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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6614661566166617
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 06:02


Карабах! Армянские Солдаты В Окопе Под Обстрелом. "Нас бросили!" Видео Из Армянских Соцсетей.
Увага, на відео є сцени жорстокості і військових дій!
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:26

  Shram написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vano80 написав:Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает.
Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского

"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом".
Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да?
И путен "широкомасштабно" не напал?


Тише, тише...
У них уже на стадии "Россия напала, но не ввели ВП потому что Россия нападет" шаблоны трещат.
А вы им уже новую задачку подкидываете оправдать "одномесечное" ВП перед выборами в попытке поднять падающий рейтинг Петрушки.

Сколько можно мусолить одно и то же?
Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:23

Re: бездорожье

  pesikot написав:Сейчас маршрутка довезёт тебя быстрее

Вот и славно. страна маршруток
sal
 
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  #<1 ... 6614661566166617
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