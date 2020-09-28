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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:59
Tegularius написав: andrijk777 написав:
Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.
Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"
Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".
Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.
Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.
Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь.
Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.
Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.
Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.
В мене не така бурна фантазія щоб уявити що греки підуть відвойовувати Стамбул.
Турція - член НАТО + у них досить сильна армія. Їй взагалі нічого
не загрожує в воєнному плані.
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andrijk777
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:30
Ukrainian написав:
Забули дописати що в рашці таких літаків стоїть на озброєні 175 штук.
Літаки падають періодично в тому числі і нові
Не має сенсу це політизувати
Фух. Тогда пускай и над Украиной продолжают летать летающие парты. Все равно других нет. Украина не строит самолеты.
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sal
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:37
pesikot написав:
Грёбанный совок
или
yanyura написав:
И не совок
Летать на советских самолетах празднуя 30 лет незалежности
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Додано: Вів 29 вер, 2020 17:22
sal написав: pesikot написав:
предупреждал, не выбирайте Бубочку, он никакой, он не разбирается, у него нет команды и планов, его даже не выпускают в прямые эфиры, чтобы не ляпнул чего
Что он может ляпнуть?) такого, чего мы еще не слышали..
Ты тоже ляпаешь, потому что за ходом разговора не следишь
Я говорил про ситуацию до выборов Зеленского президентом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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