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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6614661566166617 Додано: Чет 01 жов, 2020 06:02

Карабах! Армянские Солдаты В Окопе Под Обстрелом. "Нас бросили!" Видео Из Армянских Соцсетей.

Увага, на відео є сцени жорстокості і військових дій! "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9055 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 637 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 08:26 Shram написав: Вкладчик1234 написав: vano80 написав: Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает.

Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает.Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского

"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом".

Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да?

И путен "широкомасштабно" не напал?

"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом".Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да?И путен "широкомасштабно" не напал?



Тише, тише...

У них уже на стадии "Россия напала, но не ввели ВП потому что Россия нападет" шаблоны трещат.

А вы им уже новую задачку подкидываете оправдать "одномесечное" ВП перед выборами в попытке поднять падающий рейтинг Петрушки. Тише, тише...У них уже на стадии "Россия напала, но не ввели ВП потому что Россия нападет" шаблоны трещат.А вы им уже новую задачку подкидываете оправдать "одномесечное" ВП перед выборами в попытке поднять падающий рейтинг Петрушки.

Сколько можно мусолить одно и то же?

Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно? Сколько можно мусолить одно и то же?Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно? Schmit

Повідомлень: 1667 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 09:23 Re: бездорожье pesikot написав: Сейчас маршрутка довезёт тебя быстрее Сейчас маршрутка довезёт тебя быстрее

Вот и славно. страна маршруток Вот и славно. страна маршруток sal Повідомлень: 3950 З нами з: 25.03.16 Подякував: 808 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 09:39 sal написав: pesikot написав: Сейчас маршрутка довезёт тебя быстрее Сейчас маршрутка довезёт тебя быстрее

Вот и славно. страна маршруток Вот и славно. страна маршруток

А Голландия - страна велосипедов. И шо?

Нидерланды настолько бедны, что не могут себе позволить АН-2 от райцентра к райцентру? А Голландия - страна велосипедов. И шо?Нидерланды настолько бедны, что не могут себе позволить АН-2 от райцентра к райцентру? AlexxK Повідомлень: 253 З нами з: 23.07.19 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 10:10 Вкладчик1234 написав: vano80 написав: Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает.

Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского Эта, как ты правильно написал, шобла, просто еще и тебя учитывает.Объявив в 14 году военку и полную мобилизацию, "ты", усрался бы но убежал в поляндию или еще куда. "Ты", неперенес бы отказа от всего рашкованского

"Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом".

Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да?

И путен "широкомасштабно" не напал?



Кто-то сбежал в Поляндию? Скорее всего как раз "патриоты" и сбежали, причём задолго до этого



А когда шла настоящая война - нашлось 100500 причин не вводить военное положение (например на ограниченных территориях) "Патриоты" отправили корабль в Керчь, объявили военное положение, и спокойно пошли праздновать Новый Год, и есть российскую икру и запивать "русским стандартом".Не такое уж и страшное "военное положение" оказалось, да?И путен "широкомасштабно" не напал?Кто-то сбежал в Поляндию? Скорее всего как раз "патриоты" и сбежали, причём задолго до этогоА когда шла настоящая война - нашлось 100500 причин не вводить военное положение (например на ограниченных территориях)



Вы уж разберитесь меж собой. То вам надо то не надо. Когда объявили на месяц, "вы" всю сеть сеть загадили рассказами как кровавый барыга выборы сорвать хочет.

Поэтому претензии к вп и празднованию нового года непонятно, разве вы не этого хотели? ВП объявлена, а вас по военкоматам не тянут, работы не лишают, что "вам" еще не нравится?

