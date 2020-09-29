вівторок, 29 вересень 2020, 20:58На Банковій придумали почати нові переговори по ОРДЛО - між парламентами України та Росії за посередництва парламентів Німеччини і Франції."Есть два печальных для Банковой факта: переговоры по ОРДЛО зашли в тупик (как в минском формате, так и в нормандском), а на игру в «переговоры ради переговоров» Кремль категорически не соглашается", - пише оглядач Юрій Вишневський у своїй статті, передають Патріоти України, та продовжує:Как Верховную Раду принудят к зрадеИ вот на Банковой придумали способ продолжения игры: придать нормандскому формату парламентское измерение. То есть, по сути, начать новые переговоры по ОРДЛО – между парламентами Украины и России при посредничестве парламентов Германии и Франции.Конечно, тут сразу же возникает вопрос: а зачем это Кремлю? Заманчивость для Путина прежде всего в том, что главными переговорщиками со стороны украинского парламента станут Николай Тищенко от «слуг народа» и Виктор Медведчук от ОПЗЖ.Разгадку, в чем тут роль Тищенко, мы оставим на закуску, пока же акцентируем внимание на роли Медведчука. Несомненно, кум Путина постарается, чтобы межпарламентские встречи не превратились в очередные «переговоры ради переговоров», а привели к возложению на Верховную Раду конкретных обязательств (разумеется, без сколько-нибудь серьезных встречных обязательств со стороны Федерального собрания РФ).На Банковой видят в таком сценарии целый ряд выгод. Прежде всего запускается переговорный процесс – ну или хотя бы процесс консультаций о переговорах. А значит, можно петь избирателям любимую песню о мире в ОРДЛО, который вот-вот наступит. В то же время Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак как бы снимают с себя груз ответственности – теперь уже не они оказываются главными переговорщиками по ОРДЛО, а Верховная Рада в лице своих выдающихся представителей Тищенко и Медведчука.И отвечать за результаты будет именно Верховная Рада. Если она согласится на все, о чем договорится Медведчук, то Зеленский тут будет весь в выгоде – он же ни при чем, это же Верховная Рада сама так решила. Если же парламент побоится проголосовать за зраду, тогда Зеленский сможет заявить о парламентском кризисе и объявить досрочные выборы. Чтобы избежать такого сценария, парламент может согласиться на компромиссный вариант: предварительно провести всю зраду через одобрение на всеукраинском референдуме.Что уже сейчас готовится в парламентеПодготовка к этому сценарию уже идет полным ходом и в спешном порядке. То есть на Банковой в самом деле надеются запустить этот процесс в ближайшие недели, чтобы успеть воспользоваться этой фишкой на местных выборах 25 октября.Хотя многие подготовительные действия не афишируются, но кое-что публично озвучено участниками процесса. Например, спикер парламента Дмитрий Разумков вечером 25 сентября заявил в эфире телеканала «Украина 24», что «Верховная Рада имеет право на собственную позицию относительно важных составляющих минского процесса». Он подчеркнул, что «именно позиция Верховной Рады является одной из важных составляющих процесса, направленного на победу и возвращение наших временно оккупированных территорий».26 августа состоялось заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после которого замглавы комитета Александр Качур сообщил, что в Верховной Раде планируется создать рабочую группу для наработки законодательства, необходимого для обеспечения мирного процесса.И вот 28 сентября состоялось заседание этой рабочей группы, о чем сообщил ее член Тищенко. «Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу, – написал он на своей "Фейсбук"-страничке. – Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции Президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача – объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил Мир».«Нет той стороны» – по утверждению Тищенко, это позиция Зеленского, совпадающая с позицией Тищенко. Эвфемизм «та сторона» многократно использовался Зеленским и его окружением для обозначения оккупационных войск в ОРДЛО. Но теперь концепция поменялась. Уже «нет той стороны» и нет войны с Россией, а есть некий «конфликт» и есть «украинцы по обе стороны конфликта».Сам Зеленский озвучить это, разумеется, не может. А вот Тищенко на эту роль подходит вполне.Как "план Медведчука" стал "планом Ермака"Конечно, сама по себе рабочая группа – это явно не то, что можно продать избирателям. Скорее это лишь вспомогательный инструмент. О том, что готовится что-то еще, многозначительно сообщил тот же Тищенко вечером 28 сентября на брифинге в КВЦ «Парковый» после заседания фракции «слуг народа».