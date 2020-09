Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

budivelnik написав: А тепер

а - спочатку турки їх відпрацювали проти ПВО з російських комплектуючих в Сірії

а - спочатку турки їх відпрацювали проти ПВО з російських комплектуючих в Сірії

б - потім навчили азейбарджанців

2 Одне діло 2008 чи 2014 - друге 2020



Армяне и российские оружейники тоже наверное просто так не сидели.



ЗЫ Мне ещё нравится как украинских ура-патриотов бросает от любви к Турции к ненависти, и обратно , в зависимости от того насколько хорошие или плохие отношения и интересы складываются между Россией и Турцией.

Ещё вчера буквально проклинали турков и Эрдогана за то, что они строят АЭС с Россатомом, Турецкий поток и покупают российское вооружение.

Армяне и российские оружейники тоже наверное просто так не сидели.

ЗЫ Мне ещё нравится как украинских ура-патриотов бросает от любви к Турции к ненависти, и обратно , в зависимости от того насколько хорошие или плохие отношения и интересы складываются между Россией и Турцией.

Ещё вчера буквально проклинали турков и Эрдогана за то, что они строят АЭС с Россатомом, Турецкий поток и покупают российское вооружение.

Сегодня уже готовы ручки Эрдогану целовать за то что он всего пару заявлений по Карабаху озвучил.

budivelnik написав: 1 А турецькі дрони і технології їх використання були в 2008 чи 2014?

1 А турецькі дрони і технології їх використання були в 2008 чи 2014?



Туркам ничто не мешало и не мешает снабжать Азербайджан - эмбарго нет. Ты сам об этом ниже пишешь:



"а - спочатку турки їх відпрацювали проти ПВО з російських комплектуючих в Сірії

б - потім навчили азейбарджанців"



А воз и ныне там - карабахцы с армянами продолжают успешно удерживать позиции.



Только прямое вмешательство Турции там может что-то изменить. Но это - фас для РФ, а, возможно, даже и Франции с США. Повод найдется - турки уже устраивали геноцид армян (по крайней мере так считают в РФ, Франции и США).



budivelnik написав: 2 Одне діло 2008 чи 2014 - друге 2020 2 Одне діло 2008 чи 2014 - друге 2020



Вот хочешь верь, хочешь нет - февральское пост-майданье 2014-го, я уже нервничаю за судьбу Крыма, когда зеленые человечки выехали за пределы Севастополя, а мой товарищ меня убеждает "да успокойся, мы - не Грузия, и сейчас - не 2008-й"... Символично, что он - адепт майдана, как и ты



Туркам ничто не мешало и не мешает снабжать Азербайджан - эмбарго нет. Ты сам об этом ниже пишешь:

"а - спочатку турки їх відпрацювали проти ПВО з російських комплектуючих в Сірії

б - потім навчили азейбарджанців"

А воз и ныне там - карабахцы с армянами продолжают успешно удерживать позиции.

Только прямое вмешательство Турции там может что-то изменить. Но это - фас для РФ, а, возможно, даже и Франции с США. Повод найдется - турки уже устраивали геноцид армян (по крайней мере так считают в РФ, Франции и США).

Вот хочешь верь, хочешь нет - февральское пост-майданье 2014-го, я уже нервничаю за судьбу Крыма, когда зеленые человечки выехали за пределы Севастополя, а мой товарищ меня убеждает "да успокойся, мы - не Грузия, и сейчас - не 2008-й"... Символично, что он - адепт майдана, как и ты

С рисками ура-патриоты работать не умеют - это медицинский факт. Их пассионарность сильно мешает логике и трезвой оценке происходящего...

unicdima написав: Тот Тигранакерт который был столицей сейчас на территории Турции и армян там не наблюдается. )

Армяне пытаются выдать руины на территории Карабаха еще за один Тигранакерт(не столицу) но доказательств этому нет.

Армяне пытаются выдать руины на территории Карабаха еще за один Тигранакерт(не столицу) но доказательств этому нет.

Тигранакертов было несколько, как и к примеру Александрий

Тигранакертов было несколько, как и к примеру Александрий

Армянских руин, надписей и пр. там хватает.



Без России армянам ловить нечего.

Армяне гораздо более умелые воины, чем азербайджанцы. Среди них в истории было гораздо больше известных военачальников. Скажем, за заслуги в ВОВ звание героя СССР получили 90 армян и только 43 азербайджанца.



Ни Азербайджан ни Турция дальше Карабаха не собираются идти, а это не сфера ОДКБ.

Турция не имеет границы с Азербайджаном или Карабахом, поэтому активно помогать сложно (Иран не вполне им дружественен). Поэтому в Карабахе по-сути бьются Армения и Азербайджан один на один. Турки могли бы ударить с тыла по Армении, но она под защитой ОДКБ.





