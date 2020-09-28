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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6608660966106611
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:17

  budivelnik написав:А тепер
а - спочатку турки їх відпрацювали проти ПВО з російських комплектуючих в Сірії
б - потім навчили азейбарджанців
2 Одне діло 2008 чи 2014 - друге 2020


Армяне и российские оружейники тоже наверное просто так не сидели.

ЗЫ Мне ещё нравится как украинских ура-патриотов бросает от любви к Турции к ненависти, и обратно , в зависимости от того насколько хорошие или плохие отношения и интересы складываются между Россией и Турцией.
Ещё вчера буквально проклинали турков и Эрдогана за то, что они строят АЭС с Россатомом, Турецкий поток и покупают российское вооружение.
Сегодня уже готовы ручки Эрдогану целовать за то что он всего пару заявлений по Карабаху озвучил.
Теперь уже точно не вернусь
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