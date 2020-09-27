Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Президент США Дональд Трамп призвал своего оппонента Джо Байдена пройти проверку на содержание в крови запрещенных веществ. Американский лидер отметил, что сам готов на эту проверку. Президент США написал об этом в своем Twitter. Трамп подчеркнул, что Байден должен сдать этот тест до начала дебатов. «Я буду настаивать на том, чтобы Сонный Джо либо до, либо после дебатов во вторник вечером сдал тест на наличие в организме препаратов», — написал он. Американский лидер подозревает, что его конкурент на пост президента Америки принимает запрещенные препараты. По мнению Трампа, без них Байден не способен будет выглядеть на дебатах на соответствующем уровне. отметил, что сам готов сдать точно такой же анализ.
zРадио написав:У них нет на это ни достаточных технических средств, ни необходимой подготовки. Ты фантазируешь. Тем более, за шутки с амерами можно и пост-фактум поплатиться - например, на несколько лет заморозить магистральные проекты по нефти и газу в направлении Турции и Европы.
Побачиш, як швидко азербайджанці підуть вперед, спалюючи вірменську техніку. США нічого не заморозять, поки рахунок смертей не стане тисячами рахувапись.
zРадио написав:PS: а насчет предыдущего комментария - знатно ты слился
Остаточне вирішення, навіть в інтерпретації Гітлера, було, спочатку, переселенням, а не знищенням.
Не засоряйте ветку! Путь решения простой: Армения признаёт независимость Карабаха. В тот же день Карабах проводит "референдум" и присоединяется к РФ. Или тупо завтра "референдум" по всей Армении - и в размер Армянского воеводства РФ. И к вечеру окажется, что весь Карабах превращён в Гюмри.
И тут повалило: Белорусь Армения, Киргизтан,....-? Не к этому ли наш "зелёный миротворец" ведёт?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:В тот же день Карабах проводит "референдум" и присоединяется к РФ.
Ерунда. Приднестровье уже ровно три раза на референдумах присоединялась к РФ, и что.
- Этот вопрос не мне - Молдове. - А Алиева нет иного пути, как подтягивать тылы и полностью брать под контроль Карабах. Ибо уже "расклад закрутили по взрослому".
Поэтому это и "Погано!" Ибо с Ростова уже ушло три больших борта наёмников и техники.
О Словах Корчинского - Армяне это христиане - не РФ, значит Украина - Украины там, как ни странно НЕТ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав: Да и чисто гипотетически - какие такие силы позволят сегодня первым, или вторым, или в партнерстве организовать широкомасштабный геноцид на территории чужой страны? Та против них даже Иран выступит, не говоря уже о российском присутствии и армянском лобби в Вашингтоне, Лондоне и Париже
Поведение Турции во время и после двух мировых войн свидетельствует о том, что клали они большой болт на Вашингтон и Лондон (конечно, пользуясь своим положением исторического противовеса России).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Откровенный саботаж, и уничтожение Украины, как Государства имевшего экономику, передовые технологии, промышленность,... - форсируется................
Росія офіційно подякувала Вашингтону та Києву за знищення "Мотор Січ" https://www.unn.com.ua/uk/publication/1 ... motor-sich Росія офіційно подякувала Вашингтону та Києву за знищення "Мотор Січ" Офіційний рупор російської військово-політичної пропаганди подякував Вашингтону та Києву за знищення українського флагмана авіаційного двигунобудування "Мотор Січ".
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Завдяки скоординованій діяльності України та США зі знищення українського виробника авіадвигунів, російські вертольоти з двигунами російського виробництва отримали відкритий монопольний доступ на ринок цивільної та військової авіації Піднебесної — повідомляє офіційний друкований орган Міноборони РФ військово-політичний тижневик “Звєзда”.
Оскільки даний ресурс для більшості українців заблокований через дії “інформаційних санкцій” проти сайтів країни-агресора, цей текст редакція супроводжує скрін-копіями скандальної статті з сайту, інформаційна політика якого офіційно контролюється і координується Міністерством оборони Російської Федерації.
Офіційний рупор Міноборони РФ відкрито знущається над українською недалекоглядністю і роллю американців у політиці Києва, який знищив “Мотор Січ”, надавши росіянам монопольне становище на китайському ринку. .............................................................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 27 вер, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:О Словах Корчинского - Армяне это христиане - не РФ, значит Украина - Украины там, как ни странно НЕТ!
Зато армян много в Украине, и они реально достаточно близки ментально к украинцам и живут в нашем обществе, принимая его законы. В отличие от азеров, где воры в законе и нацбригады угонщиков и крышевателей рынков. Армяне ведут себя более-менее цивилизованно, а понаблюдайте как азеры относятся к окружающим украинцам, особенно к девушкам. И особенно когда азеры собираются в стайку из нескольких особей.
Schmit написав:Тогда опровергни хоть что-то из видео.
Сколько раз уже опровергал, но потом от тебя ответов почему-то не наблюдалось. Ты тут гадишь лживой пропагандой и ныкаешься от ответов, а особо неудобные комменты для вашей пропаганды трет Faceless. Трусливо и подло.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.