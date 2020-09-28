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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:27
zРадио написав: andrijk777 написав:
І "право на Крим", вона також не одержувала, як правонаступниця СРСР.
А кто с этим спорит, кроме самих россиян и части крымчан? Я тебе объяснил, почему присоединила. Это никак не умаляет их преступления. И позволь напомнить, что мы вообще говорили о Карабахе, а стрелки на Крым, как полоумный, перевел ты, прочитав, что я, видите ли, Турцию назвал страной-агрессором в отношении Кипра. А выходит, что низзя - ура-патриоты за всех решили, что так только РФ можно называть... Цирк на дроті, честное слово
Так ти перший чогось Турцію і Кіпр тут пришив. До чого тут Турція і Кіпр взагалі?
Вірменія - це ж також країна-агресор. В 90-х напала на Азербайджан і віджала в нього територію воєнним шляхом. Зараз Азербайджан осмілів і вирішив "востановить справедливость".
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Додано: Пон 28 вер, 2020 20:37
Цей конфлікт - це дуже добре для України.
По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.
Я не знаю розкладу, але є така підозра, що раз Алієв напав, значить він готовий захопити і втримати цю територію, інакше якось глупо розв'язувати війну.
І по-друге це камінь в огород Росії. Якщо в союзника Росії так просто відіжмуть територію - то велике питання "Нафіг такий союзник?".
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Додано: Пон 28 вер, 2020 20:58
andrijk777 написав:
Цей конфлікт - це дуже добре для України.
По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.
Не очень это и сравнивается. Азербайджану вообще пофиг на население Карабаха, потому что это на 99,9% армяне, христиане. Если бы Баку военными средствами мог победить, он бы это сделал, особо не колеблясь за мирное население (скорее, наоборот, азербайджанцы там еще и Сумгаит повторили бы).
Собственно, вероятно, поэтому Азербайджан и терпит там поражения - он воюет за землю, а карабахцы - за право жить.
Мы же на Донбассе вынуждены учитывать фактор местного населения, потому что, как бы не разжигали ненависть армовирцы, украинская армия не подвергнет риску массовых смертей мирное население Донбасса. Во-многом, именно поэтому военная победа - не вариант
andrijk777 написав:
Я не знаю розкладу, але є така підозра, що раз Алієв напав, значить він готовий захопити і втримати цю територію, інакше якось глупо розв'язувати війну.
І по-друге це камінь в огород Росії. Якщо в союзника Росії так просто відіжмуть територію - то велике питання "Нафіг такий союзник?".
А Алиев ли напал? Там у каждого своя правда...
PS: Турцию я вспомнил, потому что она уже вмешалась в конфликт (выше кидал ссылку). Пока - дипломатически, но готовность оказать военную помощь там тоже огромнейшая
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:01
Ukrainian написав: uaprofi написав:
рассклад примерно такой:
если Армения признает независимости НК - это всё будет иметь далеко идущие последствия.
НГ це ДЛНР
Вірменія це Росія
Азербайджан це Україна
А те що ти написав - маячня
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:09
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:12
Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик написал в Твиттере: «Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения снова выступила с провокациями, игнорируя право». Он пообещал, что Турция будет поддерживать Азербайджан, и сказал: «Армения играет с огнём и ставит под угрозу региональный мир»
Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.
Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"
А Росія мовчить поки що...
І взагалі останнім часом Росія все частіше ховає голову в пісок.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:18
zРадио написав:
А Алиев ли напал? Там у каждого своя правда...
А хто? Пашинян напав?
Це коли Росія отравила Навального і Макрон заявив що Путін його має за ЛОХА, Пашинян взяв і напав.
Видно довго момент підбирав.
Тим більше Пашинян обраний народом, а Алієв диктатор.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 28 вер, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:19
andrijk777 написав:
Цей конфлікт - це дуже добре для України.
По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.
А если не сможет?
То, по вашему, это означает что Украина никогда не сможет вернуть Донбас?
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:19
andrijk777 написав:
Цей конфлікт - це дуже добре для України.
По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас
Есть один нюанс - ни Армения, ни Азербайджан не имеет границы с РФ
А вот Украина имеет почти 400 км неконтролируемой границы с РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:23
Shram написав: andrijk777 написав:
Цей конфлікт - це дуже добре для України.
По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.
А если не сможет?
То, по вашему, это означает что Украина никогда не сможет вернуть Донбас?
А неуспіх якраз нічого не означитиме - значить погано підготувались, погано старались.
Потрібно краще готуватись, враховувати помилки інших.
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