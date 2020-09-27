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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6599660066016602>
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:16

Ітогі подвєдьом. 2020-09-27

Ітогі подвєдьом. 2020-09-27

1) Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ близ Авдеевки – штаб

Сутки на Донбассе: трое военных ранены в результате подрыва на взрывчатке
В районе Орехового на Донбассе трое украинских военных накануне получили ранения из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

2) Названа одна из ключевых версий авиакатастрофы Ан-26
По его словам, ответственный за посадку самолета Ан-26 ответил пилоту лишь через минуту после запроса

Трагические стечение обстоятельств.
И движок отказал. Hotab по технической части больше расписал выше.
И диспетчер минуту не отвечал.

3) Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди гражданских
По данным Армении, Азербайджан якобы нанес ракетные удары по мирным населенным пунктам. В Минобороны Азербайджана говорят об обратном – ВС Армении якобы интенсивно обстреляли азербайджанские приграничные населенные пункты

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Баку: Идут ожесточенные бои
"Решением правительства в Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступает в силу с момента публикации. Прошу личный состав войск явиться в свои районные военные комиссариаты", – написал Пашинян

Военные Азербайджана заявляют о взятии под контроль нескольких сел. Армения опровергает
В Минобороны Азербайджана заявляют о занятии нескольких сел в районе Нагорного Карабаха
...
В Минобороны Армении опровергают информацию Азербайджана о взятии под контроль ряда сел

И это 2020-й год ещё не закончился
"Остановите землю, я сойду"

4) Местные выборы. Мэру Умани отказали в регистрации, но допустили к выборам двух его тезок
В видеообращении в Facebook Цебрий заявил, что за действиями ТИК стоят нардеп из группы За будущее Антон Яценко и бизнесмен Андрей Дикун. Также он отметил, что ранее ТИК дал возможность зарегистрироваться кандидатами двум его полным тезкам, сменившим фамилии, имена и отчества месяц назад

Штепу регистрируют, а неугодных меров - нет

5) Основные конкуренты Штепы на выборах в Славянске тоже сотрудничали с боевиками Гиркина - журналист
Увы, на самом деле ситуация еще хуже. Два главных конкурента Штепы, которые также имеют шансы победить в Славянске на выборах, в 2014-м тоже сотрудничали с боевиками Гиркина и избежали какой-либо ответственности. Таким образом, из трех главных претендентов на пост мэра - все трое коллаборанты

6) "Все места в списках на местных выборах проданы". Нардеп из Слуги народа выходит из партии
Нардеп из фракции Слуга народа Николай Галушко заявил, что все места в списках партии на местных выборах были проданы, из-за чего он выходит из партии

PS. У нас в Чернигове, от имени нынешнего депутата и кандидата в мэры, Антона "Пидрахуя" Полякова (баллотировался от СН, сейчас с Дубинским тусуется) начали раздавать бесплатно лампочки. Лампочки, ессно, китайский ноунейм
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:25

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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:29

  19yuriy91 написав:не пойму причину спора.
кто больший андон, порох или клоун?
в том, шо оба андоны, сомнений то хоть нет? :D

А ещё полтора года назад на этом форуме пели дефирамбы, какой офигенный Бубочка
Какой он честный, какой он внесистемный

А я тогда предупреждал, не выбирайте Бубочку, он никакой, он не разбирается, у него нет команды и планов, его даже не выпускают в прямые эфиры, чтобы не ляпнул чего
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:36

  lapay написав:
  pesikot написав:Как называется страна - США. Соединенные Штаты Америки
Именно так, единая страна, но состоящая из штатов. Каждый штат имеет свои законы.
То что законно в каком-то штате, вполне может быть незаконно в другом.

Поэтому, у них другая выборная система президента.
Сперва считают голоса по штатам. Например, в Юте победил Трамп, в Огайо - Байден, в Колорадо - Байден. Это выбор граждан

А уже потом, выборщики считают количество побед каждого кандидата по штатам.
В моём примере, победил Байден

От тільки вибирають вони федерального президента, а не президента штату. Тому і система ця застаріла і дебільна, по своїй суті.
Бо, з одного боку, так змагаються за рівність, що вислів "чорний список" відносять до расистських, а з іншого боку, виборці в одних штатах "рівніші" за виборців в інших, що взагалі не лізе ні в які ворота.

Что выборная система устарела - соглашусь. Что де*** - не соглашусь

Я придерживаюсь принципа - "безобразно, но единообразно". В том смысле, что по такой системе избран не один президент united state of таки america
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 16:46

  lapay написав:Вірменія однозначно програє, навіть Раша не допоможе.
Азербайджан не для того витрачав, на армію, більше грошей, ніж весь вірменський бюджет, щоб гратись з сепаратистами.


