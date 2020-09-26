не пойму причину спора.
кто больший андон, порох или клоун?
в том, шо оба андоны, сомнений то хоть нет?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:03
не пойму причину спора.
кто больший андон, порох или клоун?
в том, шо оба андоны, сомнений то хоть нет?
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|