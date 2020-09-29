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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6611661266136614 Додано: Сер 30 вер, 2020 11:54 Вкладчик1234 написав: Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме



Ещё раз: это никоим образом не затрагивает сам факт.(внутренние проблемы-есть внутренние проблемы, но оно находится на международной арене - переговорах, и давно уже не в совке)



- Консультироваться необходимо было ДО попадания туда.

Моё мнение его необходимо оформить поощрение: Переселить с семьёй на обкомовские дачи на Песках и предоставить дачу в Широкино - пускай наслаждается. Ещё раз: это никоим образом не затрагивает сам факт.(внутренние проблемы-есть внутренние проблемы, но оно находится на международной арене - переговорах, и давно уже не в совке)- Консультироваться необходимо былоМоё мнение его необходимо оформить поощрение: Переселить с семьёй на обкомовские дачи на Песках и предоставить дачу в Широкино - пускай наслаждается. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8429 З нами з: 20.09.12 Подякував: 690 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 13:26 unicdima написав: Вкладчик1234 написав: Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".



Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:

1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?

2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?

3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?



Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?



Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугу



Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?



И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")



Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугуВот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме

+100500

про що я постійно і пишу.

порохоботи зараз включили дурака і ліплять із діда агента ФСБ. +100500про що я постійно і пишу.порохоботи зараз включили дурака і ліплять із діда агента ФСБ.

Не важно, что и как назвали. Главное - Украину никто не сдал, иски в международные суды поданы, а порохоботские санкции до сих пор душат масквачкалу. И в то же время армия восстанавливалась, ракеты разрабатывались ударными темпами, экономика росла.

Сейчас у Зе есть возможность исправить ошибки пороховласти и назвать все своими именами. Но нет же, за полтора года Зе не только не исправил ошибок папередников, но и начинает рушить все достижения. Экономика в заднице, угроза безвизу, люди овоща и кремлевские консервы на ответственных должностях, маразматики в ТКГ, деструктивные процессы в армии.

Выложено раньше видео

https://www.youtube.com/watch?v=0OxkfrWs4BA&t=69s

так и не опровергнуто. Не важно, что и как назвали. Главное - Украину никто не сдал, иски в международные суды поданы, а порохоботские санкции до сих пор душат масквачкалу. И в то же время армия восстанавливалась, ракеты разрабатывались ударными темпами, экономика росла.Сейчас у Зе есть возможность исправить ошибки пороховласти и назвать все своими именами. Но нет же, за полтора года Зе не только не исправил ошибок папередников, но и начинает рушить все достижения. Экономика в заднице, угроза безвизу, люди овоща и кремлевские консервы на ответственных должностях, маразматики в ТКГ, деструктивные процессы в армии.Выложено раньше видеотак и не опровергнуто. Schmit

Повідомлень: 1665 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 13:30 Байден неожиданно слаб в дебатах, так что у Трампа еще имеются шансы zРадио

Повідомлень: 7626 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1383 раз. Подякували: 3137 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 13:57 Вкладчик1234 написав: Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".



Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:

1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?

2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?

3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?



Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?



Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугу



Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?



И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")



Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугуВот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме

Це брєд сивої кобили, але прокоментую:

Ок. Але при владі вже Зе і Ко. Вже більше як рік. Достатній термін щоб оприділитись?

І Зе вже відповів на питання:

1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?

2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?

3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?

Якщо так - то відповіді в студію і чим вони відрізняються від По?

Якщо ні - то ваш пост цілковитий бред в стилі Зеленського - "У всьому винуватий По".

*І взагалі, риторика "У всьому винні папередники" звучить якось глупо після більше року правління. Це брєд сивої кобили, але прокоментую:Ок. Але при владі вже Зе і Ко. Вже більше як рік. Достатній термін щоб оприділитись?І Зе вже відповів на питання:1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?Якщо так - то відповіді в студію і чим вони відрізняються від По?Якщо ні - то ваш пост цілковитий бред в стилі Зеленського - "У всьому винуватий По". andrijk777

Повідомлень: 2551 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 16:15 Дебаты Трамп/Байден

Опрос CBS показал, что 48% считают, что Байден выиграл дебаты, а 41% считают победителем Трампа, 10% считают, что дискуссия была равной.



Опрос CBS показал, что 48% считают, что Байден выиграл дебаты, а 41% считают победителем Трампа, 10% считают, что дискуссия была равной. avax Повідомлень: 1270 З нами з: 16.09.09 Подякував: 43 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6611661266136614 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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