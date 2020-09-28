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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:17
budivelnik написав:
А тепер
а - спочатку турки їх відпрацювали проти ПВО з російських комплектуючих в Сірії
б - потім навчили азейбарджанців
2 Одне діло 2008 чи 2014 - друге 2020
Армяне и российские оружейники тоже наверное просто так не сидели.
ЗЫ Мне ещё нравится как украинских ура-патриотов бросает от любви к Турции к ненависти, и обратно , в зависимости от того насколько хорошие или плохие отношения и интересы складываются между Россией и Турцией.
Ещё вчера буквально проклинали турков и Эрдогана за то, что они строят АЭС с Россатомом, Турецкий поток и покупают российское вооружение.
Сегодня уже готовы ручки Эрдогану целовать за то что он всего пару заявлений по Карабаху озвучил.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Вів 29 вер, 2020 00:18
budivelnik написав:
1 А турецькі дрони і технології їх використання були в 2008 чи 2014?
Туркам ничто не мешало и не мешает снабжать Азербайджан - эмбарго нет. Ты сам об этом ниже пишешь:
"а - спочатку турки їх відпрацювали проти ПВО з російських комплектуючих в Сірії
б - потім навчили азейбарджанців"
А воз и ныне там - карабахцы с армянами продолжают успешно удерживать позиции.
Только прямое вмешательство Турции там может что-то изменить. Но это - фас для РФ, а, возможно, даже и Франции с США. Повод найдется - турки уже устраивали геноцид армян (по крайней мере так считают в РФ, Франции и США).
budivelnik написав:
2 Одне діло 2008 чи 2014 - друге 2020
Вот хочешь верь, хочешь нет - февральское пост-майданье 2014-го, я уже нервничаю за судьбу Крыма, когда зеленые человечки выехали за пределы Севастополя, а мой товарищ меня убеждает "да успокойся, мы - не Грузия, и сейчас - не 2008-й"... Символично, что он - адепт майдана, как и ты
С рисками ура-патриоты работать не умеют - это медицинский факт. Их пассионарность сильно мешает логике и трезвой оценке происходящего...
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Додано: Вів 29 вер, 2020 05:45
unicdima написав:
Тот Тигранакерт который был столицей сейчас на территории Турции и армян там не наблюдается. )
Армяне пытаются выдать руины на территории Карабаха еще за один Тигранакерт(не столицу) но доказательств этому нет.
Тигранакертов было несколько, как и к примеру Александрий
Армянских руин, надписей и пр. там хватает.
Без России армянам ловить нечего.
Армяне гораздо более умелые воины, чем азербайджанцы. Среди них в истории было гораздо больше известных военачальников. Скажем, за заслуги в ВОВ звание героя СССР получили 90 армян и только 43 азербайджанца.
Ни Азербайджан ни Турция дальше Карабаха не собираются идти, а это не сфера ОДКБ.
Турция не имеет границы с Азербайджаном или Карабахом, поэтому активно помогать сложно (Иран не вполне им дружественен). Поэтому в Карабахе по-сути бьются Армения и Азербайджан один на один. Турки могли бы ударить с тыла по Армении, но она под защитой ОДКБ.
Нагорно-Карабахская Республика не признана даже Арменией, а также ни одной страной мира, то есть для всех это законная территория Азербайджана.
учи матчасть
не понимаю, почему Армения по сих пор де юре не признала НКР, скорее всего, какое-то обязательство перед Россией. Де-факто Карабах сейчас - автономный регион в составе Армении.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 06:05
Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".
Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.
Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.
Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.
Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.
Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.
Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.
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