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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6603660466056606> Додано: Пон 28 вер, 2020 08:48 unicdima написав: Schmit написав: Тогда опровергни хоть что-то из видео. Тогда опровергни хоть что-то из видео.

Сколько раз уже опровергал, но потом от тебя ответов почему-то не наблюдалось.

Сколько раз уже опровергал, но потом от тебя ответов почему-то не наблюдалось.

Твои опровержения в основном выглядят так: "вы все врети". Извини, но это не опровержение, это просто bullshit.

unicdima написав: Ты тут гадишь лживой пропагандой и ныкаешься от ответов, а особо неудобные комменты для вашей пропаганды трет Faceless. Трусливо и подло. Ты тут гадишь лживой пропагандой и ныкаешься от ответов, а особо неудобные комменты для вашей пропаганды трет Faceless. Трусливо и подло.

Ну так опровергни хоть что-то из этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=0OxkfrWs4BA&t=69s

На ответственные должности назначаются люди времен овоща и откровенные консервы кремля, производство ракет Вильха остановлено, Нептун - и не начинали, про Гром вообще уже забыли множество контрактов не подписано, разработки вооружений (гаубица Богдана и прочее) остановлены. Попробуй опровергни эту "лживую пропаганду".

Я был бы рад, если весь этот сюжет был бы ложью, но увы. Твои опровержения в основном выглядят так: "вы все врети". Извини, но это не опровержение, это просто bullshit.Ну так опровергни хоть что-то из этого видео:На ответственные должности назначаются люди времен овоща и откровенные консервы кремля, производство ракет Вильха остановлено, Нептун - и не начинали, про Гром вообще уже забыли множество контрактов не подписано, разработки вооружений (гаубица Богдана и прочее) остановлены. Попробуй опровергни эту "лживую пропаганду".Я был бы рад, если весь этот сюжет был бы ложью, но увы. Востаннє редагувалось Schmit в Пон 28 вер, 2020 08:57, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1661 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 08:57 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Армяне там живут более двух тысячелетий. Страбон еще описывал Карабах как провинцию Армении. Там находилась одна из столиц древней Армении Тигранакерт. Армяне там живут более двух тысячелетий. Страбон еще описывал Карабах как провинцию Армении. Там находилась одна из столиц древней Армении Тигранакерт.

В реалі, навіть трьохсотрічна історія вже не впливає на сучасність. Tegularius написав: Поэтому никуда армяне из Карабаха не "убегут". В очередной раз наваляют азербайджанцам, как не раз уже до этого, и без помощи России. А если Турция попрет - Россия вмешается по договору ОДКБ. И турки это знают. Поэтому никуда армяне из Карабаха не "убегут". В очередной раз наваляют азербайджанцам, как не раз уже до этого, и без помощи России. А если Турция попрет - Россия вмешается по договору ОДКБ. И турки это знают.

Азербайджан вже повернув, за добу, сім сіл, і поверне ще, за тиждень-два. Співвідношення сил, в регіоні, кардинально змінилось, не на користь Вірменії. Карабах - це територія Азербайджана, і ніхто, в цей локальний, внутрішній конфлікт, офіційно-військово втручатись не буде, хіба що Азербайджан офіційно попросить допомогу у Туреччині. В реалі, навіть трьохсотрічна історія вже не впливає на сучасність.Азербайджан вже повернув, за добу, сім сіл, і поверне ще, за тиждень-два. Співвідношення сил, в регіоні, кардинально змінилось, не на користь Вірменії. Карабах - це територія Азербайджана, і ніхто, в цей локальний, внутрішній конфлікт, офіційно-військово втручатись не буде, хіба що Азербайджан офіційно попросить допомогу у Туреччині. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10762 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 08:58 lapay написав: Вірменам летить отвєтка. Цей конфлікт завершиться тоді, коли в Карабасі не залишиться вірмен, а турки допоможуть родичам "остаточно вирішити" вірменське питання. Вірменам летить отвєтка. Цей конфлікт завершиться тоді, коли в Карабасі не залишиться вірмен, а турки допоможуть родичам "остаточно вирішити" вірменське питання.



А турки не надорвутся?

У них итак со всех сторон полыхает. И в Сирии они воюют, и в Ираке, и внутри страны с курдами.

С Кипром и ЕС сейчас серьезные терки.

Да и у Эрдогана полно внутриполитических противников.

Достаточно вспомнить попытку переворота в 2016 году.

Нужно ли им лезть в ещё один конфликт?

