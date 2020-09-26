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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6597659865996600>
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:48

Re: Політичні дискусії

Просто вам тут залишу, а сам піду на інші гілки :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 08:51

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Как называется страна - США. Соединенные Штаты Америки
Именно так, единая страна, но состоящая из штатов. Каждый штат имеет свои законы.
То что законно в каком-то штате, вполне может быть незаконно в другом.

Поэтому, у них другая выборная система президента.
Сперва считают голоса по штатам. Например, в Юте победил Трамп, в Огайо - Байден, в Колорадо - Байден. Это выбор граждан

А уже потом, выборщики считают количество побед каждого кандидата по штатам.
В моём примере, победил Байден

От тільки вибирають вони федерального президента, а не президента штату. Тому і система ця застаріла і дебільна, по своїй суті.
Бо, з одного боку, так змагаються за рівність, що вислів "чорний список" відносять до расистських, а з іншого боку, виборці в одних штатах "рівніші" за виборців в інших, що взагалі не лізе ні в які ворота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:07

По падению АНа не ищите заговор там, где его нет.
Откащал сначала датчик, попросили посадку , на глиссаде снижения примерно на высоте 70 м (это за 15-20 секунд до посадки) самолёт резко развернуло влево. Предполагаю, что левый двигатель таки отказал на этой высоте.
Вместе с разворотом влево в таких ситуациях всегда происходит кренение (крыло имеет продольную и поперечную устойчивость,и появление скольжения на правое полукрыло он устраняет левым креном) . Был бы запас высоты - экипаж успел бы выровнять самолёт и сесть на одном двигателе. Но высоты не было. Крен 45 на такой высоте приводит к резкой потере высоты, что и произошло. Они столкнулись с землёй.
Это была сугубо моя версия, основанная на некоторой информации , полученной из ХНУПСа,
Стечение обстоятельств: отказ двигателя именно на предельно малой высоте. Это всегда очень опасно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:13

  Долярчик написав:Просто вам тут залишу, а сам піду на інші гілки :)

зараз у порохоботів бомбане :D
Нарешті у Зеленського взялися за якісну та потрібну пропаганду.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:36

  Hotab написав:По падению АНа не ищите заговор там, где его нет.
Откащал сначала датчик, попросили посадку , на глиссаде снижения примерно на высоте 70 м (это за 15-20 секунд до посадки) самолёт резко развернуло влево. Предполагаю, что левый двигатель таки отказал на этой высоте.
Вместе с разворотом влево в таких ситуациях всегда происходит кренение (крыло имеет продольную и поперечную устойчивость,и появление скольжения на правое полукрыло он устраняет левым креном) . Был бы запас высоты - экипаж успел бы выровнять самолёт и сесть на одном двигателе. Но высоты не было. Крен 45 на такой высоте приводит к резкой потере высоты, что и произошло. Они столкнулись с землёй.
Это была сугубо моя версия, основанная на некоторой информации , полученной из ХНУПСа,
Стечение обстоятельств: отказ двигателя именно на предельно малой высоте. Это всегда очень опасно.

У них упало давление ИКМ левого, я так понимаю в СМИ это было подано как отказ датчика, а падение давления ИКМ это признак отказа двигателя и они знали, что он будет и готовились но на такой высоте не успели.
Левый двигатель проработал на 589 часов больше чем допустимый максимум после капремонта, тут должны полететь головы спецов из МС которые продление подписывали. С правым та самая история.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:33

  unicdima написав:Нарешті у Зеленського взялися за якісну та потрібну пропаганду.

На любую пропаганду ведуться только лохи. Лучше оценивать кандидатов по их достижениям, а не пустым словам и красивым картинкам. «По плодам их узнаете их».
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:40

  Schmit написав:
  unicdima написав:Нарешті у Зеленського взялися за якісну та потрібну пропаганду.

На любую пропаганду ведуться только лохи. Лучше оценивать кандидатов по их достижениям, а не пустым словам и красивым картинкам. «По плодам их узнаете их».

Значит ты и есть первый лох раз тащишь сюда всё дерьмо порохатой пропаганды.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:03

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:Нарешті у Зеленського взялися за якісну та потрібну пропаганду.

На любую пропаганду ведуться только лохи. Лучше оценивать кандидатов по их достижениям, а не пустым словам и красивым картинкам. «По плодам их узнаете их».

Значит ты и есть первый лох раз тащишь сюда всё дерьмо порохатой пропаганды.

Это просто констатация фактов, а не пропаганда.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:01

  Schmit написав:Это просто констатация фактов, а не пропаганда.

брехлива пропаганда не є фактами.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:03

Re: Політичні дискусії

Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

«Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты — во имя Родины, во имя победы», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
----------------------
І це навіть без вторгнення азербайджанських військ на територію Арменії.
Не Петро.
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unicdima
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