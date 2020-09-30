Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6614661566166617 Додано: Чет 01 жов, 2020 06:02

Карабах! Армянские Солдаты В Окопе Под Обстрелом. "Нас бросили!" Видео Из Армянских Соцсетей.

Увага, на відео є сцени жорстокості і військових дій! "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9055 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 637 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 08:26 Shram написав: Вкладчик1234 написав: vano80 написав: Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает.

Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает.Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского

"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом".

Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да?

И путен "широкомасштабно" не напал?

"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом".Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да?И путен "широкомасштабно" не напал?



Тише, тише...

У них уже на стадии "Россия напала, но не ввели ВП потому что Россия нападет" шаблоны трещат.

А вы им уже новую задачку подкидываете оправдать "одномесечное" ВП перед выборами в попытке поднять падающий рейтинг Петрушки. Тише, тише...У них уже на стадии "Россия напала, но не ввели ВП потому что Россия нападет" шаблоны трещат.А вы им уже новую задачку подкидываете оправдать "одномесечное" ВП перед выборами в попытке поднять падающий рейтинг Петрушки.

Сколько можно мусолить одно и то же?

Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно? Сколько можно мусолить одно и то же?Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно? Schmit

Повідомлень: 1667 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 09:23 Re: бездорожье pesikot написав: Сейчас маршрутка довезёт тебя быстрее Сейчас маршрутка довезёт тебя быстрее

Вот и славно. страна маршруток Вот и славно. страна маршруток sal Повідомлень: 3949 З нами з: 25.03.16 Подякував: 808 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6614661566166617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор