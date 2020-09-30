Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:И после этого Украина не объявила военного положения чтобы Россия не ударила по Украине. - ты ведь так сформулировал свое видение. И тебя ничего не смущает?
Нет не смушает
Печально. Именно с таких как ты вся это шобла корумпированных вороватых чинуш и существует. Им легко дурачить таких как ты - ведь тебя не смущает полное противоречие в двух предложениях идущих друг за другом.
Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает. Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского, а теперь сидя в тепле и мире задаешь вопросы - а почему вы продолжили обогревать меня москальським газом и заправлять мое авто москальським бензином. Вот отказались бы, вот мы бы тогда ого-го. Ага, сейчас.
По словам источника, действующий председатель ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау была вынуждена прервать заседание в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности. Делегация Украины в ТКГ поддержала позицию ОБСЕ
Дедушка не зря озвучивал своё мнение
Всё гораздо серьёзнее Украину пытались слить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
vano80 написав:Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает. Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского, а теперь сидя в тепле и мире задаешь вопросы - а почему вы продолжили обогревать меня москальським газом и заправлять мое авто москальським бензином. Вот отказались бы, вот мы бы тогда ого-го. Ага, сейчас.
Да он бы сидел в своей Уфе и радовался, как накрывают Градами Украину и утюжат Украину штурмовиками и бомбардировщиками
Ведь Уфа - это так далеко от Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
vano80 написав:Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает. Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского, а теперь сидя в тепле и мире задаешь вопросы - а почему вы продолжили обогревать меня москальським газом и заправлять мое авто москальським бензином. Вот отказались бы, вот мы бы тогда ого-го. Ага, сейчас.
Да он бы сидел в своей Уфе и радовался, как накрывают Градами Украину и утюжат Украину штурмовиками и бомбардировщиками
Ведь Уфа - это так далеко от Украины
Ну у нас и своих таких хватает. То все им подавай своими именами называй, а как что - так в военкомат не пойду за барыгу воевать.
vano80 написав:Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает. Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского
"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом". Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да? И путен "широкомасштабно" не напал?
Кто-то сбежал в Поляндию? Скорее всего как раз "патриоты" и сбежали, причём задолго до этого
А когда шла настоящая война - нашлось 100500 причин не вводить военное положение (например на ограниченных территориях)
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
vano80 написав:Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает. Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского
"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом". Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да? И путен "широкомасштабно" не напал?
Тише, тише... У них уже на стадии "Россия напала, но не ввели ВП потому что Россия нападет" шаблоны трещат. А вы им уже новую задачку подкидываете оправдать "одномесечное" ВП перед выборами в попытке поднять падающий рейтинг Петрушки.