Армяне и российские оружейники тоже наверное просто так не сидели.
ЗЫ Мне ещё нравится как украинских ура-патриотов бросает от любви к Турции к ненависти, и обратно , в зависимости от того насколько хорошие или плохие отношения и интересы складываются между Россией и Турцией.
Ещё вчера буквально проклинали турков и Эрдогана за то, что они строят АЭС с Россатомом, Турецкий поток и покупают российское вооружение.
Сегодня уже готовы ручки Эрдогану целовать за то что он всего пару заявлений по Карабаху озвучил.