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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:28
andrijk777 написав: Shram написав: andrijk777 написав:
Цей конфлікт - це дуже добре для України.
По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас.
А если не сможет?
То, по вашему, это означает что Украина никогда не сможет вернуть Донбас?
А неуспіх якраз нічого не означитиме - значить погано підготувались, погано старались.
Как у вас всё удобно в голове.
Так хочу - буду это учитывать, то не хочу - значит это не буду учитывать.
Тут сочиняю, тут сам в своё сочинение начинаю верить, тут ужом кручусь чтобы свою писанину хоть как-то оправдать.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:35
Shram написав: andrijk777 написав:
А неуспіх якраз нічого не означитиме - значить погано підготувались, погано старались.
Как у вас всё удобно в голове.
Так хочу - буду это учитывать, то не хочу - значит это не буду учитывать.
Тут сочиняю, тут сам в своё сочинение начинаю верить, тут ужом кручусь чтобы свою писанину хоть как-то оправдать.
Ну да, я такий.
Ну це наприклад, якщо ви стрибаєте в висоту. Ви поки не можете взяти якусь висоту, але ваш друг(чи недруг) зумів її взяти - це ж стимул для вас що цю висоту взяти можна! Правда?
Але якщо він не взяв цю висоту - то це не буде для вас анти-стимулом. Правда?
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:41
pesikot написав: andrijk777 написав:
Цей конфлікт - це дуже добре для України.
По-перше, якщо Азербайджану вдасться відбити Карабах, то це означитиме, що так само можна відбити і Донбас
Есть один нюанс - ни Армения, ни Азербайджан не имеет границы с РФ
А вот Украина имеет почти 400 км неконтролируемой границы с РФ
Ты - тот еще географ. С Азербайджаном РФ граничит - республика Дагестан такая есть в составе федерации
PS: а lapay
сегодня обижался, что я его критикую за шапкозадирательство и апломб - тут вот еще один эксперд по Закавказью нарисовался...
PPS: вообще, логистический парадокс этого конфликта в том, что партнер Азербайджана - Турция - не имеет общей границы с Азербайджаном, но имеет с Арменией. А партнер Армении - РФ - не имеет общей границы с Арменией, но имеет с Азербайджаном.
РФ для помощи Армении необходимо либо нарушать границу Грузии, либо атаковать Азербайджан через общую границу. А Турции для помощи Азербайджану необходимо либо нарушать границу Ирана, либо атаковать Армению через общую границу
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:01
Tegularius написав:
Армяне там живут более двух тысячелетий. Страбон еще описывал Карабах как провинцию Армении. Там находилась одна из столиц древней Армении Тигранакерт. Поэтому никуда армяне из Карабаха не "убегут". В очередной раз наваляют азербайджанцам, как не раз уже до этого, и без помощи России. А если Турция попрет - Россия вмешается по договору ОДКБ. И турки это знают.
Тот Тигранакерт который был столицей сейчас на территории Турции и армян там не наблюдается. )
Армяне пытаются выдать руины на территории Карабаха еще за один Тигранакерт(не столицу) но доказательств этому нет.
Без России армянам ловить нечего.
Ни Азербайджан ни Турция дальше Карабаха не собираются идти, а это не сфера ОДКБ.
Нагорно-Карабахская Республика не признана даже Арменией, а также ни одной страной мира, то есть для всех это законная территория Азербайджана.
учи матчасть
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:27
zРадио написав:
РФ для помощи Армении необходимо либо нарушать границу Грузии, либо атаковать Азербайджан через общую границу. А Турции для помощи Азербайджану необходимо либо нарушать границу Ирана, либо атаковать Армению через общую границу
1 Азербайджану не потрібна масова допомога(людьми ) а дронів вони в одному вагоні отримають стільки ,що вистарчить на всю бронетехніку+ПВО Арменії
2 Росія крім техніки повинна перекинути кілька десятків тисяч людей - а це вже проблематично
3 Росія не має підстав (юридичних) атакувати Азербайджан , в той час коли Азербайджан має право на визволення своїх(юридично і визнано в світі) територій.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:28
andrijk777 написав: Shram написав: andrijk777 написав:
А неуспіх якраз нічого не означитиме - значить погано підготувались, погано старались.