Он заявил, что вошел в инициативную группу по перезагрузке Трехсторонней контактной группы, и пообещал сообщить подробности позже. Также он анонсировал презентацию обновления украинской делегации в ТКГ. «Не все так хорошо, как хотелось бы. Поэтому президент и мы, его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний, как народных депутатов, как граждан этой страны», – сказал Тищенко.Разговоры о том, что Тищенко может войти в состав ТКГ, пошли еще 23 сентября, когда сам он вдруг без всякого повода сообщил на своей "Фейсбук"-страничке: «Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина и это наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, что каждый украинский политик должен каждое утро задавать себе вопрос – что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе. А задав, делать конкретные шаги».Это переключение было неожиданным, поскольку Тищенко и без того загружен депутатской и партийной работой: в парламенте он имеет портфели замглавы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры и замглавы фракции партии «Слуга народа», также он возглавляет столичную парторганизацию и, казалось бы, должен сейчас по максимуму выкладываться в предвыборной кампании. Наверное, так и было бы, если бы сбылось желание Тищенко стать кандидатом в мэры Киева. Но Зеленский выбрал не его, а Ирину Верещук – и Тищенко вспомнил о Донбассе.С тех пор Telegram-каналы живо обсуждают различные варианты участия Тищенко в переговорах по ОРДЛО. Так, «Резидент» еще 23 сентября сообщил: «С инициативой выдвижения кандидатуры Тищенко выступил сам Тищенко. После проигрыша в борьбе за кресло мэра столицы Тищенко хочет новых масштабных проектов и не знает, чем заняться… Донбасский кейс должен стать именно таким проектом. Идея очень нравится Андрею Ермаку – он считает, что Тищенко зарекомендовал себя как эффективный переговорщик со столичными игроками, а главное – ему можно доверять».Вечером 28 сентября тот же канал рассказал, что «Тищенко ищет выигрышный кейс, чтобы продемонстрировать свой уровень в команде президента и снять ответственность за провальную избирательную кампанию в Киеве», а утром 29 сентября поделился инсайдом с Банковой о том «новом формате, о котором заявил вчера Тищенко, но отказался называть детали. Причина очень проста – сейчас существуют драфты работы этой парламентской группы, которые согласовывают с Германией и Францией. Главная цель нового формата — сместить удар с Офиса президента на депутатский корпус, а решения, принятые в ТКГ, должны ассоциироваться с Радой».В свою очередь, «Легитимный» сообщил, ссылаясь на свой источник на Банковой, что «Офис президента задумал взять идею Медведчука и реализовать ее от себя. Так сейчас будут создавать что-то наподобие межпарламентского диалога в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины. Возможно, будет создана парламентская переговорная группа на базе ТКГ. Николай Тищенко хочет ее возглавить … только по одной простой причине – это постоянный хайповый пиар в медиаплоскости, а также это уже международный уровень, а не "региональный". Тищенко хочет прокачивать себя».Тот же источник дополняет, что «по этой задумке в эту межпарламентскую группу войдут все представители фракций. У СН будет большая часть представителей (сейчас рассматривают 4 представителя от СН), а у остальных фракций по одному представителю. Также с помощью этой стратегии Медведчук легко вернется в переговорный кейс по Донбассу. Источник указывает, что этот кейс сейчас используют в кулуарных торгах с Медведчуком». И еще тот же источник подтверждает, что «этот кейс открывают сейчас для того, чтобы создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».Чем Ермаку и Медведчуку удобен ТищенкоКонечно, это гениальная идея – доверить переговоры на международном уровне (с Россией, Германией и Францией) по ключевому для Украины вопросу об ОРДЛО депутату-ресторатору, чей переговорный опыт ограничивается терками с киевскими городскими деятелями. И который надеется использовать эту площадку для прокачки и хайпового пиара себя, любимого, а о результатах даже не задумывается – иначе он не утверждал бы столь опрометчиво, что «нет той стороны».Если Тищенко станет главным по ОРДЛО, то Медведчуку вообще переживать не о чем. Есть люди, которые делают что-то, потому что управляемые. Таких называют марионетками. А есть люди, которыми и управлять не нужно, они сами сделают те простейшие вещи, которые от них требуются.Короче, функция Медведчука – договориться, а функция Тищенко – подписать и объявить это победой «слуг народа» в борьбе за мир в ОРДЛО. Наверное, Путин будет не против, чтобы Медведчук остался в тени, а вся «слава» досталась подписантам".Джерело: Деловая столица