Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме
Ещё раз: это никоим образом не затрагивает сам факт.(внутренние проблемы-есть внутренние проблемы, но оно находится на международной арене - переговорах, и давно уже не в совке)
- Консультироваться необходимо было ДО попадания туда. Моё мнение его необходимо оформить поощрение: Переселить с семьёй на обкомовские дачи на Песках и предоставить дачу в Широкино - пускай наслаждается.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".
Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с: 1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"? 2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"? 3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?
Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?
Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугу
Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?
И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")
Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме
+100500 про що я постійно і пишу. порохоботи зараз включили дурака і ліплять із діда агента ФСБ.
Не важно, что и как назвали. Главное - Украину никто не сдал, иски в международные суды поданы, а порохоботские санкции до сих пор душат масквачкалу. И в то же время армия восстанавливалась, ракеты разрабатывались ударными темпами, экономика росла. Сейчас у Зе есть возможность исправить ошибки пороховласти и назвать все своими именами. Но нет же, за полтора года Зе не только не исправил ошибок папередников, но и начинает рушить все достижения. Экономика в заднице, угроза безвизу, люди овоща и кремлевские консервы на ответственных должностях, маразматики в ТКГ, деструктивные процессы в армии. Выложено раньше видео https://www.youtube.com/watch?v=0OxkfrWs4BA&t=69s так и не опровергнуто.