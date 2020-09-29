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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6611661266136614>
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:04

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:10

  komp написав:pesikot
Дайошь в каждом областном центре международный аэропорт!
А чем районные хуже? Количество районов уменьшили чтоб в каждом построить аэропорт!
ЗЕлёная моча в глаза не кончается!

Увы, ...
Но это по факту давно забытое "старое", когда в 70е АН-2 можно было в течении часа добраться в большинство райцентров.
Но сейчас это коррупционная составляющая - в Украине уже не строят АН-2, более того РФ уже поставила на крыло - АН-3.
Скорее всего это под частные "Джеты" - Население и Украина здесь только в качестве подметателей взлётных полос.

О Фокине и "политики от Насти Рыбки":
"Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец. "Их там нет" - это слова Путина, а не представителя Украины. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", - написал Аваков.

- Я так, понимаю "зацепило" не только меня. :oops: :oops: :cry:
Странно другое - "тишина", вокруг "другого лица"(с хатынкой в Канаде) - хотя его цель была выставлена на форуме и озвучена, годами ранее - вот і маємо, що маємо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 29 вер, 2020 21:57, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:15

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Ну турки також молодці. Заява в стилі параші.
Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан" :D :D :D

Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу".
Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили.
Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.

Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.

Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса.
Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт.
Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.

Заяви Ердогана для внутрішнього споживання.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 21:18

  pesikot написав:Туебень ты мандаголовый. Это не твоя зона ответственности

:roll: Погнали приватизацию спиртзаводов!!!
- Это чисто бизнес винницких.
До...% бюджета Государства только на ЛВЗ до "Сухого Закона"

  pesikot написав:А вот Фокин, который сцыт в глаза всем своей чушью - это прямая зона ответственности Бубочки

Президента Украины, что одновременно является ответственным не только за международную политику, но и является Верховным Главнокомандующим.
- Вопрос по другому:
Какого президента?
И Какой Украины?
Или здесь что-то не совмещается? (Это к предыдущим постам, для очень, очень далёких.)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:10

Re: Політичні дискусії

Пашинян — ставленник Сороса, их страна находится в кризисе, то что не удалось сейчас в Беларуси, удалось в Армении два года назад — президент Азербайджана Алиев.

Интересная риторика
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:38

Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.

"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:43

  Вкладчик1234 написав:Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.

"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".

Каким образом это совмещается с оккупацией Крыма и Донбасса - "не РФ"???
С тысячами погибших?....
Десятками разрушенных городов,....
- И всё это не Агрессором....??? :shock:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:45

  Вкладчик1234 написав:Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.

"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".


И то правда. Могли бы сдаться, или порешать там как нибудь, моторолу там в раду выбрать. А клятый барыга просто решил бабла подзаработать.
А чем там фокин шесть лет назад занимался?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:49

Schmit
Лично для Вас рекомендую:
https://www.dialog.ua/
Замечательная новостная строка по этому делу, с подборкой видео, что поставляет сейчас РФ в Армению из Ирана(Например РЭБ на базе Камазов, вероятно их ещё нет на базе в Гюмри)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:49

  Kudrjavuy написав:Но сейчас это коррупционная составляющая - в Украине уже не строят АН-2, более того РФ уже поставила на крыло - АН-3.


Не мог бы ты развернуть или бросить пару ссылок на серийное производство в россии этого самолета?
vano80
 
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