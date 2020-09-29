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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6612661366146615
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:34

  lapay написав:
  unicdima написав:+100500
про що я постійно і пишу.
порохоботи зараз включили дурака і ліплять із діда агента ФСБ.

Наглядна ілюстрація, як зелені цілуються з медведчуківцями, в засос, на кодове слово "Порошенко".

по суті питання заперечень я бачу нема.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:38

  lapay написав:
  unicdima написав:+100500
про що я постійно і пишу.
порохоботи зараз включили дурака і ліплять із діда агента ФСБ.

Наглядна ілюстрація, як зелені цілуються з медведчуківцями, в засос, на кодове слово "Порошенко".

Это при Зеленском, а не при Порошенко, Медведчук получил трубопровод, наладил поставки дизеля из РФ в Украину, купил несколько телеканалов для пропаганды и т.д. :mrgreen:
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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