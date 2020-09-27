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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:27
andrijk777 написав:
Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму).
а США после второй мировой войны так ничего и не оккупировали?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:29
zРадио написав: andrijk777 написав:
Хто про що, а кремлебот про своє.
Після 2СВ в світі є тільки одна держава-агресор - це Росія(окупація Криму).
Таких держав-агресорів як Турція є добрий десяток, в тому числі і США і Британія і Вірменія в тому числі. Та сама Британія має 2 бази на Кіпрі - ні, це нормально, їм можна.
Ахахахаха, порохобот решил приватизировать выражение "государство-агрессор" за РФ
Агрессор-агрессор, кто ж возражает? Но говорить, что единственный подобного ранга могут только либо открытые пропагандоны, либо зашоренные на глобусе Украины болваны
Ок.
Назвемо РФ - державою-воєнним_злочинцем.
А всіх інших "агресорів" - Турцію, США, Британію, Вірменію і інших назвемо державами-агресорами.
Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:41
andrijk777 написав:
Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад.
просто для этих целей есть более хитрая форма - колония...
Коло́ния (лат. colōnia «поселение») — зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:46
andrijk777 написав:
Ок.
Назвемо РФ - державою-воєнним_злочинцем.
А всіх інших "агресорів" - Турцію, США, Британію, Вірменію і інших назвемо державами-агресорами.
Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад.
Тролль, я знаю, что ты сейчас делаешь - ты целенаправленно манипулируешь, чтобы те, кто не терпит лжи, начали тыкать в нее пальцем, а порохоботы начали кричать "караул, смотрите, он защищает РФ". Такой шанс я вашей наемной ботоферме не подарю, но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела. Поэтому, захватив там власть, и присоединила. Кремляди как минимум 15 лет выжидали удачный для себя момент смуты и напряженности, чтобы осуществить эту аннексию... пока вы, доморощенные рэволюционэры, своей нетерпимостью и ксенофобией не подарили им его!
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:56
zРадио написав:
но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела
Збирачі земель тільки "своє" і збирають, наприклад, Туреччина. А от офіційно приєднала тільки Раша.
І дарма ти не послухав моєї поради - словесний понос тобі додає балів тільки в твоїй уяві.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 18:22
zРадио написав: andrijk777 написав:
Ок.
Назвемо РФ - державою-воєнним_злочинцем.
А всіх інших "агресорів" - Турцію, США, Британію, Вірменію і інших назвемо державами-агресорами.
Для тупих поясню різниця - жодна з держав-агресорів не включала захоплені території в свій склад.
Тролль, я знаю, что ты сейчас делаешь - ты целенаправленно манипулируешь, чтобы те, кто не терпит лжи, начали тыкать в нее пальцем, а порохоботы начали кричать "караул, смотрите, он защищает РФ". Такой шанс я вашей наемной ботоферме не подарю, но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела. Поэтому, захватив там власть, и присоединила. Кремляди как минимум 15 лет выжидали удачный для себя момент смуты и напряженности, чтобы осуществить эту аннексию... пока вы, доморощенные рэволюционэры, своей нетерпимостью и ксенофобией не подарили им его!
Кремлебот, це ти і є маніпулятор!
Все що я сказав - 100% правда.
А що сказав ти - як мінімум сумнівно. РФ Кримом НІКОЛИ не володіла, тому що до 1991 року не було ніякої РФ. Так само можна сказати що РФ володіла Україною. Чому ні?
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