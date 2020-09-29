Вкладчик1234 написав:

Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугуВот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме