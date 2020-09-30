Бери автомат и на Донбасс
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 30 вер, 2020 18:41
Бери автомат и на Донбасс
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:25
Кстати, на данный момент обе конфликтующие стороны в Закавказье обьявили в своих странах военное положение.
И Армения, и Азербайджан.
Это к слову о том какого качества "патриоты" рулили Украиной после Януковича.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:32
Shram ,
Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну?
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:42
Так это же уфимец
Оно же ждало, пока Украина объявит военное положение.
А потом, чтобы РФ ударило по Украине.
А оно, сидело бы на диване и радовалось смертям со стороны Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:49
При чем тут чтобы сделал я, ты, или дядя Вася?
Военное положение - это правовой статус, специально вводимый в воюющей стране для улучшения эффективности государственного управления, управляемости органов власти, введение повышенной ответственности руководителей государственными структурами ( в том числе и военными) и прочее-прочее...
Но видать и Турчинова, и Порошенко, и остальных Яценюков вполне устраивал тот хаос что творился в стране, те котлы, и окружения, и потери территорий.
Ведь и вправду, в мутной воде легче пилить бюджеты.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:51
Так РФ не ударило по Украине?
Или ударило?
У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:53
Россия - агрессор, ударили по Украине в 2014 году
Ты тогда сидел на диване и радовался смертям украинцев
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:57
И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение.
И тебя ничего не смущает?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:04
Нет не смушает
Если ты не понял с десятого раза объяснений, значит ты - тупой идиот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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