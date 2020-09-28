Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Ну турки також молодці. Заява в стилі параші. Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"
Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу". Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили. Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.
Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.
Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса. Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт. Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.
В мене не така бурна фантазія щоб уявити що греки підуть відвойовувати Стамбул. Турція - член НАТО + у них досить сильна армія. Їй взагалі нічого не загрожує в воєнному плані.
Если первые утверждения Фокина можно было списать на старческую деменцию, то теперь нет. Он точно знает, что говорит, он просто сцыт всем в глаза и уши. Знает, что ответственности не будет, ни сегодня-завтра его оденут в деревянный макинтош и над нам сыграет музыка, которую он не услышит
Кстати, какие будут потом варианты отмазок , личное мнение ? вырвали из контекста ?
И вишенка на тортике
Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу.
Участник ТКГ - не политик ? А кто тогда ? Погулять вышел и проходил мимо ТКГ
Многие нардепы из фракции Слуга народа покинули зал Верховной Рады при обсуждении Верховная Рада обсудила петицию о создании временной следственной комиссии по расследованию возможной государственной измены при проведении спецоперации против наемников из ЧВК Вагнера. Создание ВСК на голосование не ставилось.
Операцию слили. Деньги за предательство попили между собой. Действительно, что теперь обсуждать
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который предусматривает погашение налоговых долгов Укрнафты на 30,35 млрд грн, выплату бюджетной компенсации для Нафтогаза на 32,2 млрд грн за выполнение спецобязательств
Хорошо так Беня погулял в УкрНафте
В пояснительной записке говорится, что законопроект не повлечет негативного влияния на баланс госбюджета, поскольку предусмотренные им дополнительные расходы в сумме 32,2 млрд грн, а также финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов в сумме 10,3 млрд грн будет в полном объеме обеспечено дополнительными источниками финансирование что не учитывались при планировании госбюджета-2020
Очень интересно, почти полтора ярда $$$ каких-то дополнительных источников финансирования, которые решили скрыть При дыре в бюджете 300 ярдов гривен, в открытую тырят ещё +42 ярда
З наглядової ради Укрзалізниці гучно подав у відставку Андерс Аслунд – один з небагатьох топових західних економістів, які вивчали процес економічного становлення (чи-то занепаду) сучасної України
Водночас, наявність навіть такої не найкращої наглядової ради вже дозволила компанії більш-менш цивілізовано пройти конкурс на голову правління та отримати в якості керівника менеджера з адекватним досвідом та бекграундом, а не чергового парашутиста від олігархів чи політичних угруповань, як більшість призначень в діючій урядовій системі.
Без наглядової ради, ми б отримали в УЗ чергове Центренерго – коли за пару кварталів цілком спроможну державну компанію перетворено на збиткову “чорну діру".
Сперва орут на каждом шагу, что иностранцы не должны быть в наб.советах. А потом удивляются, а чё это предприятия становятся убыточными
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Если первые утверждения Фокина можно было списать на старческую деменцию, то теперь нет. Он точно знает, что говорит, он просто сцыт всем в глаза и уши. Знает, что ответственности не будет, ни сегодня-завтра его оденут в деревянный макинтош и над нам сыграет музыка, которую он не услышит
Кстати, какие будут потом варианты отмазок , личное мнение ? вырвали из контекста ?
И вишенка на тортике
Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу.
Участник ТКГ - не политик ? А кто тогда ? Погулять вышел и проходил мимо ТКГ
Общенациональный страйк, в военное время,... - бред, но перезревшая необходимость срочной замены Верховного - "Янелоха - разводящего". И срочного разбора полётов всей братии разводящих. Как раз икается тем, кто не обзавёлся "Хатынкой в Канаде"...(старт преступлениям запечатлённым Кравчуком против населения Украины). И если скот, после майдана - разбежался, то после своего безопасного возвращения с новой силой взялся за старое. Дно будет пробиваться ежедневно!
До замены на очередного когана. До поры, когда Украина не станет Украинской.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Вы увидите при моей каденции строительство аэропорта в Виннице. А вот почему люди, которые выросли у вас, стали большими политиками, которые из Винницы, и почему они до этого момента не строили аэропорт в Виннице – это им надо ставить этот вопрос", − заявил Зеленский
Туебень ты мандаголовый. Это не твоя зона ответственности
Аэропорт открывают, когда есть экономическая целесообразность полётов А открытие аэропорта ради открытия - это распил бабла
А вот Фокин, который сцыт в глаза всем своей чушью - это прямая зона ответственности Бубочки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой