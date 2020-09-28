Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6607660866096610> Додано: Пон 28 вер, 2020 20:27 zРадио написав: andrijk777 написав: І "право на Крим", вона також не одержувала, як правонаступниця СРСР.

І "право на Крим", вона також не одержувала, як правонаступниця СРСР.



А кто с этим спорит, кроме самих россиян и части крымчан? Я тебе объяснил, почему присоединила. Это никак не умаляет их преступления. И позволь напомнить, что мы вообще говорили о Карабахе, а стрелки на Крым, как полоумный, перевел ты, прочитав, что я, видите ли, Турцию назвал страной-агрессором в отношении Кипра. А выходит, что низзя - ура-патриоты за всех решили, что так только РФ можно называть... Цирк на дроті, честное слово А кто с этим спорит, кроме самих россиян и части крымчан? Я тебе объяснил, почему присоединила. Это никак не умаляет их преступления. И позволь напомнить, что мы вообще говорили о Карабахе, а стрелки на Крым, как полоумный, перевел ты, прочитав, что я, видите ли, Турцию назвал страной-агрессором в отношении Кипра. А выходит, что низзя - ура-патриоты за всех решили, что так только РФ можно называть... Цирк на дроті, честное слово

Так ти перший чогось Турцію і Кіпр тут пришив. До чого тут Турція і Кіпр взагалі?

Вірменія - це ж також країна-агресор. В 90-х напала на Азербайджан і віджала в нього територію воєнним шляхом. Зараз Азербайджан осмілів і вирішив "востановить справедливость". Так ти перший чогось Турцію і Кіпр тут пришив. До чого тут Турція і Кіпр взагалі?Вірменія - це ж також країна-агресор. В 90-х напала на Азербайджан і віджала в нього територію воєнним шляхом. Зараз Азербайджан осмілів і вирішив "востановить справедливость". andrijk777

Повідомлень: 2546 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 20:37 Цей конфлікт - це дуже добре для України.

По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.

Я не знаю розкладу, але є така підозра, що раз Алієв напав, значить він готовий захопити і втримати цю територію, інакше якось глупо розв'язувати війну.

І по-друге це камінь в огород Росії. Якщо в союзника Росії так просто відіжмуть територію - то велике питання "Нафіг такий союзник?". andrijk777

Повідомлень: 2546 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 20:58 andrijk777 написав: Цей конфлікт - це дуже добре для України.

По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.

Цей конфлікт - це дуже добре для України.По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.



Не очень это и сравнивается. Азербайджану вообще пофиг на население Карабаха, потому что это на 99,9% армяне, христиане. Если бы Баку военными средствами мог победить, он бы это сделал, особо не колеблясь за мирное население (скорее, наоборот, азербайджанцы там еще и Сумгаит повторили бы).



Собственно, вероятно, поэтому Азербайджан и терпит там поражения - он воюет за землю, а карабахцы - за право жить.



Мы же на Донбассе вынуждены учитывать фактор местного населения, потому что, как бы не разжигали ненависть армовирцы, украинская армия не подвергнет риску массовых смертей мирное население Донбасса. Во-многом, именно поэтому военная победа - не вариант



andrijk777 написав: Я не знаю розкладу, але є така підозра, що раз Алієв напав, значить він готовий захопити і втримати цю територію, інакше якось глупо розв'язувати війну.

І по-друге це камінь в огород Росії. Якщо в союзника Росії так просто відіжмуть територію - то велике питання "Нафіг такий союзник?". Я не знаю розкладу, але є така підозра, що раз Алієв напав, значить він готовий захопити і втримати цю територію, інакше якось глупо розв'язувати війну.І по-друге це камінь в огород Росії. Якщо в союзника Росії так просто відіжмуть територію - то велике питання "Нафіг такий союзник?".



А Алиев ли напал? Там у каждого своя правда...