Хз. Мы тоже тратим на армию больше, чем т.н. народные республики тратят на все про все. И? Только не говори, что от военной победы нас отделяют обязательства выполнения Минска-2, и ничего более. Потому что тут, наверняка, даже Хотаб будет громко смеяться.

А насчет якобы азербайджанского населения Карабаха (части Карабаха) - просто чушь несусветная. Если бы так на самом деле было, это самое население уже давно бы перерезало армянских гауляйтеров и объединилось с Азербайджаном. Опыт резни большой - достаточно вспомнить Сумгаит...

Нет, в том то и проблема, что устоявшиеся при СССР административные границы не совсем точно отвечали расселению по этническому и религиозному признакам. Поэтому, когда произошла дезинтеграция, на Кавказе вспыхнула "дружба" народов...
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Хз. Мы тоже тратим на армию больше, чем т.н. народные республики тратят на все про все. И? Только не говори, что от военной победы нас отделяют обязательства выполнения Минска-2, и ничего более. Потому что тут, наверняка, даже Хотаб будет громко смеяться.

У Лугандона є спільний кордон з Рейхом, а у Вірменії немає. Не допоможе Раша, при шухері, а озброєння вони продають обом сторонам конфлікту.
  zРадио написав:А насчет якобы азербайджанского населения Карабаха (части Карабаха) - просто чушь несусветная. Если бы так на самом деле было, это самое население уже давно бы перерезало армянских гауляйтеров и объединилось с Азербайджаном. Опыт резни большой - достаточно вспомнить Сумгаит...

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 1%85%D0%B0
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:34

  lapay написав:У Лугандона є спільний кордон з Рейхом, а у Вірменії немає.


Россиянам ничего технически не мешает нарушить грузинскую воздушную границу - они в 2008-м это уже делали. Да и армяне не дураки - не думай, что просто молчаливо наблюдали, как Азербайджан вооружается. Плюс Запад поддержит армян как минимум дипломатически

  lapay написав:Не допоможе Раша, при шухері, а озброєння вони продають обом сторонам конфлікту


Вопрос, способны ли азербайданцы этот шухер организовать. В одиночку, очень сомнительно. С турками в паре - очень вероятно. Но тогда это уже будет крупный конфликт с вмешательством многих сторон




На заборе тоже написано. А здесь - вообще война пропаганд. Соображалку включи - не бывает насильных оккупаций без партизанского сопротивления. От слова "совсем" не бывает. Даже часть крымских татар себя проявила. А тут азербайджанцы, исторически ненавидящие армян...
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:01

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:На заборе тоже написано. А здесь - вообще война пропаганд. Соображалку включи - не бывает насильных оккупаций без партизанского сопротивления. От слова "совсем" не бывает. Даже часть крымских татар себя проявила. А тут азербайджанцы, исторически ненавидящие армян...

Спротив є тоді, коли залишається корінне населення. В Абхазії не залишилось грузин, а в окупованих районах азербайджанців.
Вірменам летить отвєтка. Цей конфлікт завершиться тоді, коли в Карабасі не залишиться вірмен, а турки допоможуть родичам "остаточно вирішити" вірменське питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:26

  lapay написав:Спротив є тоді, коли залишається корінне населення. В Абхазії не залишилось грузин, а в окупованих районах азербайджанців.


Так я об этом тебе и говорю. О чем тогда спор?..

  lapay написав:Вірменам летить отвєтка. Цей конфлікт завершиться тоді, коли в Карабасі не залишиться вірмен, а турки допоможуть родичам "остаточно вирішити" вірменське питання.


В таком случае турок усмирять будут всем миром - как когда-то другую нацию, пытавшуюся окончательно решить еврейский вопрос... Хотя, как по мне, ты утрируешь, и для Турции так остро армянский вопрос не стоит...
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:18

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:В таком случае турок усмирять будут всем миром - как когда-то другую нацию, пытавшуюся окончательно решить еврейский вопрос... Хотя, как по мне, ты утрируешь, и для Турции так остро армянский вопрос не стоит...

Турецькі їхтамнєти теж гинули в дев'яності, разом з азербайджанцями. Ніхто не забутий, і ніщо не забуто. Це давній і кривавий конфлікт, зі столітніми коренями. І це Кавказ, а не Європа. Тут проблеми вирішуються трохи не так, як в нас.
Азербайджан твердо має намір остаточно вирішити проблему. Син Алієв помститься за ганьбу батька.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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