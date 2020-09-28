budivelnik написав:
1 А турецькі дрони і технології їх використання були в 2008 чи 2014?
Туркам ничто не мешало и не мешает снабжать Азербайджан - эмбарго нет. Ты сам об этом ниже пишешь:
"а - спочатку турки їх відпрацювали проти ПВО з російських комплектуючих в Сірії
б - потім навчили азейбарджанців"
А воз и ныне там - карабахцы с армянами продолжают успешно удерживать позиции.
Только прямое вмешательство Турции там может что-то изменить. Но это - фас для РФ, а, возможно, даже и Франции с США. Повод найдется - турки уже устраивали геноцид армян (по крайней мере так считают в РФ, Франции и США).
budivelnik написав:
2 Одне діло 2008 чи 2014 - друге 2020
Вот хочешь верь, хочешь нет - февральское пост-майданье 2014-го, я уже нервничаю за судьбу Крыма, когда зеленые человечки выехали за пределы Севастополя, а мой товарищ меня убеждает "да успокойся, мы - не Грузия, и сейчас - не 2008-й"... Символично, что он - адепт майдана, как и ты
С рисками ура-патриоты работать не умеют - это медицинский факт. Их пассионарность сильно мешает логике и трезвой оценке происходящего...