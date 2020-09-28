RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6609661066116612
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:59

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.
Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"

Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".
Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.
Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.

Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.

Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.
Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.
Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.

В мене не така бурна фантазія щоб уявити що греки підуть відвойовувати Стамбул. :D :D :D
Турція - член НАТО + у них досить сильна армія. Їй взагалі нічого не загрожує в воєнному плані.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6609661066116612
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89783)
29.09.2020 14:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.