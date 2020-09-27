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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6605660666076608>
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:21

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Написано же выше - относительно исхода конфликта! Хватит строить из себя военного и геополитического эксперта, оракул мамкин

Для топ-менеджера можу розжувати і результат поточного епізоду конфлікта - скільки Азейбарджан встигне визволити своєї території, такий і буде результат.
Можу, також, дати безкоштовну пораду - навчись, врешті-решт, обговорювати текст повідомлення, а не особисті якості автора, і люди до тебе потягнуться. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:35

  andrijk777 написав:Цікава паралель з Донбасом - також Мінськ. :D За Донбас будуть рішати також років 30, не менше. :D :D


Да, скорее всего, что так и будет :( Но параллель здесь есть и другая - государство-агрессор, оккупировавшее часть Кипра, поучает других, как жить
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:38

  lapay написав:
  zРадио написав:Написано же выше - относительно исхода конфликта! Хватит строить из себя военного и геополитического эксперта, оракул мамкин

Для топ-менеджера можу розжувати і результат поточного епізоду конфлікта - скільки Азейбарджан встигне визволити своєї території, такий і буде результат.
Можу, також, дати безкоштовну пораду - навчись, врешті-решт, обговорювати текст повідомлення, а не особисті якості автора, і люди до тебе потягнуться. :)


Не-не-не, родное сердце - ты получил ровно то, что просил. С таким опломбом говорить о будущем могут только путешественники во времени, но ты продолжаешь даже после замечания :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:43

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Не-не-не, родное сердце - ты получил ровно то, что просил. С таким опломбом говорить о будущем могут только путешественники во времени, но ты продолжаешь даже после замечания

А ти чого так перезбудився? Пройде тиждень-два, і сам побачиш майбутнє, якщо не можеш його спрогнозувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:44

  lapay написав:
  zРадио написав:Не-не-не, родное сердце - ты получил ровно то, что просил. С таким опломбом говорить о будущем могут только путешественники во времени, но ты продолжаешь даже после замечания

А ти чого так перезбудився? Пройде тиждень-два, і сам побачиш майбутнє, якщо не можеш його спрогнозувати.


Не люблю настолько категоричных выскочек
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:48

  zРадио написав:..
Не люблю настолько категоричных выскочек

Лепэн не очень системный диванный эксперт и даже свежие фотки задницы какой-то из Кардашьян могут резко поменять текущее мировоззрение
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:02

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Цікава паралель з Донбасом - також Мінськ. :D За Донбас будуть рішати також років 30, не менше. :D :D


Да, скорее всего, что так и будет :( Но параллель здесь есть и другая - государство-агрессор, оккупировавшее часть Кипра, поучает других, как жить

Хто про що, а кремлебот про своє.
Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму).
Таких держав-агресорів як Турція є добрий десяток, в тому числі і США і Британія і Вірменія в тому числі. Та сама Британія має 2 бази на Кіпрі - ні, це нормально, їм можна.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:08

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Цікава паралель з Донбасом - також Мінськ. :D За Донбас будуть рішати також років 30, не менше. :D :D


Да, скорее всего, что так и будет :( Но параллель здесь есть и другая - государство-агрессор, оккупировавшее часть Кипра, поучает других, как жить

Хто про що, а кремлебот про своє.
Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму).
Таких держав-агресорів як Турція є добрий десяток, в тому числі і США і Британія і Вірменія в тому числі. Та сама Британія має 2 бази на Кіпрі - ні, це нормально, їм можна.


Ахахахаха, порохобот решил приватизировать выражение "государство-агрессор" за РФ :mrgreen: Агрессор-агрессор, кто ж возражает? Но говорить, что единственный подобного ранга могут только либо открытые пропагандоны, либо зашоренные на глобусе Украины болваны
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:19

  lapay написав:
  zРадио написав:Не-не-не, родное сердце - ты получил ровно то, что просил. С таким опломбом говорить о будущем могут только путешественники во времени, но ты продолжаешь даже после замечания

А ти чого так перезбудився? Пройде тиждень-два, і сам побачиш майбутнє, якщо не можеш його спрогнозувати.

Как там у классика? Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть.. :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:25

  fokus написав:Как там у классика? Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть.. :mrgreen:


Да, электорат Виталика из тех, кто может)))
zРадио
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