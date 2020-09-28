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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6610661166126613>
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:59

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.
Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"

Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".
Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.
Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.

Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.

Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.
Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.
Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.

В мене не така бурна фантазія щоб уявити що греки підуть відвойовувати Стамбул. :D :D :D
Турція - член НАТО + у них досить сильна армія. Їй взагалі нічого не загрожує в воєнному плані.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:30

Re: немае сенсу

  Ukrainian написав:Забули дописати що в рашці таких літаків стоїть на озброєні 175 штук.
Літаки падають періодично в тому числі і нові
Не має сенсу це політизувати

Фух. Тогда пускай и над Украиной продолжают летать летающие парты. Все равно других нет. Украина не строит самолеты.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:37

Re: или или

  pesikot написав:Грёбанный совок

или
  yanyura написав:И не совок

Летать на советских самолетах празднуя 30 лет незалежности
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:22

  sal написав:
  pesikot написав:предупреждал, не выбирайте Бубочку, он никакой, он не разбирается, у него нет команды и планов, его даже не выпускают в прямые эфиры, чтобы не ляпнул чего

Что он может ляпнуть?) такого, чего мы еще не слышали..

Ты тоже ляпаешь, потому что за ходом разговора не следишь
Я говорил про ситуацию до выборов Зеленского президентом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:49

Ітогі подвєдьом. 2020-09-29

Ітогі подвєдьом. 2020-09-29

1) Зеленский: склоняем головы перед жертвами Бабьего Яра и не имеем права забыть страшные преступления нацизма (фото)
По словам главы Украинского государства, 79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана «черная» страница

2) Фокин "не видит ни одного подтверждения" войны между Россией и Украиной
Позже добавил, что это делается "при поддержке военных РФ"

Но при этом
Потому что никакого подтверждения, что там (на Донбассе, - ред.) идет война между Россией и Украиной пока что я не вижу

Ну российские военные, ну российское вооружение. Отпускники, б***.
Фокин подтверждения не видит.

Если первые утверждения Фокина можно было списать на старческую деменцию, то теперь нет.
Он точно знает, что говорит, он просто сцыт всем в глаза и уши. Знает, что ответственности не будет, ни сегодня-завтра его оденут в деревянный макинтош и над нам сыграет музыка, которую он не услышит

Кстати, какие будут потом варианты отмазок , личное мнение ? вырвали из контекста ?

И вишенка на тортике
Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу.

Участник ТКГ - не политик ? А кто тогда ? Погулять вышел и проходил мимо ТКГ

3) Тищенко заявляет – стал членом группы Рады по ОРДЛО. Резников говорит, что это не так
Замглавы фракции Слуга народа Николай Тищенко заявил, что входит в новую парламентскую группу, разрабатывающую законодательные изменения по ОРДЛО.

И какие такие законодательные изменения по ОРДЛО ?
Местные выборы в ОРДЛО ?
Или особый статус ОРДЛО в Конституции ?
Первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников утверждает, что вопрос участия этого нардепа в ТКГ "даже не обсуждался"

Так в ТКГ Фокина его же внучка всунула

4) Дело о вагнеровцах. Рада обсудила петицию о следственной комиссии, но решение не приняла
Многие нардепы из фракции Слуга народа покинули зал Верховной Рады при обсуждении
Верховная Рада обсудила петицию о создании временной следственной комиссии по расследованию возможной государственной измены при проведении спецоперации против наемников из ЧВК Вагнера. Создание ВСК на голосование не ставилось.

Операцию слили. Деньги за предательство попили между собой.
Действительно, что теперь обсуждать :evil:

5) В Верховной Раде появился законопроект о погашении 30 млрд грн долгов Укрнафты
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который предусматривает погашение налоговых долгов Укрнафты на 30,35 млрд грн, выплату бюджетной компенсации для Нафтогаза на 32,2 млрд грн за выполнение спецобязательств

Хорошо так Беня погулял в УкрНафте
В пояснительной записке говорится, что законопроект не повлечет негативного влияния на баланс госбюджета, поскольку предусмотренные им дополнительные расходы в сумме 32,2 млрд грн, а также финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов в сумме 10,3 млрд грн будет в полном объеме обеспечено дополнительными источниками финансирование что не учитывались при планировании госбюджета-2020

Очень интересно, почти полтора ярда $$$ каких-то дополнительных источников финансирования, которые решили скрыть
При дыре в бюджете 300 ярдов гривен, в открытую тырят ещё +42 ярда

6) Топ-экономист Андерс Аслунд уходит из набсовета Укрзализныци. Это плохой знак для Украины
З наглядової ради Укрзалізниці гучно подав у відставку Андерс Аслунд – один з небагатьох топових західних економістів, які вивчали процес економічного становлення (чи-то занепаду) сучасної України

Водночас, наявність навіть такої не найкращої наглядової ради вже дозволила компанії більш-менш цивілізовано пройти конкурс на голову правління та отримати в якості керівника менеджера з адекватним досвідом та бекграундом, а не чергового парашутиста від олігархів чи політичних угруповань, як більшість призначень в діючій урядовій системі.

