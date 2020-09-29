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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6611661266136614
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:54

  Вкладчик1234 написав:Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме


Ещё раз: это никоим образом не затрагивает сам факт.(внутренние проблемы-есть внутренние проблемы, но оно находится на международной арене - переговорах, и давно уже не в совке)

- Консультироваться необходимо было ДО попадания туда.
Моё мнение его необходимо оформить поощрение: Переселить с семьёй на обкомовские дачи на Песках и предоставить дачу в Широкино - пускай наслаждается.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:26

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".

Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:
1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?
2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?
3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?

Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?

Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугу

Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?

И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")

Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме

+100500
про що я постійно і пишу.
порохоботи зараз включили дурака і ліплять із діда агента ФСБ.

Не важно, что и как назвали. Главное - Украину никто не сдал, иски в международные суды поданы, а порохоботские санкции до сих пор душат масквачкалу. И в то же время армия восстанавливалась, ракеты разрабатывались ударными темпами, экономика росла.
Сейчас у Зе есть возможность исправить ошибки пороховласти и назвать все своими именами. Но нет же, за полтора года Зе не только не исправил ошибок папередников, но и начинает рушить все достижения. Экономика в заднице, угроза безвизу, люди овоща и кремлевские консервы на ответственных должностях, маразматики в ТКГ, деструктивные процессы в армии.
Выложено раньше видео
https://www.youtube.com/watch?v=0OxkfrWs4BA&t=69s
так и не опровергнуто.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:30

Байден неожиданно слаб в дебатах, так что у Трампа еще имеются шансы
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:57

  Вкладчик1234 написав:Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".

Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:
1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?
2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?
3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?

Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?

Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугу

Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?

И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")

Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме

Це брєд сивої кобили, але прокоментую:
Ок. Але при владі вже Зе і Ко. Вже більше як рік. Достатній термін щоб оприділитись?
І Зе вже відповів на питання:
1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?
2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?
3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?
Якщо так - то відповіді в студію і чим вони відрізняються від По?
Якщо ні - то ваш пост цілковитий бред в стилі Зеленського - "У всьому винуватий По".
*І взагалі, риторика "У всьому винні папередники" звучить якось глупо після більше року правління.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:15

Дебаты Трамп/Байден
Опрос CBS показал, что 48% считают, что Байден выиграл дебаты, а 41% считают победителем Трампа, 10% считают, что дискуссия была равной.

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