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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:51
lapay написав: zРадио написав:
В таком случае турок усмирять будут всем миром - как когда-то другую нацию, пытавшуюся окончательно решить еврейский вопрос... Хотя, как по мне, ты утрируешь, и для Турции так остро армянский вопрос не стоит...
Турецькі їхтамнєти теж гинули в дев'яності, разом з азербайджанцями. Ніхто не забутий, і ніщо не забуто. Це давній і кривавий конфлікт, зі столітніми коренями. І це Кавказ, а не Європа. Тут проблеми вирішуються трохи не так, як в нас.
Азербайджан твердо має намір остаточно вирішити проблему. Син Алієв помститься за ганьбу батька.
Что-то ты прыгаешь с темы на тему. В прошлом комментарии ты говорил, что Турция будет "окончательно решать армянский вопрос", сейчас уже - что Азербайджан.
А ведь разница то радикальная. Я понимаю, конечно, что во многом азербайджанцы - это советизированные турки, но государства то разные...
Да и чисто гипотетически - какие такие силы позволят сегодня первым, или вторым, или в партнерстве организовать широкомасштабный геноцид на территории чужой страны? Та против них даже Иран выступит, не говоря уже о российском присутствии и армянском лобби в Вашингтоне, Лондоне и Париже
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:59
Президент США Дональд Трамп призвал своего оппонента Джо Байдена пройти проверку на содержание в крови запрещенных веществ. Американский лидер отметил, что сам готов на эту проверку.
Президент США написал об этом в своем Twitter. Трамп подчеркнул, что Байден должен сдать этот тест до начала дебатов.
«Я буду настаивать на том, чтобы Сонный Джо либо до, либо после дебатов во вторник вечером сдал тест на наличие в организме препаратов», — написал он.
Американский лидер подозревает, что его конкурент на пост президента Америки принимает запрещенные препараты. По мнению Трампа, без них Байден не способен будет выглядеть на дебатах на соответствующем уровне. отметил, что сам готов сдать точно такой же анализ.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:20
zРадио написав:
Что-то ты прыгаешь с темы на тему. В прошлом комментарии ты говорил, что Турция будет "окончательно решать армянский вопрос", сейчас уже - что Азербайджан.
А ведь разница то радикальная. Я понимаю, конечно, что во многом азербайджанцы - это советизированные турки, но государства то разные...
Да и чисто гипотетически - какие такие силы позволят сегодня первым, или вторым, или в партнерстве организовать широкомасштабный геноцид на территории чужой страны? Та против них даже Иран выступит, не говоря уже о российском присутствии и армянском лобби в Вашингтоне, Лондоне и Париже
Який геноцид? Втечуть в свою Вірменію самі, чи під примусом, як робили з азербайджанцями. Туреччина втрутиться, якщо Раша втрутиться, а до того моральна підтримка і зброя. Пашинян вже звернувся до Путіна, але сильно сумніваюсь, що той реально допоможе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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