый важный", раз ви(і такі як ви) регулярно його тут обговорюєте. andrijk777

Повідомлень: 2512 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 17:14 Вкладчик1234 написав: "Почему нашли деньги на зарплату Коболева, а не новый самолет?"



Но уже сейчас в Сети обсуждают более обширную проблему - как в Украине разворовывается огромное количество средств, тогда как курсанты учатся на технике, которой больше 40 лет. И ее отказ - это вопрос уже ближайшего времени.



Публицист Игорь Лесев посвятил этому большой пост на Facebook.



"Чугуев. Ан-26. Вы уже всё знаете. Уже сейчас свечки на аватарках и слезные речи политиков всех мастей – от районного уровня и до самого Первого. Первый, к слову, уже сегодня будет в Харьковской области. Ну как же без него? Страна должна знать (накануне выборов) как Зе печется об армии и авиации. Дальше пышные похороны, заверения в вечной памяти и… и, собственно, все. Элитка разбегается по своим кормушкам.



Но давайте прямо – падение АН-26 – это закономерность. Нет, он мог не разбиться именно вчера. Он мог разбиться позавчера. Или завтра. Но когда любой технике 40+ лет – она обречена в какой-то момент навихнуться.



А что создало/приобрело украинское государство за все эти годы для своих ВВС? Ни-че-го. У Украины НЕТ военно-воздушных сил. Украина обладает исключительно советскими летательными аппаратами – истребительными, бомбардировочными, транспортными, учебными, вот вся линейка – это made in USSR.



Да, у нас проводят какую-то модернизацию авиапарка. Проводить, кстати, начали еще со времен Януковича. МиГ-29 долопатили до уровня МиГ-29 МУ-1, учебный чехословацкий Л-39 довели до Л-39М1, Су-25 до Су-25М1 и так далее. Ставят новую авионику, и вооружение. Это абсолютно нормальная мировая практика, потому что этим занимаются во всем мире. Каждый выпущенный самолет в течении его жизни дохимичивают по нескольку раз.



Но ремонтировать раз приобретенное 40 лет назад без закупки/производства новых образцов техники – это тупик. Да, есть совершенные системы, которые и спустя 50 лет конструкторская мысль радикально переплюнуть не смогла. Как у американцев Б-52 "Стратофортресс" или у русских Ту-160, которые пару лет назад начали опять выпускать по новой.



Но опять же, ни одна авиационная держава мира не ремонтирует 40 лет подряд одни и те же самолеты, не приобретая/создавая абсолютно новые. Такое могут себе позволить Молдавия или Бурунди, вот только они не называют себя авиационными державами.



Другой вопрос – а дорого ли быть авиационной державой? Чертовски дорого. Просто до усрачки. Час полета на МиГ-29 – это 3,5 тонны авиатоплива. А чтобы курсант стал летчиком ему надо налетать хотя бы 500 часов. Подготовка одного летчика – это состояние. И в Украине военных пилотов меньше, чем особо редких экземпляров животных в "Красной книге". Одновременно 40 боевых самолетов в воздух Украина сегодня точно не поднимет. Потому что нет пилотов.



И это мы говорим только о базовой эксплуатации. А сколько стоит купить новые самолет, скажем, истребитель? От 30 миллионов долларов и дальше как душа пожелает. Т.е., один истребитель вроде шведского "Грипена" обойдется за 800 лямов гривасиков.



Итак, военная авиация – это фантастически дорого. Но тогда другой вопрос – так ли уж она нужна? Но это вопрос из справочника Капитана-Очевидности. Все современные вооруженные конфликты выигрывались теми, кто контролирует воздушное пространство. Все. Исключений – 0.



Югославия, Ирак, Августовская война с Грузией, свержение Каддафи в Ливии, присоединение Крыма и сохранение режима Асада в Сирии – везде ключевое значение имела авиация. И, напротив, война в Донбассе с вынужденным отказом Украины от применения авиации после лета 14-го, перевело окончательно конфликт в позиционный без каких-либо перспектив решения его военным путем. Любая страна с признаками субъектности развивает боевую авиацию.



И вот Украина. Да, с субъектностью мы давно не заморачиваемся.



Но все же в такие черные дни возникают вопросы со сгоревшими курсантами. Почему для них не нашлось денег на новый самолет, а на зарплату Коболеву, который получает по миллиону в день, деньги находятся?



Почему больше миллиарда мы находим денег – наших с вами денег – на зарплаты членам набсоветов? Почему на "суспильне телебачення", которое никто в этой стране не смотрит, включая тех бездарей, что там работают, мы тратит в год полтора ярда? Почему мы продолжаем молча смотреть, как из бюджета на откровенные распил "Стены Яценюка" продолжают капать деньги?



Почему из фонда на ковид выпилили 30 ярдов гривен на дороги с непонятными подрядчиками и очень понятными откатами? Почему находятся деньги на двукратное повышение зарплат членам тарифного регулятора НКРЕКП, превышающие 700 лямов? Почему тратится по 5 ярдов в год на НАБУ, которые ничего не могут расследовать и довести до суда?



