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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6595659665976598
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:27

  yanyura написав:
  pesikot написав:yanyura
так у Бубочки другая физиология
Но опять Порошенко виноват, а не Бубочка

Инфантил

Когда Президент Украины показушно, на камеру, обедает вместе с солдатами, в солдатской столовой, для меня это однозначно совок, вне различия, какая фамилия у Президента.
В этом отличие меня от вас - для вас совок только Зеленский, а вот Порошенко, в аналогичной ситуации, для вас ни в коем случае не совок.

В 2012 году накануне Дня защитника Отечества Владимир Путин посетил Таманскую бригаду и отобедал с солдатами в столовой. Выбор президента пал на макароны с говядиной, пирожок и апельсиновый сок.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:31

Но только Порошенко "отстроил армию заново"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:55

  Вкладчик1234 написав:Но только Порошенко "отстроил армию заново"

На скільки це можна було зробити за чотири роки
В складних економічних умовах
В рашки з її нафто доларами та за 20 років царства військового дива чомусь не трапилось не дивлячись на заяви кремлівських холуїв
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:14

  Вкладчик1234 написав:Зображення

тяжёлая задлача для избирателей: какое политическое дерьмо меньше всего воняет... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:19

  yanyura написав:Когда Президент Украины показушно, на камеру, обедает вместе с солдатами, в солдатской столовой...

а если посмотреть на этот факт с другого ракурса?: человек входящий в 10-ку украинского Форбс готов есть на шару даже в солдатской столовке... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:20

  Вкладчик1234 написав:Но только Порошенко "отстроил армию заново"

у нас кто больше всего на армии украл, тот и самый большой "строитель"... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:36

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.
Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/dvi ... xouhwgf8_i
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 00:00

  Ukrainian написав:На скільки це можна було зробити за чотири роки
В складних економічних умовах
В рашки з її нафто доларами та за 20 років царства військового дива чомусь не трапилось не дивлячись на заяви кремлівських холуїв

Лише не треба з себе військового експерта корчити, ти в темі нульовий.
Якраз з армією в них непогано, я б їм дав друге місце у світі разом з Китаєм.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 01:05

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:На скільки це можна було зробити за чотири роки
В складних економічних умовах
В рашки з її нафто доларами та за 20 років царства військового дива чомусь не трапилось не дивлячись на заяви кремлівських холуїв

Лише не треба з себе військового експерта корчити, ти в темі нульовий.
Якраз з армією в них непогано, я б їм дав друге місце у світі разом з Китаєм.

Ти був в кацапських військових частинах чи може спілкувався з контрактниками чи рядовими?
Скоріш за все ти просто передивився кацапский канал Звезда :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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