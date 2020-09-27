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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6601660266036604>
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:07

  uaprofi написав:рассклад примерно такой:
если Армения признает независимости НК - это всё будет иметь далеко идущие последствия.


А какие последствия ? И так де-факто Армения признавала Карабах.
Кроме Армении никто Карабах не признавал и не признает.
Ничего от этого решения Армении не изменится вообще.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:30

  freeze написав:
  uaprofi написав:рассклад примерно такой:
если Армения признает независимости НК - это всё будет иметь далеко идущие последствия.


А какие последствия ? И так де-факто Армения признавала Карабах.
Кроме Армении никто Карабах не признавал и не признает.
Ничего от этого решения Армении не изменится вообще.


смотря как договорятся.
а так все предпосылки шо может быть эффект домино.

можем получить такой себе парад суверенитетов, референдумов, признаний, изменения границ.
причём всё это до конца 2020.

после признания независимости НК конфлик обостритца.
в него вмешается Т.
Страна на Балканах учитывая её недавно обострившиеся отношения с Т, после вмешательства Т в Армяно-Азербайжанский конфликт тоже может признать НК
(также возможно признание НК частью А, после объединения, референдума)
А попросит помощи у Р.
после этого А может признать "так называемые".
т.е очень быстро в конфликт будет вмешена даже Украина.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:32

Re: Політичні дискусії

  uaprofi написав:признать

Поки країна не визнана великою сімкою
Це все ігри в ішака
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:39

  uaprofi написав:т.е очень быстро в конфликт будет вмешена даже Украина.


Украина тут ни с какого боку не может быть задействована.
Единственное, местные азеры с армянами внутри Украины периодически будут пытаться друг другу по мордам надавать, но это мелочи, они и до этого сильно не дружили между собой.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:53

  Ukrainian написав:
  uaprofi написав:признать

Поки країна не визнана великою сімкою
Це все ігри в ішака


в Армении живёт около 3млн
Армянская диаспора 7-8 млн.
Как думаете в каких странах они проживают?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:58

  uaprofi написав:
  Ukrainian написав:
  uaprofi написав:признать

Поки країна не визнана великою сімкою
Це все ігри в ішака


в Армении живёт около 3млн
Армянская диаспора 7-8 млн.
Как думаете в каких странах они проживают?

Яка різниця
Визнає НК хоч одна з сімки тоді і можна буде щось обговорювати
Зараз це пук у воду
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:06

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну ты даешь))) Сам же начал про "остаточне вирішення". Ты или не понимаешь смысл выражения, или, осознав, каких глупостей наговорил, переводишь стрелки.

Я спеціально вжив термін "остаточне вирішення", враховуючи твою медальку " Антифашист року", а ти і клюнув...:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:12

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Армян скорее всего наиболее сильно поддержит Макрон, армянская диаспора традиционна очень сильна во Франции.

В США теж чимала, тому США теж стануть на бік Вірменії.
Азербайджану треба все зробити швидко, інакше тиск буде шаленим. Тиждень-два, і війна затухне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:17

  lapay написав:
  freeze написав:Армян скорее всего наиболее сильно поддержит Макрон, армянская диаспора традиционна очень сильна во Франции.

В США теж чимала, тому США теж стануть на бік Вірменії.
Азербайджану треба все зробити швидко, інакше тиск буде шаленим. Тиждень-два, і війна затухне.


У них нет на это ни достаточных технических средств, ни необходимой подготовки. Ты фантазируешь. Тем более, за шутки с амерами можно и пост-фактум поплатиться - например, на несколько лет заморозить магистральные проекты по нефти и газу в направлении Турции и Европы.

PS: а насчет предыдущего комментария - знатно ты слился :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:29

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:У них нет на это ни достаточных технических средств, ни необходимой подготовки. Ты фантазируешь. Тем более, за шутки с амерами можно и пост-фактум поплатиться - например, на несколько лет заморозить магистральные проекты по нефти и газу в направлении Турции и Европы.

Побачиш, як швидко азербайджанці підуть вперед, спалюючи вірменську техніку. США нічого не заморозять, поки рахунок смертей не стане тисячами рахувапись.
  zРадио написав:PS: а насчет предыдущего комментария - знатно ты слился

Остаточне вирішення, навіть в інтерпретації Гітлера, було, спочатку, переселенням, а не знищенням.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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