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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6611661266136614 Додано: Вів 29 вер, 2020 22:54 Re: Політичні дискусії Ну шо тут, порохоботи за армян чи азербайджанців? Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 840 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 23:08 freeze написав: Пашинян — ставленник Сороса, их страна находится в кризисе, то что не удалось сейчас в Беларуси, удалось в Армении два года назад — президент Азербайджана Алиев.



Интересная риторика Пашинян — ставленник Сороса, их страна находится в кризисе, то что не удалось сейчас в Беларуси, удалось в Армении два года назад — президент Азербайджана Алиев.Интересная риторика



Ага, с такой риторикой поддержку, или даже нейтралитет Запада точно не получит. Да и путин вряд ли поведется - у того с Пашиняном неплохие отношения, судя по всему. А вот султана облизал так облизал Ага, с такой риторикой поддержку, или даже нейтралитет Запада точно не получит. Да и путин вряд ли поведется - у того с Пашиняном неплохие отношения, судя по всему. А вот султана облизал так облизал zРадио

Повідомлень: 7623 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1383 раз. Подякували: 3138 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 23:27 Re: Політичні дискусії

Также Ованнисян рассказал о почти двух тысячах раненых со стороны противника. По его словам, уничтожено 137 азербайджанских танков, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет (Ан-2).

Армения назвала число убитых азербайджанских военных в Нагорном Карабахе: представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян заявил, что в общей сложности с начала боевых действий Азербайджан потерял убитыми 790 военнослужащих.Также Ованнисян рассказал о почти двух тысячах раненых со стороны противника. По его словам, уничтожено 137 азербайджанских танков, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет (Ан-2). Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 840 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 23:34 pesikot написав: 3) Тищенко заявляет – стал членом группы Рады по ОРДЛО. Резников говорит, что это не так

Замглавы фракции Слуга народа Николай Тищенко заявил, что входит в новую парламентскую группу, разрабатывающую законодательные изменения по ОРДЛО.



И какие такие законодательные изменения по ОРДЛО ?

Местные выборы в ОРДЛО ?

Или особый статус ОРДЛО в Конституции ?

Первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников утверждает, что вопрос участия этого нардепа в ТКГ "даже не обсуждался"

Так в ТКГ Фокина его же внучка всунула

И какие такие законодательные изменения по ОРДЛО ?Местные выборы в ОРДЛО ?Или особый статус ОРДЛО в Конституции ?Так в ТКГ Фокина его же внучка всунула

Хороший взгляд, больше напоминающий реальность:

Путіну може сподобатися: Навіщо Зеленський хоче зробити головними по ОРДЛО Тищенка і Медведчука

вівторок, 29 вересень 2020, 20:58

https://patrioty.org.ua/blogs/putinu-mo ... 46368.html

На Банковій придумали почати нові переговори по ОРДЛО - між парламентами України та Росії за посередництва парламентів Німеччини і Франції.



"Есть два печальных для Банковой факта: переговоры по ОРДЛО зашли в тупик (как в минском формате, так и в нормандском), а на игру в «переговоры ради переговоров» Кремль категорически не соглашается", - пише оглядач Юрій Вишневський у своїй статті, передають Патріоти України, та продовжує:



"Но эта игра очень важна для «слуг народа», желающих продать ее избирателям как будто бы реальное продвижение к прекращению войны и установлению мира на Донбассе.



Как Верховную Раду принудят к зраде

И вот на Банковой придумали способ продолжения игры: придать нормандскому формату парламентское измерение. То есть, по сути, начать новые переговоры по ОРДЛО – между парламентами Украины и России при посредничестве парламентов Германии и Франции.



Конечно, тут сразу же возникает вопрос: а зачем это Кремлю? Заманчивость для Путина прежде всего в том, что главными переговорщиками со стороны украинского парламента станут Николай Тищенко от «слуг народа» и Виктор Медведчук от ОПЗЖ.



Разгадку, в чем тут роль Тищенко, мы оставим на закуску, пока же акцентируем внимание на роли Медведчука. Несомненно, кум Путина постарается, чтобы межпарламентские встречи не превратились в очередные «переговоры ради переговоров», а привели к возложению на Верховную Раду конкретных обязательств (разумеется, без сколько-нибудь серьезных встречных обязательств со стороны Федерального собрания РФ).



На Банковой видят в таком сценарии целый ряд выгод. Прежде всего запускается переговорный процесс – ну или хотя бы процесс консультаций о переговорах. А значит, можно петь избирателям любимую песню о мире в ОРДЛО, который вот-вот наступит. В то же время Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак как бы снимают с себя груз ответственности – теперь уже не они оказываются главными переговорщиками по ОРДЛО, а Верховная Рада в лице своих выдающихся представителей Тищенко и Медведчука.



И отвечать за результаты будет именно Верховная Рада. Если она согласится на все, о чем договорится Медведчук, то Зеленский тут будет весь в выгоде – он же ни при чем, это же Верховная Рада сама так решила. Если же парламент побоится проголосовать за зраду, тогда Зеленский сможет заявить о парламентском кризисе и объявить досрочные выборы. Чтобы избежать такого сценария, парламент может согласиться на компромиссный вариант: предварительно провести всю зраду через одобрение на всеукраинском референдуме.



Что уже сейчас готовится в парламенте

Подготовка к этому сценарию уже идет полным ходом и в спешном порядке. То есть на Банковой в самом деле надеются запустить этот процесс в ближайшие недели, чтобы успеть воспользоваться этой фишкой на местных выборах 25 октября.



Хотя многие подготовительные действия не афишируются, но кое-что публично озвучено участниками процесса. Например, спикер парламента Дмитрий Разумков вечером 25 сентября заявил в эфире телеканала «Украина 24», что «Верховная Рада имеет право на собственную позицию относительно важных составляющих минского процесса». Он подчеркнул, что «именно позиция Верховной Рады является одной из важных составляющих процесса, направленного на победу и возвращение наших временно оккупированных территорий».



26 августа состоялось заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после которого замглавы комитета Александр Качур сообщил, что в Верховной Раде планируется создать рабочую группу для наработки законодательства, необходимого для обеспечения мирного процесса.



И вот 28 сентября состоялось заседание этой рабочей группы, о чем сообщил ее член Тищенко. «Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу, – написал он на своей "Фейсбук"-страничке. – Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции Президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача – объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил Мир».



«Нет той стороны» – по утверждению Тищенко, это позиция Зеленского, совпадающая с позицией Тищенко. Эвфемизм «та сторона» многократно использовался Зеленским и его окружением для обозначения оккупационных войск в ОРДЛО. Но теперь концепция поменялась. Уже «нет той стороны» и нет войны с Россией, а есть некий «конфликт» и есть «украинцы по обе стороны конфликта».



Сам Зеленский озвучить это, разумеется, не может. А вот Тищенко на эту роль подходит вполне.



Как "план Медведчука" стал "планом Ермака"

Конечно, сама по себе рабочая группа – это явно не то, что можно продать избирателям. Скорее это лишь вспомогательный инструмент. О том, что готовится что-то еще, многозначительно сообщил тот же Тищенко вечером 28 сентября на брифинге в КВЦ «Парковый» после заседания фракции «слуг народа».



Он заявил, что вошел в инициативную группу по перезагрузке Трехсторонней контактной группы, и пообещал сообщить подробности позже. Также он анонсировал презентацию обновления украинской делегации в ТКГ. «Не все так хорошо, как хотелось бы. Поэтому президент и мы, его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний, как народных депутатов, как граждан этой страны», – сказал Тищенко.



Разговоры о том, что Тищенко может войти в состав ТКГ, пошли еще 23 сентября, когда сам он вдруг без всякого повода сообщил на своей "Фейсбук"-страничке: «Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина и это наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, что каждый украинский политик должен каждое утро задавать себе вопрос – что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе. А задав, делать конкретные шаги».



Это переключение было неожиданным, поскольку Тищенко и без того загружен депутатской и партийной работой: в парламенте он имеет портфели замглавы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры и замглавы фракции партии «Слуга народа», также он возглавляет столичную парторганизацию и, казалось бы, должен сейчас по максимуму выкладываться в предвыборной кампании. Наверное, так и было бы, если бы сбылось желание Тищенко стать кандидатом в мэры Киева. Но Зеленский выбрал не его, а Ирину Верещук – и Тищенко вспомнил о Донбассе.



С тех пор Telegram-каналы живо обсуждают различные варианты участия Тищенко в переговорах по ОРДЛО. Так, «Резидент» еще 23 сентября сообщил: «С инициативой выдвижения кандидатуры Тищенко выступил сам Тищенко. После проигрыша в борьбе за кресло мэра столицы Тищенко хочет новых масштабных проектов и не знает, чем заняться… Донбасский кейс должен стать именно таким проектом. Идея очень нравится Андрею Ермаку – он считает, что Тищенко зарекомендовал себя как эффективный переговорщик со столичными игроками, а главное – ему можно доверять».



Вечером 28 сентября тот же канал рассказал, что «Тищенко ищет выигрышный кейс, чтобы продемонстрировать свой уровень в команде президента и снять ответственность за провальную избирательную кампанию в Киеве», а утром 29 сентября поделился инсайдом с Банковой о том «новом формате, о котором заявил вчера Тищенко, но отказался называть детали. Причина очень проста – сейчас существуют драфты работы этой парламентской группы, которые согласовывают с Германией и Францией. Главная цель нового формата — сместить удар с Офиса президента на депутатский корпус, а решения, принятые в ТКГ, должны ассоциироваться с Радой».



В свою очередь, «Легитимный» сообщил, ссылаясь на свой источник на Банковой, что «Офис президента задумал взять идею Медведчука и реализовать ее от себя. Так сейчас будут создавать что-то наподобие межпарламентского диалога в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины. Возможно, будет создана парламентская переговорная группа на базе ТКГ. Николай Тищенко хочет ее возглавить … только по одной простой причине – это постоянный хайповый пиар в медиаплоскости, а также это уже международный уровень, а не "региональный". Тищенко хочет прокачивать себя».



Тот же источник дополняет, что «по этой задумке в эту межпарламентскую группу войдут все представители фракций. У СН будет большая часть представителей (сейчас рассматривают 4 представителя от СН), а у остальных фракций по одному представителю. Также с помощью этой стратегии Медведчук легко вернется в переговорный кейс по Донбассу. Источник указывает, что этот кейс сейчас используют в кулуарных торгах с Медведчуком». И еще тот же источник подтверждает, что «этот кейс открывают сейчас для того, чтобы создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».



Чем Ермаку и Медведчуку удобен Тищенко

Конечно, это гениальная идея – доверить переговоры на международном уровне (с Россией, Германией и Францией) по ключевому для Украины вопросу об ОРДЛО депутату-ресторатору, чей переговорный опыт ограничивается терками с киевскими городскими деятелями. И который надеется использовать эту площадку для прокачки и хайпового пиара себя, любимого, а о результатах даже не задумывается – иначе он не утверждал бы столь опрометчиво, что «нет той стороны».



Если Тищенко станет главным по ОРДЛО, то Медведчуку вообще переживать не о чем. Есть люди, которые делают что-то, потому что управляемые. Таких называют марионетками. А есть люди, которыми и управлять не нужно, они сами сделают те простейшие вещи, которые от них требуются.



Короче, функция Медведчука – договориться, а функция Тищенко – подписать и объявить это победой «слуг народа» в борьбе за мир в ОРДЛО. Наверное, Путин будет не против, чтобы Медведчук остался в тени, а вся «слава» досталась подписантам".



