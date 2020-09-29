Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
komp написав:pesikot Дайошь в каждом областном центре международный аэропорт! А чем районные хуже? Количество районов уменьшили чтоб в каждом построить аэропорт! ЗЕлёная моча в глаза не кончается!
Увы, ... Но это по факту давно забытое "старое", когда в 70е АН-2 можно было в течении часа добраться в большинство райцентров. Но сейчас это коррупционная составляющая - в Украине уже не строят АН-2, более того РФ уже поставила на крыло - АН-3. Скорее всего это под частные "Джеты" - Население и Украина здесь только в качестве подметателей взлётных полос.
О Фокине и "политики от Насти Рыбки":
"Фокин, на войне, которой, как Вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском! Мерзавец. "Их там нет" - это слова Путина, а не представителя Украины. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", - написал Аваков.
- Я так, понимаю "зацепило" не только меня. Странно другое - "тишина", вокруг "другого лица"(с хатынкой в Канаде) - хотя его цель была выставлена на форуме и озвучена, годами ранее - вот і маємо, що маємо.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 29 вер, 2020 21:57, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrijk777 написав:Ну турки також молодці. Заява в стилі параші. Ну всі прекрасно розуміють що напав Азербайджан, але "Мы категорически осуждаем нападение Армении на Азербайджан"
Наоборот, турки тупые. Были бы молодцы - помогали бы скрытно, а на словах пели бы "за мир и дружбу". Такие заявления только поднимут боевой дух армян, тем что они воюют не просто с Азербайджаном, но и с турками, которые их геноцидили. Международную репутацию Турции это тоже не улучшит.
Эрдоган с его имперскими замашками вообще может доиграться. Вокруг Турции уже пояс из враждебных стран и народов. Каждый из них по-отдельности слабее Турции, но что они все вместе - далеко не факт.
Представим - греки с запада пойдут отвоевывать северный Кипр, затем эгейское побережье и в перспективе - Константинополь. Одновременно на юго-востоке поднимут восстание курды, провозгласив Курдистан. На северо-востоке в это же время Армения пойдет отвоевывать свою историческую западную часть в предгорьях Арарата. С юга Сирия, поквитавшись за недавние обиды, войдет в спорную провинцию Хатай. И вишенкой на торте, к коалиции присоединится Израиль, "поблагодарив" Турцию за поддержку Хамаса. Запад, закрыв глаза на обязательство по НАТО, возьмет нейтралитет: еврейское, армянское и греческое лобби об этом позаботиться. Россия в войну не вступит, но дипломатически и материально активно поддержит такую коалицию. Турков возможно пассивно поддержат только саудиты и Эмираты, и то не факт. Сможет ли Турция при этом раскладе отбиться сразу ото всех - не думаю.
pesikot написав:Туебень ты мандаголовый. Это не твоя зона ответственности
Погнали приватизацию спиртзаводов!!! - Это чисто бизнес винницких. До...% бюджета Государства только на ЛВЗ до "Сухого Закона"
pesikot написав:А вот Фокин, который сцыт в глаза всем своей чушью - это прямая зона ответственности Бубочки
Президента Украины, что одновременно является ответственным не только за международную политику, но и является Верховным Главнокомандующим. - Вопрос по другому: Какого президента? И Какой Украины? Или здесь что-то не совмещается? (Это к предыдущим постам, для очень, очень далёких.)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.
"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.
"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".
Каким образом это совмещается с оккупацией Крыма и Донбасса - "не РФ"??? С тысячами погибших?.... Десятками разрушенных городов,.... - И всё это не Агрессором....???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.
"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела".
И то правда. Могли бы сдаться, или порешать там как нибудь, моторолу там в раду выбрать. А клятый барыга просто решил бабла подзаработать. А чем там фокин шесть лет назад занимался?
Schmit Лично для Вас рекомендую: https://www.dialog.ua/ Замечательная новостная строка по этому делу, с подборкой видео, что поставляет сейчас РФ в Армению из Ирана(Например РЭБ на базе Камазов, вероятно их ещё нет на базе в Гюмри)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.