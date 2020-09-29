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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6612661366146615>
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:54

  Вкладчик1234 написав:Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме


Ещё раз: это никоим образом не затрагивает сам факт.(внутренние проблемы-есть внутренние проблемы, но оно находится на международной арене - переговорах, и давно уже не в совке)

- Консультироваться необходимо было ДО попадания туда.
Моё мнение его необходимо оформить поощрение: Переселить с семьёй на обкомовские дачи на Песках и предоставить дачу в Широкино - пускай наслаждается.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:26

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".

Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:
1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?
2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?
3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?

Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?

Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугу

Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?

И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")

Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме

+100500
про що я постійно і пишу.
порохоботи зараз включили дурака і ліплять із діда агента ФСБ.

Не важно, что и как назвали. Главное - Украину никто не сдал, иски в международные суды поданы, а порохоботские санкции до сих пор душат масквачкалу. И в то же время армия восстанавливалась, ракеты разрабатывались ударными темпами, экономика росла.
Сейчас у Зе есть возможность исправить ошибки пороховласти и назвать все своими именами. Но нет же, за полтора года Зе не только не исправил ошибок папередников, но и начинает рушить все достижения. Экономика в заднице, угроза безвизу, люди овоща и кремлевские консервы на ответственных должностях, маразматики в ТКГ, деструктивные процессы в армии.
Выложено раньше видео
https://www.youtube.com/watch?v=0OxkfrWs4BA&t=69s
так и не опровергнуто.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:30

Байден неожиданно слаб в дебатах, так что у Трампа еще имеются шансы
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:57

  Вкладчик1234 написав:Он говорит о том, что с самого начала наши самоназванные "патриоты" начали отмазывать РФ и "подстилать себе соломку".

Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:
1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?
2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?
3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?

Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?

Ещё раз повторю: самоназванные "патриоты" не просто "не могли определиться" - они заведомо "запутывали следы". Цель? Скорее всего хотели дать шанс России выйти "с сохранённым лицом" и что-то выторговать для себя за такую услугу

Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?

И из-за того, что "патриоты" с самого начала "запутывали следы" - теперь Украина и сама не может выйти из этой ситуации, а в итоге ещё и может оказаться виноватой (если например Порошенко, Турчинов и компания опять "возьмутся за дело")

Возможно Фокин - комсомолец похлеще наших "патриотов", но в данном случае он задал вопросы по теме

Це брєд сивої кобили, але прокоментую:
Ок. Але при владі вже Зе і Ко. Вже більше як рік. Достатній термін щоб оприділитись?
І Зе вже відповів на питання:
1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?
2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?
3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?
Якщо так - то відповіді в студію і чим вони відрізняються від По?
Якщо ні - то ваш пост цілковитий бред в стилі Зеленського - "У всьому винуватий По".
*І взагалі, риторика "У всьому винні папередники" звучить якось глупо після більше року правління.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:15

Дебаты Трамп/Байден
Опрос CBS показал, что 48% считают, что Байден выиграл дебаты, а 41% считают победителем Трампа, 10% считают, что дискуссия была равной.

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avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 16:42

  avax написав:Дебаты Трамп/Байден
Опрос CBS показал, что 48% считают, что Байден выиграл дебаты, а 41% считают победителем Трампа, 10% считают, что дискуссия была равной.

Зображення


Левый опрос - Байден слил эти дебаты. Это видно и по реакции фондового рынка, и по комментариям под видеотрансляцией на ютуб
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:09

  zРадио написав:
Левый опрос - Байден слил эти дебаты. Это видно и по реакции фондового рынка, и по комментариям под видеотрансляцией на ютуб

Не позорься :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:23

  avax написав:Дебаты Трамп/Байден
Опрос CBS показал, что 48% считают, что Байден выиграл дебаты, а 41% считают победителем Трампа, 10% считают, что дискуссия была равной.

всегда тяжело сделать выбор между плохим и очень плохим... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:29

Ітогі подвєдьом. 2020-09-30

Ітогі подвєдьом. 2020-09-30

1) Боевики ранили на Донбассе украинского военного
Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ под Зайцевым из подствольного гранатомета

2) Донбасс | У Зеленского отреагировали на слова Фокина: Они неприемлемы, Россия – агрессор и оккупант

"Войну в Украину принесла РФ". Украинская делегация в ТКГ ответила на заявление Фокина
Не покидает ощущение, что за такими громкими заявлениями Дедушки прячут нечто бОльшее

3) Фокина уволили из ТКГ по Донбассу
Президент Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя делегации

Зеленский объяснил, почему Фокина убрали из ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что бывший первый заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отступил от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма и ОРДЛО

Лучше бы Бубочка объяснил, какого хрена он назначил Дедушку в ТКГ - это раз. Это его зона ответственности. И он лично ответственен за назначение Дедушки в ТКГ

Лично и публично извинился перед народом Украины за назначение Дедушки в ТКГ - это два. И не через свою ОПу

4) "НАТО дает сигнал Украине. Россияне психуют". Интервью Сергея Кривоноса – за минуту
Альянс показал, что стоит за Украиной
Это очень четкий сигнал
...
Россияне психуют
...
Osprey – очень мощные машины
...
А у нас с техникой – провал
Самолеты – старые
...
Зеленскому пора принимать решение

5) Хомчак допускает возобновление локальных боев на Донбассе несмотря на перемирие
Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается

Конечно, что остаётся. Только зачем уменьшать бюджет МО на 2021

"Сдерживающий фактор": Хомчак объяснил важность участия НАТО в учениях в Украине
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что участие в украинских военных учениях «Объединенные усилия - 2020» представителей ВС стран НАТО стало важным сдерживающим фактором на пути агрессивных намерений врага

6) Говорит Нацбанк | Печатать или не печатать. “Количественное смягчение" от НБУ убьет украинскую экономику
Тож запровадження масштабного кількісного пом’якшення в Україні з високою ймовірністю матиме негативні наслідки. Воно підірве довіру до НБУ, розбалансує економічні очікування, призведе до зростання премії за ризик, посилить відплив портфельних інвестицій, створить додатковий девальваційний та інфляційний тиск, і розгорне економіку у бік доларизації

7) В СБУ заявили, что не преследуют бизнес, а жалобы "не соответствуют действительности"

8) Westinghouse и "Энергоатом" подписали контракт на поставку ядерного топлива для Ривненской АЭС
Компания Westinghouse Electric Company и государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", которое является оператором всех действующих атомных электростанций Украины, подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:32

  Kudrjavuy написав:Увы, ...
Но это по факту давно забытое "старое", когда в 70е АН-2 можно было в течении часа добраться в большинство райцентров.

Kudrjavuy, иди на хрен.
Сейчас маршрутка довезёт тебя быстрее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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