Без наглядової ради, ми б отримали в УЗ чергове Центренерго – коли за пару кварталів цілком спроможну державну компанію перетворено на збиткову “чорну діру".

Сперва орут на каждом шагу, что иностранцы не должны быть в наб.советах.
А потом удивляются, а чё это предприятия становятся убыточными
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:10

Re: Політичні дискусії


Но любители русского мира откровенно считают, что это не настоящий русский мир.
А есть где-то там, тёплый, ламповый, русский мир.
С колбасой по 2.20 и вкусным мороженым по 15 копеек
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:07

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-09-29

2) Фокин "не видит ни одного подтверждения" войны между Россией и Украиной
Позже добавил, что это делается "при поддержке военных РФ"

Но при этом
Потому что никакого подтверждения, что там (на Донбассе, - ред.) идет война между Россией и Украиной пока что я не вижу

Ну российские военные, ну российское вооружение. Отпускники, б***.
Фокин подтверждения не видит.

Если первые утверждения Фокина можно было списать на старческую деменцию, то теперь нет.
Он точно знает, что говорит, он просто сцыт всем в глаза и уши. Знает, что ответственности не будет, ни сегодня-завтра его оденут в деревянный макинтош и над нам сыграет музыка, которую он не услышит

Кстати, какие будут потом варианты отмазок , личное мнение ? вырвали из контекста ?

И вишенка на тортике
Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу.

Участник ТКГ - не политик ? А кто тогда ? Погулять вышел и проходил мимо ТКГ

3) Тищенко заявляет – стал членом группы Рады по ОРДЛО. Резников говорит, что это не так
Замглавы фракции Слуга народа Николай Тищенко заявил, что входит в новую парламентскую группу, разрабатывающую законодательные изменения по ОРДЛО.

И какие такие законодательные изменения по ОРДЛО ?
Местные выборы в ОРДЛО ?
Или особый статус ОРДЛО в Конституции ?
Первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников утверждает, что вопрос участия этого нардепа в ТКГ "даже не обсуждался"

Так в ТКГ Фокина его же внучка всунула


Увы, батенька,.... Все сегодняшние новости одни "Янелох-разводящий" и Ко, с кухарками и купленными маразматиками(выставленными для ширмы) - пробили очередное дно.
И не только в Минске!

Поэтому рекомендую возвратиться к теме в обсуждении - перспективы выбора "Верховного" в Украине - пока такая ещё существует...

Новости Из Кривого Рога:
https://ru.slovoidilo.ua/2020/09/29/nov ... zabastovka

https://one.kr.ua/news/30833
И если Враг всегда разделял на "углекопов зажравшихся" - то теперь сложно дуть в ту же дудку.

Общенациональный страйк, в военное время,... - бред, но перезревшая необходимость срочной замены Верховного - "Янелоха - разводящего".
И срочного разбора полётов всей братии разводящих. Как раз икается тем, кто не обзавёлся "Хатынкой в Канаде"...(старт преступлениям запечатлённым Кравчуком против населения Украины).
И если скот, после майдана - разбежался, то после своего безопасного возвращения с новой силой взялся за старое.
Дно будет пробиваться ежедневно!

До замены на очередного когана.
До поры, когда Украина не станет Украинской.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:28

Kudrjavuy
Иди на хрен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:40

Re: Політичні дискусії

Количество сцанины от Фокина только увеличилось

"Против лома нет приема": Фокин о позиции РФ в Минском процессе
Потому что Россия требует то, что написано именно в Минских договоренностях - провести выборы там, и там, и там. И здесь, простите, за такое выражение - против лома нет приема

Это не переговорщик, а предатель

Комитет Рады инициирует отзыв Фокина из состава ТКГ после его заявлений о Донбассе
Но и тут шоу намечается

А в это же вреия
Зеленский пообещал построить в Виннице аэропорт в ходе своей каденции
"Вы увидите при моей каденции строительство аэропорта в Виннице. А вот почему люди, которые выросли у вас, стали большими политиками, которые из Винницы, и почему они до этого момента не строили аэропорт в Виннице – это им надо ставить этот вопрос", − заявил Зеленский

Туебень ты мандаголовый. Это не твоя зона ответственности

Аэропорт открывают, когда есть экономическая целесообразность полётов
А открытие аэропорта ради открытия - это распил бабла

А вот Фокин, который сцыт в глаза всем своей чушью - это прямая зона ответственности Бубочки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:48

pesikot
Дайошь в каждом областном центре международный аэропорт!
А чем районные хуже? Количество районов уменьшили чтоб в каждом построить аэропорт!
ЗЕлёная моча в глаза не кончается!
komp
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