PS: Турцию я вспомнил, потому что она уже вмешалась в конфликт (выше кидал ссылку). Пока - дипломатически, но готовность оказать военную помощь там тоже огромнейшая Не очень это и сравнивается. Азербайджану вообще пофиг на население Карабаха, потому что это на 99,9% армяне, христиане. Если бы Баку военными средствами мог победить, он бы это сделал, особо не колеблясь за мирное население (скорее, наоборот, азербайджанцы там еще и Сумгаит повторили бы).Собственно, вероятно, поэтому Азербайджан и терпит там поражения - он воюет за землю, а карабахцы - за право жить.Мы же на Донбассе вынуждены учитывать фактор местного населения, потому что, как бы не разжигали ненависть армовирцы, украинская армия не подвергнет риску массовых смертей мирное население Донбасса. Во-многом, именно поэтому военная победа - не вариантА Алиев ли напал? Там у каждого своя правда...PS: Турцию я вспомнил, потому что она уже вмешалась в конфликт (выше кидал ссылку). Пока - дипломатически, но готовность оказать военную помощь там тоже огромнейшая zРадио

Повідомлень: 7605 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1377 раз. Подякували: 3128 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:01 Ukrainian написав: uaprofi написав: рассклад примерно такой:

если Армения признает независимости НК - это всё будет иметь далеко идущие последствия. рассклад примерно такой:если Армения признает независимости НК - это всё будет иметь далеко идущие последствия.

НГ це ДЛНР

Вірменія це Росія

Азербайджан це Україна НГ це ДЛНРВірменія це РосіяАзербайджан це Україна

А те що ти написав - маячня А те що ти написав - маячня https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21770 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1177 раз. Подякували: 1586 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:09 Schmit

Повідомлень: 1663 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:12 Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик написал в Твиттере: «Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения снова выступила с провокациями, игнорируя право». Он пообещал, что Турция будет поддерживать Азербайджан, и сказал: «Армения играет с огнём и ставит под угрозу региональный мир»

Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.

Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"

А Росія мовчить поки що...

І взагалі останнім часом Росія все частіше ховає голову в пісок. Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"А Росія мовчить поки що...І взагалі останнім часом Росія все частіше ховає голову в пісок. andrijk777

Повідомлень: 2546 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:18 zРадио написав: А Алиев ли напал? Там у каждого своя правда...

А Алиев ли напал? Там у каждого своя правда...

А хто? Пашинян напав?

Це коли Росія отравила Навального і Макрон заявив що Путін його має за ЛОХА, Пашинян взяв і напав. Видно довго момент підбирав.

Тим більше Пашинян обраний народом, а Алієв диктатор. А хто? Пашинян напав?Це коли Росія отравила Навального і Макрон заявив що Путін його має за ЛОХА, Пашинян взяв і напав.Видно довго момент підбирав.Тим більше Пашинян обраний народом, а Алієв диктатор. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 28 вер, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2546 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:19 andrijk777 написав: Цей конфлікт - це дуже добре для України.

По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.

Цей конфлікт - це дуже добре для України.По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.



А если не сможет?

То, по вашему, это означает что Украина никогда не сможет вернуть Донбас? А если не сможет?То, по вашему, это означает что Украина никогда не сможет вернуть Донбас? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3190 З нами з: 26.03.16 Подякував: 169 раз. Подякували: 971 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:19 andrijk777 написав: Цей конфлікт - це дуже добре для України.

По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас Цей конфлікт - це дуже добре для України.По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас

Есть один нюанс - ни Армения, ни Азербайджан не имеет границы с РФ

А вот Украина имеет почти 400 км неконтролируемой границы с РФ Есть один нюанс - ни Армения, ни Азербайджан не имеет границы с РФА вот Украина имеет почти 400 км неконтролируемой границы с РФ "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5289 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 вер, 2020 21:23 Shram написав: andrijk777 написав: Цей конфлікт - це дуже добре для України.

По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.

Цей конфлікт - це дуже добре для України.По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.



А если не сможет?

То, по вашему, это означает что Украина никогда не сможет вернуть Донбас? А если не сможет?То, по вашему, это означает что Украина никогда не сможет вернуть Донбас?

А неуспіх якраз нічого не означитиме - значить погано підготувались, погано старались.

Потрібно краще готуватись, враховувати помилки інших. А неуспіх якраз нічого не означитиме - значить погано підготувались, погано старались.Потрібно краще готуватись, враховувати помилки інших. andrijk777

Повідомлень: 2546 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6607660866096610> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор