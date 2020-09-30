Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает. Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского
"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом". Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да? И путен "широкомасштабно" не напал?
Тише, тише... У них уже на стадии "Россия напала, но не ввели ВП потому что Россия нападет" шаблоны трещат. А вы им уже новую задачку подкидываете оправдать "одномесечное" ВП перед выборами в попытке поднять падающий рейтинг Петрушки.
Сколько можно мусолить одно и то же? Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно?
vano80 написав:Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает. Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского
"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом". Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да? И путен "широкомасштабно" не напал?
Кто-то сбежал в Поляндию? Скорее всего как раз "патриоты" и сбежали, причём задолго до этого
А когда шла настоящая война - нашлось 100500 причин не вводить военное положение (например на ограниченных территориях)
Вы уж разберитесь меж собой. То вам надо то не надо. Когда объявили на месяц, "вы" всю сеть сеть загадили рассказами как кровавый барыга выборы сорвать хочет. Поэтому претензии к вп и празднованию нового года непонятно, разве вы не этого хотели? ВП объявлена, а вас по военкоматам не тянут, работы не лишают, что "вам" еще не нравится? В 14-15 году "вы" тихонько под лавками сидели, а сейчас учите как надо было.
zРадио написав: Тролль, я знаю, что ты сейчас делаешь - ты целенаправленно манипулируешь, чтобы те, кто не терпит лжи, начали тыкать в нее пальцем, а порохоботы начали кричать "караул, смотрите, он защищает РФ". Такой шанс я вашей наемной ботоферме не подарю, но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела. Поэтому, захватив там власть, и присоединила. Кремляди как минимум 15 лет выжидали удачный для себя момент смуты и напряженности, чтобы осуществить эту аннексию... пока вы, доморощенные рэволюционэры, своей нетерпимостью и ксенофобией не подарили им его!
А кто такие "вы, которые подарили"? По-моему, никто из участников форума не участвовал в крымских событиях 14 года А насчет, так сказать, личной нетерпимости: а как можно было относиться к этому гнойнику, вызревавшему более 20 лет с его мешковыми и прочими сепарами во главе? По большому счету, Крым подарил еще в 1991 г. президент Кравчук, согласившийся на создание АР Крым. Мина сепаратизма была заложена еще тогда. Разумней было бы сразу "подарить" Севастополь (который и в советские времена был на особом положении), а остальной Крым сделать обычной областью. Была же на Кубе база Гуантанамо, куда ни Фидель, ни Никита не лезли даже в самый разгар "кубинской революции" и кризиса (а американцы, в свою очередь, никуда из базы не лезли).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Интересная история произошла на последнем заседании ТКГ по Донбассу.
Российская делегация заявила, что будет записывать ход заседания, а затем обнародует стенограмму, чтоб все видели как на самом деле проходят переговоры по Донбассу.
Против этого категорически выступила украинская сторона. После чего представитель ОБСЕ прервал заседание и предложил взять паузу, чтоб определиться с политикой по информационному освещению.
А было бы интересно послушать как в реальности идут переговоры. И действительно ли Леонид Кравчук столь яростно атакует россиян, как об этом постоянно сообщают информагентствам неназванные источники в украинской делегации.