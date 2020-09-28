Додано: Вів 29 вер, 2020 17:49

По словам главы Украинского государства, 79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана «черная» страница

Позже добавил, что это делается "при поддержке военных РФ"

Потому что никакого подтверждения, что там (на Донбассе, - ред.) идет война между Россией и Украиной пока что я не вижу

Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу.

Замглавы фракции Слуга народа Николай Тищенко заявил, что входит в новую парламентскую группу, разрабатывающую законодательные изменения по ОРДЛО.



Первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников утверждает, что вопрос участия этого нардепа в ТКГ "даже не обсуждался"

Многие нардепы из фракции Слуга народа покинули зал Верховной Рады при обсуждении

Верховная Рада обсудила петицию о создании временной следственной комиссии по расследованию возможной государственной измены при проведении спецоперации против наемников из ЧВК Вагнера. Создание ВСК на голосование не ставилось.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который предусматривает погашение налоговых долгов Укрнафты на 30,35 млрд грн, выплату бюджетной компенсации для Нафтогаза на 32,2 млрд грн за выполнение спецобязательств

В пояснительной записке говорится, что законопроект не повлечет негативного влияния на баланс госбюджета, поскольку предусмотренные им дополнительные расходы в сумме 32,2 млрд грн, а также финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов в сумме 10,3 млрд грн будет в полном объеме обеспечено дополнительными источниками финансирование что не учитывались при планировании госбюджета-2020

З наглядової ради Укрзалізниці гучно подав у відставку Андерс Аслунд – один з небагатьох топових західних економістів, які вивчали процес економічного становлення (чи-то занепаду) сучасної України

Водночас, наявність навіть такої не найкращої наглядової ради вже дозволила компанії більш-менш цивілізовано пройти конкурс на голову правління та отримати в якості керівника менеджера з адекватним досвідом та бекграундом, а не чергового парашутиста від олігархів чи політичних угруповань, як більшість призначень в діючій урядовій системі.



Без наглядової ради, ми б отримали в УЗ чергове Центренерго – коли за пару кварталів цілком спроможну державну компанію перетворено на збиткову “чорну діру".

Ітогі подвєдьом. 2020-09-29Но при этомНу российские военные, ну российское вооружение. Отпускники, б***.Фокин подтверждения не видит.Если первые утверждения Фокина можно было списать на старческую деменцию, то теперь нет.Он точно знает, что говорит, он просто сцыт всем в глаза и уши. Знает, что ответственности не будет, ни сегодня-завтра его оденут в деревянный макинтош и над нам сыграет музыка, которую он не услышитКстати, какие будут потом варианты отмазок , личное мнение ? вырвали из контекста ?И вишенка на тортикеУчастник ТКГ - не политик ? А кто тогда ? Погулять вышел и проходил мимо ТКГИ какие такие законодательные изменения по ОРДЛО ?Местные выборы в ОРДЛО ?Или особый статус ОРДЛО в Конституции ?Так в ТКГ Фокина его же внучка всунулаОперацию слили. Деньги за предательство попили между собой.Действительно, что теперь обсуждатьХорошо так Беня погулял в УкрНафтеОчень интересно, почти полтора ярда $$$ каких-то дополнительных источников финансирования, которые решили скрытьПри дыре в бюджете 300 ярдов гривен, в открытую тырят ещё +42 ярдаСперва орут на каждом шагу, что иностранцы не должны быть в наб.советах.А потом удивляются, а чё это предприятия становятся убыточными