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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 вер, 2020 16:21
zРадио написав:
Написано же выше - относительно исхода конфликта! Хватит строить из себя военного и геополитического эксперта, оракул мамкин
Для топ-менеджера можу розжувати і результат поточного епізоду конфлікта - скільки Азейбарджан встигне визволити своєї території, такий і буде результат.
Можу, також, дати безкоштовну пораду - навчись, врешті-решт, обговорювати текст повідомлення, а не особисті якості автора, і люди до тебе потягнуться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:35
Да, скорее всего, что так и будет
Но параллель здесь есть и другая - государство-агрессор, оккупировавшее часть Кипра, поучает других, как жить
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zРадио
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:38
lapay написав: zРадио написав:
Написано же выше - относительно исхода конфликта! Хватит строить из себя военного и геополитического эксперта, оракул мамкин
Для топ-менеджера можу розжувати і результат поточного епізоду конфлікта - скільки Азейбарджан встигне визволити своєї території, такий і буде результат.
Можу, також, дати безкоштовну пораду - навчись, врешті-решт, обговорювати текст повідомлення, а не особисті якості автора, і люди до тебе потягнуться.
Не-не-не, родное сердце - ты получил ровно то, что просил. С таким опломбом говорить о будущем могут только путешественники во времени, но ты продолжаешь даже после замечания
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:43
zРадио написав:
Не-не-не, родное сердце - ты получил ровно то, что просил. С таким опломбом говорить о будущем могут только путешественники во времени, но ты продолжаешь даже после замечания
А ти чого так перезбудився? Пройде тиждень-два, і сам побачиш майбутнє, якщо не можеш його спрогнозувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:44
lapay написав: zРадио написав:
Не-не-не, родное сердце - ты получил ровно то, что просил. С таким опломбом говорить о будущем могут только путешественники во времени, но ты продолжаешь даже после замечания
А ти чого так перезбудився? Пройде тиждень-два, і сам побачиш майбутнє, якщо не можеш його спрогнозувати.
Не люблю настолько категоричных выскочек
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:48
zРадио написав:
..
Не люблю настолько категоричных выскочек
Лепэн не очень системный диванный эксперт и даже свежие фотки задницы какой-то из Кардашьян могут резко поменять текущее мировоззрение
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:02
zРадио написав:
Да, скорее всего, что так и будет
Но параллель здесь есть и другая - государство-агрессор, оккупировавшее часть Кипра, поучает других, как жить
Хто про що, а кремлебот про своє.
Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму).
Таких держав-агресорів як Турція є добрий десяток, в тому числі і США і Британія і Вірменія в тому числі. Та сама Британія має 2 бази на Кіпрі - ні, це нормально, їм можна.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:08
andrijk777 написав: zРадио написав:
Да, скорее всего, что так и будет
Но параллель здесь есть и другая - государство-агрессор, оккупировавшее часть Кипра, поучает других, как жить
Хто про що, а кремлебот про своє.
Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму).
Таких держав-агресорів як Турція є добрий десяток, в тому числі і США і Британія і Вірменія в тому числі. Та сама Британія має 2 бази на Кіпрі - ні, це нормально, їм можна.
Ахахахаха, порохобот решил приватизировать выражение "государство-агрессор" за РФ
Агрессор-агрессор, кто ж возражает? Но говорить, что единственный подобного ранга могут только либо открытые пропагандоны, либо зашоренные на глобусе Украины болваны
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:19
lapay написав: zРадио написав:
Не-не-не, родное сердце - ты получил ровно то, что просил. С таким опломбом говорить о будущем могут только путешественники во времени, но ты продолжаешь даже после замечания
А ти чого так перезбудився? Пройде тиждень-два, і сам побачиш майбутнє, якщо не можеш його спрогнозувати.
Как там у классика? Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть..
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fokus
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:25
fokus написав:
Как там у классика? Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть..
Да, электорат Виталика из тех, кто может)))
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