Потянут ли? А турки не надорвутся?У них итак со всех сторон полыхает. И в Сирии они воюют, и в Ираке, и внутри страны с курдами.С Кипром и ЕС сейчас серьезные терки.Да и у Эрдогана полно внутриполитических противников.Достаточно вспомнить попытку переворота в 2016 году.Нужно ли им лезть в ещё один конфликт?Потянут ли? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3187 З нами з: 26.03.16 Подякував: 169 раз. Подякували: 970 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 09:14 Shram написав:

А турки не надорвутся?

У них итак со всех сторон полыхает. И в Сирии они воюют, и в Ираке, и внутри страны с курдами.

С Кипром и ЕС сейчас серьезные терки.

Да и у Эрдогана полно внутриполитических противников.

Достаточно вспомнить попытку переворота в 2016 году.

Нужно ли им лезть в ещё один конфликт?

Потянут ли? А турки не надорвутся?У них итак со всех сторон полыхает. И в Сирии они воюют, и в Ираке, и внутри страны с курдами.С Кипром и ЕС сейчас серьезные терки.Да и у Эрдогана полно внутриполитических противников.Достаточно вспомнить попытку переворота в 2016 году.Нужно ли им лезть в ещё один конфликт?Потянут ли?

Те саме можна сказати і про Рашу, проти якої санкції набагато сильніши. Диктатори ж схожі, Ердоган рівняється н Ататюрка, який, у себе, вирішив вірменське питання, а Ердоган допоможе його вирішити Азербайджану. Те саме можна сказати і про Рашу, проти якої санкції набагато сильніши. Диктатори ж схожі, Ердоган рівняється н Ататюрка, який, у себе, вирішив вірменське питання, а Ердоган допоможе його вирішити Азербайджану. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10762 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 11:27

Навіть Німеччина чи Франція не посміли б збити російський літак, а Турція збила. Треба судити по ділах, а не по бла-бла-бла.

Тому є деякий баланс зовнішніх сил в цьому конфлікті.



І ще - коли про Білорусь говорили, тут деякі "експерти" козиряли ОДКБ. Мол, нічого в Білорусії не буде - читай ОДКБ.

Так тут пряме зовнішнє втручання (Азербайджан в ОДКБ не входить)!!! Саме час прочитати ОДКБ. Саме час використати цей договір, де прямо написано:

защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов

Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають. Та просто Турція не боїться Росії, ось і все. І вона буде діяти в своїх інтересах не зважаючи на Росію.Навіть Німеччина чи Франція не посміли б збити російський літак, а Турція збила. Треба судити по ділах, а не по бла-бла-бла.Тому є деякий баланс зовнішніх сил в цьому конфлікті.І ще - коли про Білорусь говорили, тут деякі "експерти" козиряли ОДКБ. Мол, нічого в Білорусії не буде - читай ОДКБ.Саме час прочитати ОДКБ. Саме час використати цей договір, де прямо написано:Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають. andrijk777

Повідомлень: 2520 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 11:51 andrijk777 написав: Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають. Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають.



Еще проще - Карабах не входит в ОДКБ. Вот и вся теория заговора. Нет ни одной юридической причины, чтобы сейчас вмешалась ОДКБ.

Разве, если Азербайджан будет атаковать территорию непосредственно Армении. Но как видится, Азербайджану это сто лет не нужно, достаточно Карабаха. Еще проще - Карабах не входит в ОДКБ. Вот и вся теория заговора. Нет ни одной юридической причины, чтобы сейчас вмешалась ОДКБ.Разве, если Азербайджан будет атаковать территорию непосредственно Армении. Но как видится, Азербайджану это сто лет не нужно, достаточно Карабаха. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18489 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4445 раз. Подякували: 7168 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 13:23 freeze написав: andrijk777 написав: Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають. Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають.



Еще проще - Карабах не входит в ОДКБ. Вот и вся теория заговора. Нет ни одной юридической причины, чтобы сейчас вмешалась ОДКБ.

Еще проще - Карабах не входит в ОДКБ. Вот и вся теория заговора. Нет ни одной юридической причины, чтобы сейчас вмешалась ОДКБ.

А в Білорусії є юридичні причини втручання ОДКБ?

І це не тобі, школьнику, рішати чи є причини, а Путіну. Путін "юридические причины" знайде. Якщо для Криму знайшов, то для Карабаху знайде і не одну.

А захоче - не знайде. А в Білорусії є юридичні причини втручання ОДКБ?І це не тобі, школьнику, рішати чи є причини, а Путіну. Путін "юридические причины" знайде. Якщо для Криму знайшов, то для Карабаху знайде і не одну.А захоче - не знайде. andrijk777

Повідомлень: 2520 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 14:21 andrijk777 написав: freeze написав: andrijk777 написав: Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають. Але "експерти", типу відмороженого чи радіо, не згадують чомусь про ОДКБ. Видно цей договір працює тільки тоді, коли це вигідно Росії, а коли не вигідно - про нього просто забувають.



