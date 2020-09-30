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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6612661366146615
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 18:41

  Вкладчик1234 написав:Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является Порошенко.

Бери автомат и на Донбасс
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:25

  Вкладчик1234 написав:Это выражено в том, что с самого начала комсомольцы-патриоты "Турчинов и ко" "не могли определиться" с:
1. Кто противник? "Сепаратисты", "террористы", рос. войска, "ваш вариант"?
2. У нас "АТО", "ССО", "война", "ваш вариант"?
3. У нас "оккупация", "эффективный контроль", "ваш вариант"? Каких территорий и почему?

Про военное положение уже говорилось. Оно должно было быть. Иначе почему его вводили когда послали корабль в Керчь, и не вводили когда был Иловайск, Дебальцево, Зеленополье и т.д.?

Вот Фокин и спросил про всё это. "О какой войне речь"? Кто-то может назвать хотя бы дату начала войны, о которой все говорят? Документ есть какой-то? Какая "война" без военного положения?


Кстати, на данный момент обе конфликтующие стороны в Закавказье обьявили в своих странах военное положение.
И Армения, и Азербайджан.
Это к слову о том какого качества "патриоты" рулили Украиной после Януковича.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:32

Shram ,
обьявили в своих странах военное положение.

Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:42

  Hotab написав:Shram ,
обьявили в своих странах военное положение.

Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну?

Так это же уфимец
Оно же ждало, пока Украина объявит военное положение.

А потом, чтобы РФ ударило по Украине.
А оно, сидело бы на диване и радовалось смертям со стороны Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:49

  Hotab написав:Shram ,
обьявили в своих странах военное положение.

Так вы бы пришли в военкомат , услышав о военном положении? Вы, собственно, именно его ждали, чтобы начать защищать страну?


При чем тут чтобы сделал я, ты, или дядя Вася?

Военное положение - это правовой статус, специально вводимый в воюющей стране для улучшения эффективности государственного управления, управляемости органов власти, введение повышенной ответственности руководителей государственными структурами ( в том числе и военными) и прочее-прочее...

Но видать и Турчинова, и Порошенко, и остальных Яценюков вполне устраивал тот хаос что творился в стране, те котлы, и окружения, и потери территорий.
Ведь и вправду, в мутной воде легче пилить бюджеты.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:51

  pesikot написав:Оно же ждало, пока Украина объявит военное положение.

А потом, чтобы РФ ударило по Украине.
А оно, сидело бы на диване и радовалось смертям со стороны Украины


Так РФ не ударило по Украине?
Или ударило?
У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:53

  Shram написав:
Так РФ не ударило по Украине?
Или ударило?
У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове?

Россия - агрессор, ударили по Украине в 2014 году
Ты тогда сидел на диване и радовался смертям украинцев
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 20:57

  pesikot написав:
  Shram написав:
Так РФ не ударило по Украине?
Или ударило?
У вас там до сих пор не могут определится мнения в голове?

Россия - агрессор, ударили по Украине в 2014 году


И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение.
И тебя ничего не смущает?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:04

  Shram написав:И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение.
И тебя ничего не смущает?

Нет не смушает

Если ты не понял с десятого раза объяснений, значит ты - тупой идиот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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