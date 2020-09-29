по суті питання заперечень я бачу нема.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 вер, 2020 08:34
по суті питання заперечень я бачу нема.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Сер 30 вер, 2020 08:38
Это при Зеленском, а не при Порошенко, Медведчук получил трубопровод, наладил поставки дизеля из РФ в Украину, купил несколько телеканалов для пропаганды и т.д.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 30 вер, 2020 11:54
Ещё раз: это никоим образом не затрагивает сам факт.(внутренние проблемы-есть внутренние проблемы, но оно находится на международной арене - переговорах, и давно уже не в совке)
- Консультироваться необходимо было ДО попадания туда.
Моё мнение его необходимо оформить поощрение: Переселить с семьёй на обкомовские дачи на Песках и предоставить дачу в Широкино - пускай наслаждается.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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