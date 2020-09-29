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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6611661266136614> Додано: Вів 29 вер, 2020 20:04 Schmit

Повідомлень: 1664 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 21:10 komp написав: pesikot

Дайошь в каждом областном центре международный аэропорт!

А чем районные хуже? Количество районов уменьшили чтоб в каждом построить аэропорт!

ЗЕлёная моча в глаза не кончается! Дайошь в каждом областном центре международный аэропорт!А чем районные хуже? Количество районов уменьшили чтоб в каждом построить аэропорт!ЗЕлёная моча в глаза не кончается!

Увы, ...

Но это по факту давно забытое "старое", когда в 70е АН-2 можно было в течении часа добраться в большинство райцентров.

Но сейчас это коррупционная составляющая - в Украине уже не строят АН-2, более того РФ уже поставила на крыло - АН-3.

Скорее всего это под частные "Джеты" - Население и Украина здесь только в качестве подметателей взлётных полос.



О Фокине и "политики от Насти Рыбки":

"Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец. "Их там нет" - это слова Путина, а не представителя Украины. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", - написал Аваков.

- Я так, понимаю "зацепило" не только меня.

Странно другое - "тишина", вокруг "другого лица"(с хатынкой в Канаде) - хотя его цель была выставлена на форуме и озвучена, годами ранее - вот і маємо, що маємо. Увы, ...Но это по факту давно забытое "старое", когда в 70е АН-2 можно было в течении часа добраться в большинство райцентров.Но сейчас это коррупционная составляющая - в Украине уже не строят АН-2, более того РФ уже поставила на крыло - АН-3.Скорее всего это под частные "Джеты" - Население и Украина здесь только в качестве подметателей взлётных полос.О Фокине и "политики от Насти Рыбки":- Я так, понимаю "зацепило" не только меня.Странно другое - "тишина", вокруг "другого лица"(с хатынкой в Канаде) - хотя его цель была выставлена на форуме и озвучена, годами ранее - вот і маємо, що маємо. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 29 вер, 2020 21:57, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8432 З нами з: 20.09.12 Подякував: 690 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 21:15 Tegularius написав: andrijk777 написав: Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.

Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"

Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"

Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".

Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.

Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.



Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.



Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.

Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.

Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю. Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.

Заяви Ердогана для внутрішнього споживання. Заяви Ердогана для внутрішнього споживання. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21779 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1177 раз. Подякували: 1588 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 21:18 pesikot написав: Туебень ты мандаголовый. Это не твоя зона ответственности Туебень ты мандаголовый. Это не твоя зона ответственности

Погнали приватизацию спиртзаводов!!!

- Это чисто бизнес винницких.

До...% бюджета Государства только на ЛВЗ до "Сухого Закона"



pesikot написав: А вот Фокин, который сцыт в глаза всем своей чушью - это прямая зона ответственности Бубочки А вот Фокин, который сцыт в глаза всем своей чушью - это прямая зона ответственности Бубочки

Президента Украины, что одновременно является ответственным не только за международную политику, но и является Верховным Главнокомандующим.

- Вопрос по другому:

Какого президента?

И Какой Украины?

Или здесь что-то не совмещается? (Это к предыдущим постам, для очень, очень далёких.) Погнали приватизацию спиртзаводов!!!- Это чисто бизнес винницких.До...% бюджета Государства только на ЛВЗ до "Сухого Закона"Президента Украины, что одновременно является ответственным не только за международную политику, но и является Верховным Главнокомандующим.- Вопрос по другому:Какого президента?И Какой Украины?Или здесь что-то не совмещается? (Это к предыдущим постам, для очень, очень далёких.) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8432 З нами з: 20.09.12 Подякував: 690 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 22:10 Re: Політичні дискусії



Интересная риторика Пашинян — ставленник Сороса, их страна находится в кризисе, то что не удалось сейчас в Беларуси, удалось в Армении два года назад — президент Азербайджана Алиев.Интересная риторика Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18524 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4449 раз. Подякували: 7172 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 22:38 Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.



"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела". Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12719 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7181 раз. Подякували: 3356 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 22:43 Вкладчик1234 написав: Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.



"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела". Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко."Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".

Каким образом это совмещается с оккупацией Крыма и Донбасса - "не РФ"???

С тысячами погибших?....

Десятками разрушенных городов,....

- И всё это не Агрессором....??? Каким образом это совмещается с оккупацией Крыма и Донбасса -???С тысячами погибших?....Десятками разрушенных городов,....- И всё это не Агрессором....??? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8432 З нами з: 20.09.12 Подякував: 690 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 22:45 Вкладчик1234 написав: Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.



"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела". Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко."Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".



И то правда. Могли бы сдаться, или порешать там как нибудь, моторолу там в раду выбрать. А клятый барыга просто решил бабла подзаработать.

А чем там фокин шесть лет назад занимался? И то правда. Могли бы сдаться, или порешать там как нибудь, моторолу там в раду выбрать. А клятый барыга просто решил бабла подзаработать.А чем там фокин шесть лет назад занимался? vano80 Повідомлень: 1876 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 22:49 Schmit

Лично для Вас рекомендую:

https://www.dialog.ua/

Замечательная новостная строка по этому делу, с подборкой видео, что поставляет сейчас РФ в Армению из Ирана(Например РЭБ на базе Камазов, вероятно их ещё нет на базе в Гюмри) Лично для Вас рекомендую:Замечательная новостная строка по этому делу, с подборкой видео, что поставляет сейчас РФ в Армению из Ирана(Например РЭБ на базе Камазов, вероятно их ещё нет на базе в Гюмри) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8432 З нами з: 20.09.12 Подякував: 690 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 22:49 Kudrjavuy написав: Но сейчас это коррупционная составляющая - в Украине уже не строят АН-2, более того РФ уже поставила на крыло - АН-3. Но сейчас это коррупционная составляющая - в Украине уже не строят АН-2, более того РФ уже поставила на крыло - АН-3.



Не мог бы ты развернуть или бросить пару ссылок на серийное производство в россии этого самолета? Не мог бы ты развернуть или бросить пару ссылок на серийное производство в россии этого самолета? vano80 Повідомлень: 1876 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6611661266136614> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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