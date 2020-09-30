Додано: Сер 30 вер, 2020 21:27

Shram написав: pesikot написав: Shram написав: И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение.

И тебя ничего не смущает? И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение.И тебя ничего не смущает?

Нет не смушает

Нет не смушает



Печально.

Именно с таких как ты вся это шобла корумпированных вороватых чинуш и существует.

Им легко дурачить таких как ты - ведь тебя не смущает полное противоречие в двух предложениях идущих друг за другом. Печально.Именно с таких как ты вся это шобла корумпированных вороватых чинуш и существует.Им легко дурачить таких как ты - ведь тебя не смущает полное противоречие в двух предложениях идущих друг за другом.

Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает.Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского, а теперь сидя в тепле и мире задаешь вопросы - а почему вы продолжили обогревать меня москальським газом и заправлять мое авто москальським бензином. Вот отказались бы, вот мы бы тогда ого-го.Ага, сейчас.