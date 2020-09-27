Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Тогда опровергни хоть что-то из видео.
Сколько раз уже опровергал, но потом от тебя ответов почему-то не наблюдалось.
Твои опровержения в основном выглядят так: "вы все врети". Извини, но это не опровержение, это просто bullshit.
unicdima написав:Ты тут гадишь лживой пропагандой и ныкаешься от ответов, а особо неудобные комменты для вашей пропаганды трет Faceless. Трусливо и подло.
Ну так опровергни хоть что-то из этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=0OxkfrWs4BA&t=69s На ответственные должности назначаются люди времен овоща и откровенные консервы кремля, производство ракет Вильха остановлено, Нептун - и не начинали, про Гром вообще уже забыли множество контрактов не подписано, разработки вооружений (гаубица Богдана и прочее) остановлены. Попробуй опровергни эту "лживую пропаганду". Я был бы рад, если весь этот сюжет был бы ложью, но увы.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 28 вер, 2020 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Tegularius написав:Армяне там живут более двух тысячелетий. Страбон еще описывал Карабах как провинцию Армении. Там находилась одна из столиц древней Армении Тигранакерт.
В реалі, навіть трьохсотрічна історія вже не впливає на сучасність.
Tegularius написав:Поэтому никуда армяне из Карабаха не "убегут". В очередной раз наваляют азербайджанцам, как не раз уже до этого, и без помощи России. А если Турция попрет - Россия вмешается по договору ОДКБ. И турки это знают.
Азербайджан вже повернув, за добу, сім сіл, і поверне ще, за тиждень-два. Співвідношення сил, в регіоні, кардинально змінилось, не на користь Вірменії. Карабах - це територія Азербайджана, і ніхто, в цей локальний, внутрішній конфлікт, офіційно-військово втручатись не буде, хіба що Азербайджан офіційно попросить допомогу у Туреччині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Вірменам летить отвєтка. Цей конфлікт завершиться тоді, коли в Карабасі не залишиться вірмен, а турки допоможуть родичам "остаточно вирішити" вірменське питання.
А турки не надорвутся? У них итак со всех сторон полыхает. И в Сирии они воюют, и в Ираке, и внутри страны с курдами. С Кипром и ЕС сейчас серьезные терки. Да и у Эрдогана полно внутриполитических противников. Достаточно вспомнить попытку переворота в 2016 году. Нужно ли им лезть в ещё один конфликт? Потянут ли?
Shram написав: А турки не надорвутся? У них итак со всех сторон полыхает. И в Сирии они воюют, и в Ираке, и внутри страны с курдами. С Кипром и ЕС сейчас серьезные терки. Да и у Эрдогана полно внутриполитических противников. Достаточно вспомнить попытку переворота в 2016 году. Нужно ли им лезть в ещё один конфликт? Потянут ли?
Те саме можна сказати і про Рашу, проти якої санкції набагато сильніши. Диктатори ж схожі, Ердоган рівняється н Ататюрка, який, у себе, вирішив вірменське питання, а Ердоган допоможе його вирішити Азербайджану.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Та просто Турція не боїться Росії, ось і все. І вона буде діяти в своїх інтересах не зважаючи на Росію. Навіть Німеччина чи Франція не посміли б збити російський літак, а Турція збила. Треба судити по ділах, а не по бла-бла-бла. Тому є деякий баланс зовнішніх сил в цьому конфлікті.
І ще - коли про Білорусь говорили, тут деякі "експерти" козиряли ОДКБ. Мол, нічого в Білорусії не буде - читай ОДКБ. Так тут пряме зовнішнє втручання (Азербайджан в ОДКБ не входить)!!! Саме час прочитати ОДКБ. Саме час використати цей договір, де прямо написано:
защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов
Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають.
andrijk777 написав:Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають.
Еще проще - Карабах не входит в ОДКБ. Вот и вся теория заговора. Нет ни одной юридической причины, чтобы сейчас вмешалась ОДКБ. Разве, если Азербайджан будет атаковать территорию непосредственно Армении. Но как видится, Азербайджану это сто лет не нужно, достаточно Карабаха.
andrijk777 написав:Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають.
Еще проще - Карабах не входит в ОДКБ. Вот и вся теория заговора. Нет ни одной юридической причины, чтобы сейчас вмешалась ОДКБ.
А в Білорусії є юридичні причини втручання ОДКБ? І це не тобі, школьнику, рішати чи є причини, а Путіну. Путін "юридические причины" знайде. Якщо для Криму знайшов, то для Карабаху знайде і не одну. А захоче - не знайде.
andrijk777 написав:Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають.
Еще проще - Карабах не входит в ОДКБ. Вот и вся теория заговора. Нет ни одной юридической причины, чтобы сейчас вмешалась ОДКБ.
А в Білорусії є юридичні причини втручання ОДКБ? І це не тобі, школьнику, рішати чи є причини, а Путіну. Путін "юридические причины" знайде. Якщо для Криму знайшов, то для Карабаху знайде і не одну. А захоче - не знайде.
Причём здесь Беларусь, юноша Беларусь хотя бы член ОДКБ, а вот Карабах не член ОДКБ. Прочитай это несколько раз, может дойдёт до тебя разница.
Кроме того, ты даже не можешь разницу понять между ОДКБ и Путиным Путин может найти причину, а вот другие-страны ОДКБ не могут. Учи матчасть прежде чем тут свои суперэкспертные ляпасы выдавать
У рамках Союзного договору і в рамках Договору про колективну безпеку (ОДКБ) є статті, які говорять про те, що всі держави-члени цих організацій – в тому числі, й Союзної держави, там всього дві держави-учасниці: Росія і Білорусія – повинні надавати одна одній допомогу в захисті суверенітету, зовнішніх кордонів і стабільності.
freeze написав:Путин может найти причину, а вот другие-страны ОДКБ не могут.
Які другі члени ОДКБ??? Білорусь шоль буде рішати втручатись в ситуацію чи ні? Що ти мелеш?
freeze написав:Беларусь хотя бы член ОДКБ, а вот Карабах не член ОДКБ. Прочитай это несколько раз, может дойдёт до тебя разница.
А відколи це Карабах є незалежною державою з правом підписувати договори типу ОДКБ? Крим також не є "учасником" Будапештського меморандуму.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 28 вер, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Які другі члени ОДКБ??? Білорусь шоль буде рішати втручатись в ситуацію чи ні? Що ти мелеш?
Охренеть ))) Ты хоть понимаешь что такое ОДКБ и какие страны туда входят. Кроме РФ и Беларуси - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Зачем ОДКБ Карабах, на который никто не подписывался при создании ОДКБ защищать ))) В ОДКБ все решения принимаются консенсусом.