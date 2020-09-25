Ты тупой, ты настолько тупой, что даже не можешь понять, что ты тупой
Как попугай повторяешь "не граждане, а выборщики"
Пишу для тебя, может поймёшь.
Как называется страна - США. Соединенные Штаты Америки
Именно так, единая страна, но состоящая из штатов. Каждый штат имеет свои законы.
То что законно в каком-то штате, вполне может быть незаконно в другом.
Поэтому, у них другая выборная система президента.
Сперва считают голоса по штатам. Например, в Юте победил Трамп, в Огайо - Байден, в Колорадо - Байден. Это выбор граждан
А уже потом, выборщики считают количество побед каждого кандидата по штатам.
В моём примере, победил Байден
Вот поэтому у них часто звучит "для кандидата НННН важна победа в штате ЗЗЗЗ"
Если чего непонятно, что перечитываешь до полного понимания