Еще проще - Карабах не входит в ОДКБ. Вот и вся теория заговора. Нет ни одной юридической причины, чтобы сейчас вмешалась ОДКБ.

Еще проще - Карабах не входит в ОДКБ. Вот и вся теория заговора. Нет ни одной юридической причины, чтобы сейчас вмешалась ОДКБ.

А в Білорусії є юридичні причини втручання ОДКБ?

І це не тобі, школьнику, рішати чи є причини, а Путіну. Путін "юридические причины" знайде. Якщо для Криму знайшов, то для Карабаху знайде і не одну.

А захоче - не знайде. А в Білорусії є юридичні причини втручання ОДКБ?І це не тобі, школьнику, рішати чи є причини, а Путіну. Путін "юридические причины" знайде. Якщо для Криму знайшов, то для Карабаху знайде і не одну.А захоче - не знайде.



Причём здесь Беларусь, юноша Беларусь хотя бы член ОДКБ, а вот Карабах не член ОДКБ. Прочитай это несколько раз, может дойдёт до тебя разница.



Кроме того, ты даже не можешь разницу понять между ОДКБ и Путиным

Путин может найти причину, а вот другие-страны ОДКБ не могут.

Учи матчасть прежде чем тут свои суперэкспертные ляпасы выдавать Причём здесь Беларусь, юношаБеларусь хотя бы член ОДКБ, а вот Карабах не член ОДКБ. Прочитай это несколько раз, может дойдёт до тебя разница.Кроме того, ты даже не можешь разницу понять между ОДКБ и ПутинымПутин может найти причину, а вот другие-страны ОДКБ не могут.Учи матчасть прежде чем тут свои суперэкспертные ляпасы выдавать Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18489 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4445 раз. Подякували: 7168 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 14:33 freeze написав: Причём здесь Беларусь, юноша Причём здесь Беларусь, юноша

Потрібно менше говорити а більше слухати, щоб не задавати таких глупих питань.

https://www.youtube.com/watch?v=p4it06ZrBsA

Пряма мова:

У рамках Союзного договору і в рамках Договору про колективну безпеку (ОДКБ) є статті, які говорять про те, що всі держави-члени цих організацій – в тому числі, й Союзної держави, там всього дві держави-учасниці: Росія і Білорусія – повинні надавати одна одній допомогу в захисті суверенітету, зовнішніх кордонів і стабільності.

freeze написав: Путин может найти причину, а вот другие-страны ОДКБ не могут. Путин может найти причину, а вот другие-страны ОДКБ не могут.

Які другі члени ОДКБ??? Білорусь шоль буде рішати втручатись в ситуацію чи ні? Що ти мелеш?

freeze написав: Беларусь хотя бы член ОДКБ, а вот Карабах не член ОДКБ. Прочитай это несколько раз, может дойдёт до тебя разница. Беларусь хотя бы член ОДКБ, а вот Карабах не член ОДКБ. Прочитай это несколько раз, может дойдёт до тебя разница.

А відколи це Карабах є незалежною державою з правом підписувати договори типу ОДКБ? Крим також не є "учасником" Будапештського меморандуму. Потрібно менше говорити а більше слухати, щоб не задавати таких глупих питань.Пряма мова:Які другі члени ОДКБ??? Білорусь шоль буде рішати втручатись в ситуацію чи ні? Що ти мелеш?А відколи це Карабах є незалежною державою з правом підписувати договори типу ОДКБ? Крим також не є "учасником" Будапештського меморандуму. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 28 вер, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2520 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 14:39 andrijk777 написав: Які другі члени ОДКБ??? Білорусь шоль буде рішати втручатись в ситуацію чи ні? Що ти мелеш? Які другі члени ОДКБ??? Білорусь шоль буде рішати втручатись в ситуацію чи ні? Що ти мелеш?



Охренеть ))) Ты хоть понимаешь что такое ОДКБ и какие страны туда входят.

Кроме РФ и Беларуси - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Зачем ОДКБ Карабах, на который никто не подписывался при создании ОДКБ защищать ))) В ОДКБ все решения принимаются консенсусом. Охренеть ))) Ты хоть понимаешь что такое ОДКБ и какие страны туда входят.Кроме РФ и Беларуси - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Зачем ОДКБ Карабах, на который никто не подписывался при создании ОДКБ защищать ))) В ОДКБ все решения принимаются консенсусом. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18489 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4445 раз. Подякували: 7168 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6603660466056606> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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