учи матчасть Нагорно-Карабахская Республика не признана даже Арменией, а также ни одной страной мира, то есть для всех это законная территория Азербайджана.учи матчасть

не понимаю, почему Армения по сих пор де юре не признала НКР, скорее всего, какое-то обязательство перед Россией. Де-факто Карабах сейчас - автономный регион в составе Армении.

Тигранакертов было несколько, как и к примеру Александрий
Армянских руин, надписей и пр. там хватает.

Армяне гораздо более умелые воины, чем азербайджанцы. Среди них в истории было гораздо больше известных военачальников. Скажем, за заслуги в ВОВ звание героя СССР получили 90 армян и только 43 азербайджанца.

Турция не имеет границы с Азербайджаном или Карабахом, поэтому активно помогать сложно (Иран не вполне им дружественен). Поэтому в Карабахе по-сути бьются Армения и Азербайджан один на один. Турки могли бы ударить с тыла по Армении, но она под защитой ОДКБ.

не понимаю, почему Армения по сих пор де юре не признала НКР, скорее всего, какое-то обязательство перед Россией. Де-факто Карабах сейчас - автономный регион в составе Армении.

Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"

Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"

Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".

Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.

Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.



Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.



Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.

Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.

Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".
Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.
Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.

Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.

Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.
Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.
Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.

Так вони і так весь час з "турками" воюють (як кацапи з піндосами), точніше, з турецькими безпілотниками, які їх нещадно палять. Волають ті, кого б'ють, наразі, вірмени волають на весь світ.

Tegularius написав: Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.

Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.

Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю. Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.

Подивляться, на всю цю заварушку прибалти, українці, грузини, чеченці з татарами, почухають потилицю:-А шо, так можна було?-, тай собі підуть мочити ведмедя.

Так вони і так весь час з "турками" воюють (як кацапи з піндосами), точніше, з турецькими безпілотниками, які їх нещадно палять. Волають ті, кого б'ють, наразі, вірмени волають на весь світ.

Подивляться, на всю цю заварушку прибалти, українці, грузини, чеченці з татарами, почухають потилицю:-А шо, так можна було?-, тай собі підуть мочити ведмедя.

Эх, мечты, мечты...

В Одессе на выборы мэра теризбирком уже зарегистрировал четырёх Филимоновых, двух Зеленских, и даже одного Михаила Саакашвили.

Причем почему-то Труханову(он же Гришка Отрепьев) отказали в регистрации.

Юморист Филимонов и мэр Труханов еще документы не подавали.

Странно лажается монокоалиция, не могли за год принять закон, который запрещал бы баллотироваться на выборах людям сменившим ФИО за три месяца до даты выборов.

Причем почему-то Труханову(он же Гришка Отрепьев) отказали в регистрации.



Юморист Филимонов и мэр Труханов еще документы не подавали.



Странно лажается монокоалиция, не могли за год принять закон, который запрещал бы баллотироваться на выборах людям сменившим ФИО за три месяца до даты выборов.

Что он может ляпнуть?) такого, чего мы еще не слышали..



Кивалов, мега юрист, основатель юридической академии, выпустившей тысячи юристов.

Список партии Кивалова не зарегистрировали на выборы в Одессе по причине того, что Кивалов забыл, что существуют гендерные квоты в списках. Выдвижение закончилось, и юрист пролетел из-за незнания законов. Феерично.

Причем почему-то Труханову(он же Гришка Отрепьев) отказали в регистрации.



Юморист Филимонов и мэр Труханов еще документы не подавали.



freeze написав: В Одессе на выборы мэра теризбирком уже зарегистрировал четырёх Филимоновых, двух Зеленских, и даже одного Михаила Саакашвили.

Причем почему-то Труханову(он же Гришка Отрепьев) отказали в регистрации.

Юморист Филимонов и мэр Труханов еще документы не подавали.

Странно лажается монокоалиция, не могли за год принять закон, который запрещал бы баллотироваться на выборах людям сменившим ФИО за три месяца до даты выборов.

о Одессе, Филимонове и других посте 7 минуты

о Одессе, Филимонове и других посте 7 минуты



о Одессе, Филимонове и других посте 7 минуты жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4950 З нами з: 06.08.08 Подякував: 258 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 12:07 freeze написав: Кивалов, мега юрист, основатель юридической академии, выпустившей тысячи юристов.



freeze написав: Кивалов, мега юрист, основатель юридической академии, выпустившей тысячи юристов.

Список партии Кивалова не зарегистрировали на выборы в Одессе по причине того, что Кивалов забыл, что существуют гендерные квоты в списках. Выдвижение закончилось, и юрист пролетел из-за незнания законов. Феерично.

рад за Одессу - в списках на выборах будет на один сорт scheisse (нем.) меньше...

рад за Одессу - в списках на выборах будет на один сорт scheisse (нем.) меньше... рад за Одессу - в списках на выборах будет на один сорт scheisse (нем.) меньше... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

