Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:yanyura так у Бубочки другая физиология Но опять Порошенко виноват, а не Бубочка
Инфантил
Когда Президент Украины показушно, на камеру, обедает вместе с солдатами, в солдатской столовой, для меня это однозначно совок, вне различия, какая фамилия у Президента. В этом отличие меня от вас - для вас совок только Зеленский, а вот Порошенко, в аналогичной ситуации, для вас ни в коем случае не совок.
В 2012 году накануне Дня защитника Отечества Владимир Путин посетил Таманскую бригаду и отобедал с солдатами в столовой. Выбор президента пал на макароны с говядиной, пирожок и апельсиновый сок.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Вкладчик1234 написав:Но только Порошенко "отстроил армию заново"
На скільки це можна було зробити за чотири роки В складних економічних умовах В рашки з її нафто доларами та за 20 років царства військового дива чомусь не трапилось не дивлячись на заяви кремлівських холуїв
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель. Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/dvi ... xouhwgf8_i
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:На скільки це можна було зробити за чотири роки В складних економічних умовах В рашки з її нафто доларами та за 20 років царства військового дива чомусь не трапилось не дивлячись на заяви кремлівських холуїв
Лише не треба з себе військового експерта корчити, ти в темі нульовий. Якраз з армією в них непогано, я б їм дав друге місце у світі разом з Китаєм.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
Ukrainian написав:На скільки це можна було зробити за чотири роки В складних економічних умовах В рашки з її нафто доларами та за 20 років царства військового дива чомусь не трапилось не дивлячись на заяви кремлівських холуїв
Лише не треба з себе військового експерта корчити, ти в темі нульовий. Якраз з армією в них непогано, я б їм дав друге місце у світі разом з Китаєм.
Ти був в кацапських військових частинах чи може спілкувався з контрактниками чи рядовими? Скоріш за все ти просто передивився кацапский канал Звезда
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД