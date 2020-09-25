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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6594659565966597 Додано: Суб 26 вер, 2020 18:56 Тракторист написав: avax написав: Граждане США более благосклонны к Байдену и Харрис Граждане США более благосклонны к Байдену и Харрис

на выборах в США решают не граждане, а выборщики... на выборах в США решают не граждане, а выборщики...

Ты тупой, ты настолько тупой, что даже не можешь понять, что ты тупой



Как попугай повторяешь "не граждане, а выборщики"



Пишу для тебя, может поймёшь.



Как называется страна - США. Соединенные Штаты Америки

Именно так, единая страна, но состоящая из штатов. Каждый штат имеет свои законы.

То что законно в каком-то штате, вполне может быть незаконно в другом.



Поэтому, у них другая выборная система президента.

Сперва считают голоса по штатам. Например, в Юте победил Трамп, в Огайо - Байден, в Колорадо - Байден. Это выбор граждан



А уже потом, выборщики считают количество побед каждого кандидата по штатам.

В моём примере, победил Байден



Вот поэтому у них часто звучит "для кандидата НННН важна победа в штате ЗЗЗЗ"



Если чего непонятно, что перечитываешь до полного понимания Ты тупой, ты настолько тупой, что даже не можешь понять, что ты тупойКак попугай повторяешь "не граждане, а выборщики"Пишу для тебя, может поймёшь.Как называется страна - США. Соединенные Штаты АмерикиИменно так, единая страна, но состоящая из штатов. Каждый штат имеет свои законы.То что законно в каком-то штате, вполне может быть незаконно в другом.Поэтому, у них другая выборная система президента.Сперва считают голоса по штатам. Например, в Юте победил Трамп, в Огайо - Байден, в Колорадо - Байден. Это выбор гражданА уже потом, выборщики считают количество побед каждого кандидата по штатам.В моём примере, победил БайденВот поэтому у них часто звучит "для кандидата НННН важна победа в штате ЗЗЗЗ"Если чего непонятно, что перечитываешь до полного понимания "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5282 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 18:57 Вкладчик1234, flyman

Вы не разочаровали

Танцуете на костях погибших ребят, мрази "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5282 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 вер, 2020 19:18 Re: Політичні дискусії

zzzzzz, ты там задвигал, что Порошенко якобы встречается с Медведчуком и это - капец как плохо

При Бубочке Медведчук захватывает всё новые и новые сферы заработка



Но ты сейчас молчишь. А я нет

Где там твоя критика ? или на потоки удалось сесть и теперь всё кучеряво ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5282 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6594659565966597 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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