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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6597659865996600
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:03

не пойму причину спора.
кто больший андон, порох или клоун?
в том, шо оба андоны, сомнений то хоть нет? :D
19yuriy91
 
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