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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6612661366146615 Додано: Сер 30 вер, 2020 18:41 Вкладчик1234 написав: Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко. Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.

Бери автомат и на Донбасс Бери автомат и на Донбасс "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5304 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 20:25 Вкладчик1234 написав: Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:

1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?

2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?

3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?



Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?



Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?

Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?



Кстати, на данный момент обе конфликтующие стороны в Закавказье обьявили в своих странах военное положение.

И Армения, и Азербайджан.

Это к слову о том какого качества "патриоты" рулили Украиной после Януковича. Кстати, на данный момент обе конфликтующие стороны в Закавказье обьявили в своих странах военное положение.И Армения, и Азербайджан.Это к слову о том какого качества "патриоты" рулили Украиной после Януковича. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3209 З нами з: 26.03.16 Подякував: 171 раз. Подякували: 976 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 20:32 Shram ,

обьявили в своих странах военное положение.



Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну? Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну? Hotab

Повідомлень: 3105 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 20:42 Hotab написав: Shram ,

обьявили в своих странах военное положение.



Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну? Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну?

Так это же уфимец

Оно же ждало, пока Украина объявит военное положение.



А потом, чтобы РФ ударило по Украине.

А оно, сидело бы на диване и радовалось смертям со стороны Украины Так это же уфимецОно же ждало, пока Украина объявит военное положение.А потом, чтобы РФ ударило по Украине.А оно, сидело бы на диване и радовалось смертям со стороны Украины "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5304 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 20:49 Hotab написав: Shram ,

обьявили в своих странах военное положение.



Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну? Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну?



При чем тут чтобы сделал я, ты, или дядя Вася?



Военное положение - это правовой статус, специально вводимый в воюющей стране для улучшения эффективности государственного управления, управляемости органов власти, введение повышенной ответственности руководителей государственными структурами ( в том числе и военными) и прочее-прочее...



Но видать и Турчинова, и Порошенко, и остальных Яценюков вполне устраивал тот хаос что творился в стране, те котлы, и окружения, и потери территорий.

Ведь и вправду, в мутной воде легче пилить бюджеты. При чем тут чтобы сделал я, ты, или дядя Вася?Военное положение - это правовой статус, специально вводимый в воюющей стране для улучшения эффективности государственного управления, управляемости органов власти, введение повышенной ответственности руководителей государственными структурами ( в том числе и военными) и прочее-прочее...Но видать и Турчинова, и Порошенко, и остальных Яценюков вполне устраивал тот хаос что творился в стране, те котлы, и окружения, и потери территорий.Ведь и вправду, в мутной воде легче пилить бюджеты. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3209 З нами з: 26.03.16 Подякував: 171 раз. Подякували: 976 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 20:51 pesikot написав: Оно же ждало, пока Украина объявит военное положение.



А потом, чтобы РФ ударило по Украине.

А оно, сидело бы на диване и радовалось смертям со стороны Украины Оно же ждало, пока Украина объявит военное положение.А потом, чтобы РФ ударило по Украине.А оно, сидело бы на диване и радовалось смертям со стороны Украины



Так РФ не ударило по Украине?

Или ударило?

У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове? Так РФ не ударило по Украине?Или ударило?У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3209 З нами з: 26.03.16 Подякував: 171 раз. Подякували: 976 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 20:53 Shram написав:

Так РФ не ударило по Украине?

Или ударило?

У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове? Так РФ не ударило по Украине?Или ударило?У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове?

Россия - агрессор, ударили по Украине в 2014 году

Ты тогда сидел на диване и радовался смертям украинцев Россия - агрессор, ударили по Украине в 2014 годуТы тогда сидел на диване и радовался смертям украинцев "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5304 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 20:57 pesikot написав: Shram написав:

Так РФ не ударило по Украине?

Или ударило?

У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове? Так РФ не ударило по Украине?Или ударило?У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове?

Россия - агрессор, ударили по Украине в 2014 году

Россия - агрессор, ударили по Украине в 2014 году



И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение.

И тебя ничего не смущает? И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение.И тебя ничего не смущает? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3209 З нами з: 26.03.16 Подякував: 171 раз. Подякували: 976 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 вер, 2020 21:04 Shram написав: И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение.

И тебя ничего не смущает? И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение.И тебя ничего не смущает?

Нет не смушает



Если ты не понял с десятого раза объяснений, значит ты - тупой идиот Нет не смушаетЕсли ты не понял с десятого раза объяснений, значит ты - тупой идиот "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5304 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6612661366146615 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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