В 14-15 году "вы" тихонько под лавками сидели, а сейчас учите как надо было. Вы уж разберитесь меж собой. То вам надо то не надо. Когда объявили на месяц, "вы" всю сеть сеть загадили рассказами как кровавый барыга выборы сорвать хочет.Поэтому претензии к вп и празднованию нового года непонятно, разве вы не этого хотели? ВП объявлена, а вас по военкоматам не тянут, работы не лишают, что "вам" еще не нравится?В 14-15 году "вы" тихонько под лавками сидели, а сейчас учите как надо было. vano80 Повідомлень: 1882 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 10:45 zРадио написав: Тролль, я знаю, что ты сейчас делаешь - ты целенаправленно манипулируешь, чтобы те, кто не терпит лжи, начали тыкать в нее пальцем, а порохоботы начали кричать "караул, смотрите, он защищает РФ". Такой шанс я вашей наемной ботоферме не подарю, но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела. Поэтому, захватив там власть, и присоединила. Кремляди как минимум 15 лет выжидали удачный для себя момент смуты и напряженности, чтобы осуществить эту аннексию... пока вы, доморощенные рэволюционэры, своей нетерпимостью и ксенофобией не подарили им его! Тролль, я знаю, что ты сейчас делаешь - ты целенаправленно манипулируешь, чтобы те, кто не терпит лжи, начали тыкать в нее пальцем, а порохоботы начали кричать "караул, смотрите, он защищает РФ". Такой шанс я вашей наемной ботоферме не подарю, но отмечу, что ни одно из государств-агрессоров и ни владело оккупированными территориями в своем составе в послевоенные годы. А РФ Крымом - владела. Поэтому, захватив там власть, и присоединила. Кремляди как минимум 15 лет выжидали удачный для себя момент смуты и напряженности, чтобы осуществить эту аннексию... пока вы, доморощенные рэволюционэры, своей нетерпимостью и ксенофобией не подарили им его!

А кто такие "вы, которые подарили"? По-моему, никто из участников форума не участвовал в крымских событиях 14 года А насчет, так сказать, личной нетерпимости: а как можно было относиться к этому гнойнику, вызревавшему более 20 лет с его мешковыми и прочими сепарами во главе? По большому счету, Крым подарил еще в 1991 г. президент Кравчук, согласившийся на создание АР Крым. Мина сепаратизма была заложена еще тогда.

Разумней было бы сразу "подарить" Севастополь (который и в советские времена был на особом положении), а остальной Крым сделать обычной областью. Была же на Кубе база Гуантанамо, куда ни Фидель, ни Никита не лезли даже в самый разгар "кубинской революции" и кризиса (а американцы, в свою очередь, никуда из базы не лезли). А кто такие "вы, которые подарили"?По-моему, никто из участников форума не участвовал в крымских событиях 14 годаА насчет, так сказать, личной нетерпимости: а как можно было относиться к этому гнойнику, вызревавшему более 20 лет с его мешковыми и прочими сепарами во главе? По большому счету, Крым подарил еще в 1991 г. президент Кравчук, согласившийся на создание АР Крым. Мина сепаратизма была заложена еще тогда.Разумней было бы сразу "подарить" Севастополь (который и в советские времена был на особом положении), а остальной Крым сделать обычной областью. Была же на Кубе база Гуантанамо, куда ни Фидель, ни Никита не лезли даже в самый разгар "кубинской революции" и кризиса (а американцы, в свою очередь, никуда из базы не лезли). Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17604 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1975 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 10:49 Re: Політичний Фокін pesikot написав: российские военные, ну российское вооружение. Отпускники российские военные, ну российское вооружение. Отпускники

Военные, оружие есть во всех странах. а наступлений нет Военные, оружие есть во всех странах. а наступлений нет sal Повідомлень: 3950 З нами з: 25.03.16 Подякував: 808 раз. Подякували: 292 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 10:50 Интересная история произошла на последнем заседании ТКГ по Донбассу.



Российская делегация заявила, что будет записывать ход заседания, а затем обнародует стенограмму, чтоб все видели как на самом деле проходят переговоры по Донбассу.



Против этого категорически выступила украинская сторона. После чего представитель ОБСЕ прервал заседание и предложил взять паузу, чтоб определиться с политикой по информационному освещению.



А было бы интересно послушать как в реальности идут переговоры. И действительно ли Леонид Кравчук столь яростно атакует россиян, как об этом постоянно сообщают информагентствам неназванные источники в украинской делегации.



https://strana.ua/news/292679-rossija-predlahaet-publikovat-zapisi-zasedanij-tkh-po-donbassu-ukraina-protiv.html Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12724 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7185 раз. Подякували: 3358 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6614661566166617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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