Джерело: Деловая столица https://www.dsnews.ua/ вівторок, 29 вересень 2020, 20:58На Банковій придумали почати нові переговори по ОРДЛО - між парламентами України та Росії за посередництва парламентів Німеччини і Франції."Есть два печальных для Банковой факта: переговоры по ОРДЛО зашли в тупик (как в минском формате, так и в нормандском), а на игру в «переговоры ради переговоров» Кремль категорически не соглашается", - пише оглядач Юрій Вишневський у своїй статті, передають Патріоти України, та продовжує:Как Верховную Раду принудят к зрадеИ вот на Банковой придумали способ продолжения игры: придать нормандскому формату парламентское измерение. То есть, по сути, начать новые переговоры по ОРДЛО – между парламентами Украины и России при посредничестве парламентов Германии и Франции.Конечно, тут сразу же возникает вопрос: а зачем это Кремлю? Заманчивость для Путина прежде всего в том, что главными переговорщиками со стороны украинского парламента станут Николай Тищенко от «слуг народа» и Виктор Медведчук от ОПЗЖ.Разгадку, в чем тут роль Тищенко, мы оставим на закуску, пока же акцентируем внимание на роли Медведчука. Несомненно, кум Путина постарается, чтобы межпарламентские встречи не превратились в очередные «переговоры ради переговоров», а привели к возложению на Верховную Раду конкретных обязательств (разумеется, без сколько-нибудь серьезных встречных обязательств со стороны Федерального собрания РФ).На Банковой видят в таком сценарии целый ряд выгод. Прежде всего запускается переговорный процесс – ну или хотя бы процесс консультаций о переговорах. А значит, можно петь избирателям любимую песню о мире в ОРДЛО, который вот-вот наступит. В то же время Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак как бы снимают с себя груз ответственности – теперь уже не они оказываются главными переговорщиками по ОРДЛО, а Верховная Рада в лице своих выдающихся представителей Тищенко и Медведчука.И отвечать за результаты будет именно Верховная Рада. Если она согласится на все, о чем договорится Медведчук, то Зеленский тут будет весь в выгоде – он же ни при чем, это же Верховная Рада сама так решила. Если же парламент побоится проголосовать за зраду, тогда Зеленский сможет заявить о парламентском кризисе и объявить досрочные выборы. Чтобы избежать такого сценария, парламент может согласиться на компромиссный вариант: предварительно провести всю зраду через одобрение на всеукраинском референдуме.Что уже сейчас готовится в парламентеПодготовка к этому сценарию уже идет полным ходом и в спешном порядке. То есть на Банковой в самом деле надеются запустить этот процесс в ближайшие недели, чтобы успеть воспользоваться этой фишкой на местных выборах 25 октября.Хотя многие подготовительные действия не афишируются, но кое-что публично озвучено участниками процесса. Например, спикер парламента Дмитрий Разумков вечером 25 сентября заявил в эфире телеканала «Украина 24», что «Верховная Рада имеет право на собственную позицию относительно важных составляющих минского процесса». Он подчеркнул, что «именно позиция Верховной Рады является одной из важных составляющих процесса, направленного на победу и возвращение наших временно оккупированных территорий».26 августа состоялось заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после которого замглавы комитета Александр Качур сообщил, что в Верховной Раде планируется создать рабочую группу для наработки законодательства, необходимого для обеспечения мирного процесса.И вот 28 сентября состоялось заседание этой рабочей группы, о чем сообщил ее член Тищенко. «Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу, – написал он на своей "Фейсбук"-страничке. – Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции Президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача – объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил Мир».«Нет той стороны» – по утверждению Тищенко, это позиция Зеленского, совпадающая с позицией Тищенко. Эвфемизм «та сторона» многократно использовался Зеленским и его окружением для обозначения оккупационных войск в ОРДЛО. Но теперь концепция поменялась. Уже «нет той стороны» и нет войны с Россией, а есть некий «конфликт» и есть «украинцы по обе стороны конфликта».Сам Зеленский озвучить это, разумеется, не может. А вот Тищенко на эту роль подходит вполне.Как "план Медведчука" стал "планом Ермака"Конечно, сама по себе рабочая группа – это явно не то, что можно продать избирателям. Скорее это лишь вспомогательный инструмент. О том, что готовится что-то еще, многозначительно сообщил тот же Тищенко вечером 28 сентября на брифинге в КВЦ «Парковый» после заседания фракции «слуг народа».Он заявил, что вошел в инициативную группу по перезагрузке Трехсторонней контактной группы, и пообещал сообщить подробности позже. Также он анонсировал презентацию обновления украинской делегации в ТКГ. «Не все так хорошо, как хотелось бы. Поэтому президент и мы, его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний, как народных депутатов, как граждан этой страны», – сказал Тищенко.Разговоры о том, что Тищенко может войти в состав ТКГ, пошли еще 23 сентября, когда сам он вдруг без всякого повода сообщил на своей "Фейсбук"-страничке: «Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина и это наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, что каждый украинский политик должен каждое утро задавать себе вопрос – что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе. А задав, делать конкретные шаги».