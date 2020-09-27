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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6605660666076608 Додано: Пон 28 вер, 2020 17:27 andrijk777 написав: Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму). Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму).

а США после второй мировой войны так ничего и не оккупировали?... а США после второй мировой войны так ничего и не оккупировали?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4944 З нами з: 06.08.08 Подякував: 258 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 17:29 zРадио написав: andrijk777 написав: Хто про що, а кремлебот про своє.

Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму).

Таких держав-агресорів як Турція є добрий десяток, в тому числі і США і Британія і Вірменія в тому числі. Та сама Британія має 2 бази на Кіпрі - ні, це нормально, їм можна. Хто про що, а кремлебот про своє.Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму).Таких держав-агресорів як Турція є добрий десяток, в тому числі і США і Британія і Вірменія в тому числі. Та сама Британія має 2 бази на Кіпрі - ні, це нормально, їм можна.



Ахахахаха, порохобот решил приватизировать выражение "государство-агрессор" за РФ Агрессор-агрессор, кто ж возражает? Но говорить, что единственный подобного ранга могут только либо открытые пропагандоны, либо зашоренные на глобусе Украины болваны Ахахахаха, порохобот решил приватизировать выражение "государство-агрессор" за РФАгрессор-агрессор, кто ж возражает? Но говорить, что единственный подобного ранга могут только либо открытые пропагандоны, либо зашоренные на глобусе Украины болваны

Ок.

Назвемо РФ - державою-воєнним_злочинцем.

А всіх інших "агресорів" - Турцію, США, Британію, Вірменію і інших назвемо державами-агресорами.

Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад. Ок.Назвемо РФ - державою-воєнним_злочинцем.А всіх інших "агресорів" - Турцію, США, Британію, Вірменію і інших назвемо державами-агресорами.Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад. andrijk777

Повідомлень: 2531 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 17:41 andrijk777 написав: Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад. Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад.

просто для этих целей есть более хитрая форма - колония...



Коло́ния (лат. colōnia «поселение») — зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. просто для этих целей есть более хитрая форма - колония... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4944 З нами з: 06.08.08 Подякував: 258 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 17:46 andrijk777 написав: Ок.

Назвемо РФ - державою-воєнним_злочинцем.

А всіх інших "агресорів" - Турцію, США, Британію, Вірменію і інших назвемо державами-агресорами.

Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад. Ок.Назвемо РФ - державою-воєнним_злочинцем.А всіх інших "агресорів" - Турцію, США, Британію, Вірменію і інших назвемо державами-агресорами.Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад.



Тролль, я знаю, что ты сейчас делаешь - ты целенаправленно манипулируешь, чтобы те, кто не терпит лжи, начали тыкать в нее пальцем, а порохоботы начали кричать "караул, смотрите, он защищает РФ". Такой шанс я вашей наемной ботоферме не подарю, но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела. Поэтому, захватив там власть, и присоединила. Кремляди как минимум 15 лет выжидали удачный для себя момент смуты и напряженности, чтобы осуществить эту аннексию... пока вы, доморощенные рэволюционэры, своей нетерпимостью и ксенофобией не подарили им его! Тролль, я знаю, что ты сейчас делаешь - ты целенаправленно манипулируешь, чтобы те, кто не терпит лжи, начали тыкать в нее пальцем, а порохоботы начали кричать "караул, смотрите, он защищает РФ". Такой шанс я вашей наемной ботоферме не подарю, но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела. Поэтому, захватив там власть, и присоединила. Кремляди как минимум 15 лет выжидали удачный для себя момент смуты и напряженности, чтобы осуществить эту аннексию... пока вы, доморощенные рэволюционэры, своей нетерпимостью и ксенофобией не подарили им его! zРадио

Повідомлень: 7602 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1376 раз. Подякували: 3128 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 17:56 Re: Політичні дискусії zРадио написав: но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела

Збирачі земель тільки "своє" і збирають, наприклад, Туреччина. А от офіційно приєднала тільки Раша.

І дарма ти не послухав моєї поради - словесний понос тобі додає балів тільки в твоїй уяві. Збирачі земель тільки "своє" і збирають, наприклад, Туреччина. А от офіційно приєднала тільки Раша.І дарма ти не послухав моєї поради - словесний понос тобі додає балів тільки в твоїй уяві. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10765 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1139 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 18:22 zРадио написав: andrijk777 написав: Ок.

Назвемо РФ - державою-воєнним_злочинцем.

А всіх інших "агресорів" - Турцію, США, Британію, Вірменію і інших назвемо державами-агресорами.

Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад. Ок.Назвемо РФ - державою-воєнним_злочинцем.А всіх інших "агресорів" - Турцію, США, Британію, Вірменію і інших назвемо державами-агресорами.Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад.



Тролль, я знаю, что ты сейчас делаешь - ты целенаправленно манипулируешь, чтобы те, кто не терпит лжи, начали тыкать в нее пальцем, а порохоботы начали кричать "караул, смотрите, он защищает РФ". Такой шанс я вашей наемной ботоферме не подарю, но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела. Поэтому, захватив там власть, и присоединила. Кремляди как минимум 15 лет выжидали удачный для себя момент смуты и напряженности, чтобы осуществить эту аннексию... пока вы, доморощенные рэволюционэры, своей нетерпимостью и ксенофобией не подарили им его! Тролль, я знаю, что ты сейчас делаешь - ты целенаправленно манипулируешь, чтобы те, кто не терпит лжи, начали тыкать в нее пальцем, а порохоботы начали кричать "караул, смотрите, он защищает РФ". Такой шанс я вашей наемной ботоферме не подарю, но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела. Поэтому, захватив там власть, и присоединила. Кремляди как минимум 15 лет выжидали удачный для себя момент смуты и напряженности, чтобы осуществить эту аннексию... пока вы, доморощенные рэволюционэры, своей нетерпимостью и ксенофобией не подарили им его!

Кремлебот, це ти і є маніпулятор!

Все що я сказав - 100% правда.

А що сказав ти - як мінімум сумнівно. РФ Кримом НІКОЛИ не володіла, тому що до 1991 року не було ніякої РФ. Так само можна сказати що РФ володіла Україною. Чому ні? Кремлебот, це ти і є маніпулятор!Все що я сказав - 100% правда.А що сказав ти - як мінімум сумнівно. РФ Кримом НІКОЛИ не володіла, тому що до 1991 року не було ніякої РФ. Так само можна сказати що РФ володіла Україною. Чому ні? andrijk777

Повідомлень: 2531 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6605660666076608 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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