Как у вас всё удобно в голове.
Так хочу - буду это учитывать, то не хочу - значит это не буду учитывать.
Тут сочиняю, тут сам в своё сочинение начинаю верить, тут ужом кручусь чтобы свою писанину хоть как-то оправдать.
Ну да, я такий.
Да вас тут много таких.
Фактажа нету.
Логики - ноль.
Понимания ситуации - по минимуму.
Зато апломба,пафоса и уверенности в своей правоте - выше крыши.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:41
Shram написав:
Да вас тут много таких.
Фактажа нету.
Логики - ноль.
Понимания ситуации - по минимуму.
Зато апломба,пафоса и уверенности в своей правоте - выше крыши.
Да, нет, гиперактивный ыксперд тут один.
Сегодня много Андрейка писал про ОДКБ, после всего выяснилось, что он не знает кто входит в состав ОДКБ. Типичная жертва излишнего самомнения )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 28 вер, 2020 23:00
budivelnik написав: zРадио написав:
РФ для помощи Армении необходимо либо нарушать границу Грузии, либо атаковать Азербайджан через общую границу. А Турции для помощи Азербайджану необходимо либо нарушать границу Ирана, либо атаковать Армению через общую границу
1 Азербайджану не потрібна масова допомога(людьми ) а дронів вони в одному вагоні отримають стільки ,що вистарчить на всю бронетехніку+ПВО Арменії
2 Росія крім техніки повинна перекинути кілька десятків тисяч людей - а це вже проблематично
3 Росія не має підстав (юридичних) атакувати Азербайджан , в той час коли Азербайджан має право на визволення своїх(юридично і визнано в світі) територій.
1 и 2 - если Карабах как образование еще не пал, значит это заблуждения.
3 - в Грузию и к нам они тоже не имели юридических оснований вторгаться
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Додано: Пон 28 вер, 2020 23:09
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
РФ для помощи Армении необходимо либо нарушать границу Грузии, либо атаковать Азербайджан через общую границу. А Турции для помощи Азербайджану необходимо либо нарушать границу Ирана, либо атаковать Армению через общую границу
1 Азербайджану не потрібна масова допомога(людьми ) а дронів вони в одному вагоні отримають стільки ,що вистарчить на всю бронетехніку+ПВО Арменії
2 Росія крім техніки повинна перекинути кілька десятків тисяч людей - а це вже проблематично
3 Росія не має підстав (юридичних) атакувати Азербайджан , в той час коли Азербайджан має право на визволення своїх(юридично і визнано в світі) територій.
1 и 2 - если Карабах как образование еще не пал, значит это заблуждения.
3 - в Грузию и к нам они тоже не имели юридических оснований вторгаться
1 А турецькі дрони і технології їх використання були в 2008 чи 2014?
А тепер
а - спочатку турки їх відпрацювали проти ПВО з російських комплектуючих в Сірії
б - потім навчили азейбарджанців
2 Одне діло 2008 чи 2014 - друге 2020
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 28 вер, 2020 23:14
zРадио написав:
3 - в Грузию и к нам они тоже не имели юридических оснований вторгаться
А чего все решили, что Путин даже чисто теоретически должен вписываться за Пашиняна ))) Он его терпеть не может, порождение цветной революции, которые Путин так ненавидит, человек следовательно не очень надежный. Сейчас азеры Карабах вернут, Пашиняна армяне вперед ногами вынесут с поста. Думаю, с точки зрения Путина Пашинян должен быть наказан, как и Скрипаль например.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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