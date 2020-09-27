freeze написав: Президент США Дональд Трамп призвал своего оппонента Джо Байдена пройти проверку на содержание в крови запрещенных веществ. Американский лидер отметил, что сам готов на эту проверку.

Президент США написал об этом в своем Twitter. Трамп подчеркнул, что Байден должен сдать этот тест до начала дебатов.

«Я буду настаивать на том, чтобы Сонный Джо либо до, либо после дебатов во вторник вечером сдал тест на наличие в организме препаратов», — написал он.

Американский лидер подозревает, что его конкурент на пост президента Америки принимает запрещенные препараты. По мнению Трампа, без них Байден не способен будет выглядеть на дебатах на соответствующем уровне. отметил, что сам готов сдать точно такой же анализ.