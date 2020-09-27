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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6603660466056606
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:40

  freeze написав:В ОДКБ все решения принимаются консенсусом.

:D :D :D :D Ой розсмішив...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:45

  andrijk777 написав:
  freeze написав:В ОДКБ все решения принимаются консенсусом.

:D :D :D :D Ой розсмішив...



Прежде чем что-то ляпать, хотя бы базовые основы темы изучи. А то выглядишь не умно )))
Прежде чем писать слово ОДКБ надо понимать, что это слово означает, какие цели и задачи имеет, как принимаются решения, и для чего это ОДКБ создано.
ОДКБ создано для защиты границ стран-участников. Границы Армении никто не нарушает.
Сто раз всралось какому-нибудь Рахмону подписываться под агрессией в Азербайджан, или киргизам с казахами попадать под международные санкции.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:58

  lapay написав:Азербайджан вже повернув, за добу, сім сіл, і поверне ще, за тиждень-два. Співвідношення сил, в регіоні, кардинально змінилось, не на користь Вірменії. Карабах - це територія Азербайджана, і ніхто, в цей локальний, внутрішній конфлікт, офіційно-військово втручатись не буде, хіба що Азербайджан офіційно попросить допомогу у Туреччині.


Ты ведешь себя как шут малолетний... Относительно исхода конфликта здесь все высказываются осторожно и с добавлением слов "скорее всего", "наверно", "вероятно", или "исходя из опыта прошлых обострений конфликта". И только ты, диванный военный эксперд, точно знаешь, что произошло и произойдет...

PS: а вообще забавно наблюдать, как профессиональные порохоботы никак молчание не нарушат, хоть и являются признанными специалистами по всем вопросам :mrgreen: Карабах с учетом влияния армян на Западе - это не Беларусь, где сразу известно, кого защищать, а кого - поливать дерьмом...
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:05

Выложено "26 июн. 2019 г.", но по-прежнему актуально:
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:09

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ты ведешь себя как шут малолетний... Относительно исхода конфликта здесь все высказываются осторожно и с добавлением слов "скорее всего", "наверно", "вероятно", или "исходя из опыта прошлых обострений конфликта". И только ты, диванный военный эксперд, точно знаешь, что произошло и произойдет...

Дорогуша, не треба ліпити "можливо" туди, де і так все ясно. Тобі щось не зрозуміло, в цьому конфлікті? То мовчки слухай "старших товаришів".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:14

  lapay написав:
  zРадио написав:Ты ведешь себя как шут малолетний... Относительно исхода конфликта здесь все высказываются осторожно и с добавлением слов "скорее всего", "наверно", "вероятно", или "исходя из опыта прошлых обострений конфликта". И только ты, диванный военный эксперд, точно знаешь, что произошло и произойдет...

Дорогуша, не треба ліпити "можливо" туди, де і так все ясно. Тобі щось не зрозуміло, в цьому конфлікті? То мовчки слухай "старших товаришів".


Написано же выше - относительно исхода конфликта! Хватит строить из себя военного и геополитического эксперта, оракул мамкин :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 6603660466056606
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