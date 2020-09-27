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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6599660066016602 Додано: Нед 27 вер, 2020 19:51 lapay написав: zРадио написав: В таком случае турок усмирять будут всем миром - как когда-то другую нацию, пытавшуюся окончательно решить еврейский вопрос... Хотя, как по мне, ты утрируешь, и для Турции так остро армянский вопрос не стоит... В таком случае турок усмирять будут всем миром - как когда-то другую нацию, пытавшуюся окончательно решить еврейский вопрос... Хотя, как по мне, ты утрируешь, и для Турции так остро армянский вопрос не стоит...

Турецькі їхтамнєти теж гинули в дев'яності, разом з азербайджанцями. Ніхто не забутий, і ніщо не забуто. Це давній і кривавий конфлікт, зі столітніми коренями. І це Кавказ, а не Європа. Тут проблеми вирішуються трохи не так, як в нас.

Азербайджан твердо має намір остаточно вирішити проблему. Син Алієв помститься за ганьбу батька. Турецькі їхтамнєти теж гинули в дев'яності, разом з азербайджанцями. Ніхто не забутий, і ніщо не забуто. Це давній і кривавий конфлікт, зі столітніми коренями. І це Кавказ, а не Європа. Тут проблеми вирішуються трохи не так, як в нас.Азербайджан твердо має намір остаточно вирішити проблему. Син Алієв помститься за ганьбу батька.



Что-то ты прыгаешь с темы на тему. В прошлом комментарии ты говорил, что Турция будет "окончательно решать армянский вопрос", сейчас уже - что Азербайджан.



А ведь разница то радикальная. Я понимаю, конечно, что во многом азербайджанцы - это советизированные турки, но государства то разные...



Да и чисто гипотетически - какие такие силы позволят сегодня первым, или вторым, или в партнерстве организовать широкомасштабный геноцид на территории чужой страны? Та против них даже Иран выступит, не говоря уже о российском присутствии и армянском лобби в Вашингтоне, Лондоне и Париже Что-то ты прыгаешь с темы на тему. В прошлом комментарии ты говорил, что Турция будет "окончательно решать армянский вопрос", сейчас уже - что Азербайджан.А ведь разница то радикальная. Я понимаю, конечно, что во многом азербайджанцы - это советизированные турки, но государства то разные...Да и чисто гипотетически - какие такие силы позволят сегодня первым, или вторым, или в партнерстве организовать широкомасштабный геноцид на территории чужой страны? Та против них даже Иран выступит, не говоря уже о российском присутствии и армянском лобби в Вашингтоне, Лондоне и Париже zРадио

Повідомлень: 7582 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1370 раз. Подякували: 3124 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 19:59 Президент США Дональд Трамп призвал своего оппонента Джо Байдена пройти проверку на содержание в крови запрещенных веществ. Американский лидер отметил, что сам готов на эту проверку.

Президент США написал об этом в своем Twitter. Трамп подчеркнул, что Байден должен сдать этот тест до начала дебатов.

«Я буду настаивать на том, чтобы Сонный Джо либо до, либо после дебатов во вторник вечером сдал тест на наличие в организме препаратов», — написал он.

Американский лидер подозревает, что его конкурент на пост президента Америки принимает запрещенные препараты. По мнению Трампа, без них Байден не способен будет выглядеть на дебатах на соответствующем уровне. отметил, что сам готов сдать точно такой же анализ. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18478 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4442 раз. Подякували: 7167 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 вер, 2020 20:20 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Что-то ты прыгаешь с темы на тему. В прошлом комментарии ты говорил, что Турция будет "окончательно решать армянский вопрос", сейчас уже - что Азербайджан.



А ведь разница то радикальная. Я понимаю, конечно, что во многом азербайджанцы - это советизированные турки, но государства то разные...



Да и чисто гипотетически - какие такие силы позволят сегодня первым, или вторым, или в партнерстве организовать широкомасштабный геноцид на территории чужой страны? Та против них даже Иран выступит, не говоря уже о российском присутствии и армянском лобби в Вашингтоне, Лондоне и Париже Что-то ты прыгаешь с темы на тему. В прошлом комментарии ты говорил, что Турция будет "окончательно решать армянский вопрос", сейчас уже - что Азербайджан.А ведь разница то радикальная. Я понимаю, конечно, что во многом азербайджанцы - это советизированные турки, но государства то разные...Да и чисто гипотетически - какие такие силы позволят сегодня первым, или вторым, или в партнерстве организовать широкомасштабный геноцид на территории чужой страны? Та против них даже Иран выступит, не говоря уже о российском присутствии и армянском лобби в Вашингтоне, Лондоне и Париже

Який геноцид? Втечуть в свою Вірменію самі, чи під примусом, як робили з азербайджанцями. Туреччина втрутиться, якщо Раша втрутиться, а до того моральна підтримка і зброя. Пашинян вже звернувся до Путіна, але сильно сумніваюсь, що той реально допоможе. Який геноцид? Втечуть в свою Вірменію самі, чи під примусом, як робили з азербайджанцями. Туреччина втрутиться, якщо Раша втрутиться, а до того моральна підтримка і зброя. Пашинян вже звернувся до Путіна, але сильно сумніваюсь, що той реально допоможе. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10756 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6599660066016602 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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