Вот эти все "почему" - это цена жизни погибших курсантов. Они уже стали камикадзе, решив стать военными летчиками в воровском государстве. В воровском государстве военной авиации быть не может, потому что это противоречит сущности воровского государства. Авиация – это очень дорого. Одновременно строить ВВС и ТАК воровать невозможно.



Воровское государство может нам только рассказывать о "воюющей стране". Но в по-настоящему воюющей стране не может быть лощенных морд Коболева или Смилянского.



Что дальше? Вы и сами знаете, что будет дальше. Мамы погибших будут плакать до самых своих последних дней. А обладатели пафосных свечек-аватарок воздвигнут Эверест пафоса и уже с понедельника разбредутся по своим сладким схемам. Надо еще столько успеть украсть. И никто из власти не скажет, когда в стране начнут покупать/производить новые самолеты". Но уже сейчас в Сети обсуждают более обширную проблему - как в Украине разворовывается огромное количество средств, тогда как курсанты учатся на технике, которой больше 40 лет. И ее отказ - это вопрос уже ближайшего времени.Публицист Игорь Лесев посвятил этому большой пост на Facebook.

де порохоботи льотчік хотаб, прапор будівельник, розвєдчік лібо, бух. песікот, козаз-характерник, шміт і т.д.?

жду жгучі камєнти про армовір і Петю, який підняв армію з колін, про космічний флот, жавєліни, з.д. Антонов, Мрію, локомотиви GE, танкі Олот, катєрний флот, і т.д. де порохоботи льотчік хотаб, прапор будівельник, розвєдчік лібо, бух. песікот, козаз-характерник, шміт і т.д.?жду жгучі камєнти про армовір і Петю, який підняв армію з колін, про космічний флот, жавєліни, з.д. Антонов, Мрію, локомотиви GE, танкі Олот, катєрний флот, і т.д. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21740 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1583 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 18:14



Уборщице, выигравшей муниципальные выборы в Костромской области, запретили общаться с журналистами.



Дело было так. Главе Повалихинского сельского поселения на выборах нужен был конкурент. Ради сущей формальности Николай Локтев выдвинул свою уборщицу — Марину Удгодскую. А потом случился вот этот па па поворот. Люди выбрали девушку, потому что от Локтева давно устали.



И пока чиновник был уверен в триумфе и никого не агитировал, местные отдали свой голос Удгодской. Уборщица — теперь глава, править ей, народ обещает ей во всём помогать. Правда, саму Марину запугали: по словам сельчан, женщина лишний раз не высовывается, а со СМИ ей запретили говорить вовсе.

https://t.me/breakingmash/20738



У нас так против Порошенка проголосовали ВИДЕО:У нас так против Порошенка проголосовали Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12692 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7171 раз. Подякували: 3347 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 18:19 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: которой больше 40 лет. которой больше 40 лет.

Забули дописати що в рашці таких літаків стоїть на озброєні 175 штук.

Літаки падають періодично в тому числі і нові

Не має сенсу це політизувати Забули дописати що в рашці таких літаків стоїть на озброєні 175 штук.Літаки падають періодично в тому числі і новіНе має сенсу це політизувати "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9034 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 18:43 flyman написав: Ethereum написав: Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили"



Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.

https://dilo.net.ua/ekonomika/z-1-zhovt ... zaplatyty/ Рік 2й реформ клоунів та їх палких прихильників дуполярчиків та "ми хер зробили"Вже наступного місяця українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення підніметься практично в два рази, а ціна холодної води - на 22%.

продовжують реформи Петра продовжують реформи Петра

И тут Петро виноват

Когда ты сам себе в штаны насрешь, тоже Петро будет виноват ? И тут Петро виноватКогда ты сам себе в штаны насрешь, тоже Петро будет виноват ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5282 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 18:46 freeze написав: Интересно, кто в совершенстве знает английский, может скажут своё мнение.

По часто публикуемым видео с выступлением Байдена, складывается впечатление, что человек периодически, еще не избравшись, встречается с Альцгеймером. Забывает начало мысли в конце предложения, несёт какую-то ахинею, например, про 200 миллионов американцев умерших от коронавируса и подобные друге пёрлы, изложение мыслей невнятное и хаотичное.

Это обманчивое впечатление, или Байден уже реально тупит из-за неких проблем головного мозга ? Интересно, кто в совершенстве знает английский, может скажут своё мнение.По часто публикуемым видео с выступлением Байдена, складывается впечатление, что человек периодически, еще не избравшись, встречается с Альцгеймером. Забывает начало мысли в конце предложения, несёт какую-то ахинею, например, про 200 миллионов американцев умерших от коронавируса и подобные друге пёрлы, изложение мыслей невнятное и хаотичное.Это обманчивое впечатление, или Байден уже реально тупит из-за неких проблем головного мозга ?

Вы по походке уже назначили виновных в деле Шеремета.

Теперь транслируете все перлы рос.пропаганды о Байдене



Но вот что-то вы подозрительно молчите о Бубочке, а ведь сейчас именно он вас имеет, но вы не противитесь Вы по походке уже назначили виновных в деле Шеремета.Теперь транслируете все перлы рос.пропаганды о БайденеНо вот что-то вы подозрительно молчите о Бубочке, а ведь сейчас именно он вас имеет, но вы не противитесь "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5282 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6594659565966597> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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