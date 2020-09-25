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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6594659565966597
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:56

  Тракторист написав:
  avax написав:Граждане США более благосклонны к Байдену и Харрис

на выборах в США решают не граждане, а выборщики...

Ты тупой, ты настолько тупой, что даже не можешь понять, что ты тупой :)

Как попугай повторяешь "не граждане, а выборщики"

Пишу для тебя, может поймёшь.

Как называется страна - США. Соединенные Штаты Америки
Именно так, единая страна, но состоящая из штатов. Каждый штат имеет свои законы.
То что законно в каком-то штате, вполне может быть незаконно в другом.

Поэтому, у них другая выборная система президента.
Сперва считают голоса по штатам. Например, в Юте победил Трамп, в Огайо - Байден, в Колорадо - Байден. Это выбор граждан

А уже потом, выборщики считают количество побед каждого кандидата по штатам.
В моём примере, победил Байден :)

Вот поэтому у них часто звучит "для кандидата НННН важна победа в штате ЗЗЗЗ"

Если чего непонятно, что перечитываешь до полного понимания
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:57

Вкладчик1234, flyman
Вы не разочаровали
Танцуете на костях погибших ребят, мрази
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:18

Re: Політичні дискусії


zzzzzz, ты там задвигал, что Порошенко якобы встречается с Медведчуком и это - капец как плохо
При Бубочке Медведчук захватывает всё новые и новые сферы заработка

Но ты сейчас молчишь. А я нет
Где там твоя критика ? или на потоки удалось сесть и теперь всё кучеряво ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6594659565966597
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