Это переключение было неожиданным, поскольку Тищенко и без того загружен депутатской и партийной работой: в парламенте он имеет портфели замглавы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры и замглавы фракции партии «Слуга народа», также он возглавляет столичную парторганизацию и, казалось бы, должен сейчас по максимуму выкладываться в предвыборной кампании. Наверное, так и было бы, если бы сбылось желание Тищенко стать кандидатом в мэры Киева. Но Зеленский выбрал не его, а Ирину Верещук – и Тищенко вспомнил о Донбассе.С тех пор Telegram-каналы живо обсуждают различные варианты участия Тищенко в переговорах по ОРДЛО. Так, «Резидент» еще 23 сентября сообщил: «С инициативой выдвижения кандидатуры Тищенко выступил сам Тищенко. После проигрыша в борьбе за кресло мэра столицы Тищенко хочет новых масштабных проектов и не знает, чем заняться… Донбасский кейс должен стать именно таким проектом. Идея очень нравится Андрею Ермаку – он считает, что Тищенко зарекомендовал себя как эффективный переговорщик со столичными игроками, а главное – ему можно доверять».Вечером 28 сентября тот же канал рассказал, что «Тищенко ищет выигрышный кейс, чтобы продемонстрировать свой уровень в команде президента и снять ответственность за провальную избирательную кампанию в Киеве», а утром 29 сентября поделился инсайдом с Банковой о том «новом формате, о котором заявил вчера Тищенко, но отказался называть детали. Причина очень проста – сейчас существуют драфты работы этой парламентской группы, которые согласовывают с Германией и Францией. Главная цель нового формата — сместить удар с Офиса президента на депутатский корпус, а решения, принятые в ТКГ, должны ассоциироваться с Радой».В свою очередь, «Легитимный» сообщил, ссылаясь на свой источник на Банковой, что «Офис президента задумал взять идею Медведчука и реализовать ее от себя. Так сейчас будут создавать что-то наподобие межпарламентского диалога в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины. Возможно, будет создана парламентская переговорная группа на базе ТКГ. Николай Тищенко хочет ее возглавить … только по одной простой причине – это постоянный хайповый пиар в медиаплоскости, а также это уже международный уровень, а не "региональный". Тищенко хочет прокачивать себя».Тот же источник дополняет, что «по этой задумке в эту межпарламентскую группу войдут все представители фракций. У СН будет большая часть представителей (сейчас рассматривают 4 представителя от СН), а у остальных фракций по одному представителю. Также с помощью этой стратегии Медведчук легко вернется в переговорный кейс по Донбассу. Источник указывает, что этот кейс сейчас используют в кулуарных торгах с Медведчуком». И еще тот же источник подтверждает, что «этот кейс открывают сейчас для того, чтобы создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».Чем Ермаку и Медведчуку удобен ТищенкоКонечно, это гениальная идея – доверить переговоры на международном уровне (с Россией, Германией и Францией) по ключевому для Украины вопросу об ОРДЛО депутату-ресторатору, чей переговорный опыт ограничивается терками с киевскими городскими деятелями. И который надеется использовать эту площадку для прокачки и хайпового пиара себя, любимого, а о результатах даже не задумывается – иначе он не утверждал бы столь опрометчиво, что «нет той стороны».Если Тищенко станет главным по ОРДЛО, то Медведчуку вообще переживать не о чем. Есть люди, которые делают что-то, потому что управляемые. Таких называют марионетками. А есть люди, которыми и управлять не нужно, они сами сделают те простейшие вещи, которые от них требуются.Короче, функция Медведчука – договориться, а функция Тищенко – подписать и объявить это победой «слуг народа» в борьбе за мир в ОРДЛО. Наверное, Путин будет не против, чтобы Медведчук остался в тени, а вся «слава» досталась подписантам".Джерело: Деловая столица Хороший взгляд, больше напоминающий реальность: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8432 З нами з: 20.09.12 Подякував: 690 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 вер, 2020 23:47 vano80 написав: Kudrjavuy написав: Но сейчас это коррупционная составляющая - в Украине уже не строят АН-2, более того РФ уже поставила на крыло - АН-3. Но сейчас это коррупционная составляющая - в Украине уже не строят АН-2, более того РФ уже поставила на крыло - АН-3.



Не мог бы ты развернуть или бросить пару ссылок на серийное производство в россии этого самолета? Не мог бы ты развернуть или бросить пару ссылок на серийное производство в россии этого самолета?

Где Вы увидели, в моём тексте слово "серийный"?

Серийно эти самолёты изготавливает по моему только Китай.

А АН-3 прошел "обкатку", с фотками где то много было статей.

По памяти "пластмассовый" это то, что даёт поисковик - интернет полон.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-3



https://www.google.com/search?q=%D0%90% ... e&ie=UTF-8 Где Вы увидели, в моём тексте слово "серийный"?Серийно эти самолёты изготавливает по моему только Китай.А АН-3 прошел "обкатку", с фотками где то много было статей.По памяти "пластмассовый" это то, что даёт поисковик - интернет полон. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8432 З нами з: 20.09.12 Подякував: 690 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6611661266136614 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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