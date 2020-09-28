Tegularius написав:
Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".
Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.
Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.
Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.
Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.
Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.
Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.
В мене не така бурна фантазія щоб уявити що греки підуть відвойовувати Стамбул.
Турція - член НАТО + у них досить сильна армія. Їй взагалі нічого не загрожує в воєнному плані.